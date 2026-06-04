MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des Skytrax World Airline Awards 2025, annonce un nouveau partenariat interligne avec Iberia, élargissant ainsi sa présence en Espagne et les options offertes à sa clientèle.

Grâce à cette entente, les passagers d'Air Transat peuvent désormais effectuer des correspondances via Madrid (MAD) vers plus de 20 destinations prisées, dont Palma de Majorque (PMI), Ibiza (IBZ), Tenerife (TFN et TFS) et Alicante (ALC).

« L'Espagne figure parmi les marchés internationaux les plus importants pour Air Transat, et nous sommes fiers d'être la compagnie offrant le plus vaste éventail de destinations espagnoles au départ du Canada, a déclaré Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Ce nouveau partenariat avec Iberia vient consolider cette position en donnant à notre clientèle un accès fluide, via Madrid, à un plus grand nombre de destinations à travers le pays. Il renforce notre présence sur le marché tout en offrant aux adeptes de voyages davantage de flexibilité, de simplicité et de tranquillité d'esprit tout au long de leur parcours. »

Air Transat poursuit le développement de son réseau en Espagne, un pilier clé de sa stratégie. La compagnie dessert désormais cinq destinations espagnoles, dont quatre à l'année (Madrid, Barcelone, Málaga et Valence), assurant ainsi une connectivité constante, peu importe la saison. L'ajout récent de Las Palmas de Gran Canaria (LPA) à son programme hivernal vient par ailleurs diversifier son offre, en réponse à la forte demande pour les destinations soleil en Europe tout en complémentant son portefeuille existant.

« Ce partenariat avec Air Transat s'inscrit dans l'engagement d'Iberia à renforcer les liaisons entre l'Amérique du Nord et l'Espagne, a affirmé Celia Muñoz Espín, directrice de la stratégie commerciale, de la distribution et des alliances chez Iberia. Cette entente permettra aux clients d'Air Transat de rejoindre plus facilement, via Madrid-Barajas, les destinations desservies par Iberia à travers l'Espagne, le tout sous un seul billet. Elle coïncide également avec le lancement de la nouvelle liaison Toronto-Madrid d'Iberia le 13 juin. Iberia explore actuellement des opportunités de collaboration à Toronto afin de renforcer davantage la connectivité intérieure au Canada et d'améliorer l'expérience globale offerte aux passagers. »

Les voyageurs profitant de cette entente interligne bénéficieront d'un parcours simplifié, incluant un billet unique, l'enregistrement des bagages jusqu'à destination finale, ainsi qu'une protection accrue en cas de perturbations de vols.

Les vols sont dès maintenant offerts à la réservation sur airtransat.com et auprès des conseillères et conseillers en voyage.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est principalement composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 500 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ). www.airtransat.com

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Renseignements : Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

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SOURCE Transat A.T. Inc.