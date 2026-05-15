MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société ») fait le point sur les répercussions de la forte hausse des prix du carburant d'aviation, accentuée par la fermeture prolongée du détroit d'Hormuz. Cette hausse continue d'exercer une pression importante sur les marchés mondiaux de l'énergie et touche particulièrement l'ensemble du secteur aérien, entraînant une augmentation importante de nos coûts d'exploitation.

Depuis le début de cette période de volatilité, Transat a mis en place diverses mesures visant à limiter, dans la mesure du possible, l'incidence de cette hausse sur ses coûts. Ces mesures incluent notamment l'introduction des surcharges de carburant sur les nouvelles réservations et des ajustements ciblés au programme 2026, représentant à ce jour une réduction d'environ 6 % de la capacité prévue pour la période de mai à octobre 2026. Ces mesures sont similaires à celles adoptées par plusieurs autres transporteurs aériens à l'échelle mondiale.

Pour les mois de mars et d'avril, les surcharges de carburant ont eu un effet limité sur les revenus de Transat et n'ont compensé que marginalement l'incidence négative de la hausse des prix du carburant d'aviation. Cela s'explique notamment par le fait qu'une très grande partie des réservations pour cette période avait été effectuée avant le début de la crise. Dans ce contexte, l'effet des surcharges sur les revenus devrait demeurer limité à court terme et pourrait ne compenser qu'en partie la hausse des prix du carburant d'aviation au cours des mois suivants. En tenant compte de l'effet des instruments de couverture en place, la hausse des prix du carburant d'aviation s'est traduite, pour ces deux mois, par des coûts supplémentaires d'environ 70 millions $, ou une hausse de plus de 75 %, comparativement à mars et avril 2025. Les coûts supplémentaires encourus par la Société seront reflétés dans les résultats du trimestre terminé le 30 avril 2026, qui seront divulgués à la mi-juin 2026.

« L'importante volatilité actuelle des prix du carburant d'aviation s'inscrit dans une conjoncture exceptionnelle qui touche l'ensemble de l'industrie à l'échelle mondiale. En plus de l'annulation de notre programme de vols à destination de Cuba jusqu'en novembre 2026, l'impact de la crise du carburant sur nos coûts est matériel et pourrait demeurer si la situation, indépendante de notre volonté, devait perdurer. Malgré les mesures que nous mettons en place, nous ne sommes pas en mesure d'en éliminer pleinement les effets. Dans ce contexte, nous demeurons attentifs à l'évolution de la situation et continuons d'ajuster nos actions en conséquence », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société, y compris concernant ses résultats, sa position financière et ses perspectives futures. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Ces déclarations peuvent porter, sans toutefois s'y limiter, sur des observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique, l'évolution de la demande compte tenu de la saisonnalité des opérations, les conditions météorologiques extrêmes, les désastres climatiques ou géologiques, la guerre, l'instabilité politique, les mesures prises, prévues ou éventuelles par des États concernant l'imposition de tarifs douaniers sur les exportations et les importations, le terrorisme réel ou appréhendé, l'éclosion d'épidémies ou de maladies, les préférences des consommateurs et leurs habitudes de consommation, la perception des consommateurs à l'égard de la sécurité des services à destination et de la sécurité aérienne, les tendances démographiques, les perturbations du système de contrôle de la circulation aérienne, le coût des mesures portant sur la protection, la sécurité et l'environnement, la concurrence, la capacité de la Société à préserver et faire croître sa réputation et sa marque, la disponibilité du financement dans le futur pour la Société incluant le refinancement de ses dettes, la capacité de la Société de rembourser ses dettes avec ses fonds générés en interne ou autrement, la capacité de la Société à atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney, les fluctuations des prix du carburant et des taux de change et d'intérêt, la dépendance de la Société envers des fournisseurs clés, la disponibilité et la fluctuation des coûts liés à nos aéronefs, les technologies de l'information et les télécommunications, les risques liés à la cybersécurité, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, la capacité de la Société de réduire les coûts d'exploitation, entre autres avec les initiatives de son programme Élévation, la capacité de la Société d'attirer et de conserver des ressources compétentes, les relations de travail, les négociations des conventions collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, le maintien d'une couverture d'assurance à des niveaux et conditions favorables et à un coût acceptable, ainsi que d'autres risques expliqués en détail à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion de notre rapport annuel de 2025, déposé sur le site SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché (incluant relativement à la volatilité des prix du prix du carburant d'aviation), ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. À titre d'exemples de déclarations prospectives, citons, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant l'évolution de la hausse des prix du carburant d'aviation et la fermeture prolongée du détroit d'Hormuz, l'incidence de la situation sur les coûts et les résultats de la Société, l'effet des surcharges de carburant sur les revenus de Transat, les ajustements ciblés au programme 2026, y compris la réduction d'environ 6 % de la capacité prévue pour la période de mai à octobre 2026 et l'effet des instruments de couverture en place.

La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Transat A.T. inc.

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure société aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

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SOURCE Transat A.T. Inc.