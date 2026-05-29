MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - Air Transat, élue sept fois Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par Skytrax, annonce le lancement d'une nouvelle liaison sans escale entre Montréal (YUL) et Istanbul (IST), à compter du 29 octobre 2026. Offerte à l'année à bord d'un Airbus A330, cette liaison sera opérée deux fois par semaine, les mardis et jeudis.

Avec cet ajout, Air Transat consolide une offre unique sur le marché canadien : combinée aux trois fréquences hebdomadaires depuis Toronto, c'est désormais cinq vols par semaine vers Istanbul qui sont accessibles aux voyageurs depuis de nombreuses villes canadiennes; de Halifax à Vancouver, en passant par Ottawa, Québec, Winnipeg ou Calgary.

« Renforcer notre programme au départ de notre ville, c'est une excellente nouvelle pour les Québécoises et Québécois ainsi que la communauté d'affaires d'ici, déclare Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. De plus, grâce à notre partenariat avec Turkish Airlines, Istanbul devient bien plus qu'une destination : c'est une porte d'entrée vers l'un des réseaux les plus diversifiés au monde, du Moyen-Orient à l'Asie, en passant par l'Afrique et le Caucase. Nos clients peuvent ainsi réserver un billet unique vers des dizaines de destinations au-delà d'Istanbul, avec la qualité de service Air Transat. »

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit d'accueillir cette nouvelle liaison vers Istanbul, proposée par notre partenaire Air Transat, qui offrira aux voyageurs une porte d'entrée supplémentaire vers une destination d'une richesse culturelle incroyable, a déclaré Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d'ADM. Cette nouvelle desserte bénéficiera à l'ensemble des passagers avides de souvenirs mémorables dans la plus grande ville de Turquie, réputée pour ses marchés animés au charme intemporel et son caractère unique, à cheval entre l'Europe et l'Asie. Nous tenons par ailleurs à remercier toutes les équipes d'Air Transat qui ont travaillé sans relâche pour le développement de cette offre de service. »

Lancée en 2025, la liaison Toronto-Istanbul a rapidement démontré la solidité de la demande canadienne vers la Turquie et au-delà. L'ajout de Montréal vient compléter naturellement cette offre, en s'appuyant sur des routes à fort potentiel et une gestion disciplinée de la capacité, deux marqueurs de la stratégie de croissance rentable d'Air Transat.

Les vols sont disponibles à la réservation dès maintenant.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée principalement de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ). www.airtransat.com

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Renseignements : Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

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SOURCE Transat A.T. Inc.