MONTREAL, le 7 août 2025 /CNW/ - Air Transat, une filiale de Transat A.T. Inc. (la « Compagnie »), a conclu une transaction de vente et de cession-bail de deux moteurs Pratt & Whitney GTF1 de rechange avec Rolls-Royce & Partners Finance (RRPF) Engine Leasing Limited. La transaction, d'une valeur de 45 millions de dollars américains, permettra à la compagnie aérienne d'augmenter ses liquidités tout en continuant à utiliser les moteurs de rechange au besoin pour sa flotte d'appareils A321LR. Le produit de la vente sera utilisé en partie pour rembourser la dette de la Compagnie et/ou racheter des actions privilégiées en circulation, et pour financer ses opérations.

________________________________ 1 Geared Turbofan ('GTF')

À propos Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

À propos de Rolls-Royce & Partners Finance

Rolls-Royce & Partners Finance (RRPF) est une entreprise à part entière fondée par Rolls-Royce et ses partenaires financiers en 1989. 35 ans plus tard, RRPF vend ses services à plus de 70 compagnies aériennes de toute taille à travers le monde, tant des joueurs établis de longue date que de nouveaux émergents. Les clients de RRPF n'ont pas seulement accès à des moteurs Rolls-Royce, ils bénéficient également d'un financement de cession-bail pour des moteurs de rechange CFM, Pratt & Whitney et GE. Nos actionnaires sont Rolls-Royce et GATX. www.rrpf-leasing.com

Pour plus d'information :

Transat - Médias

Andréan Gagné, directrice principale, Affaires publiques, communications et responsabilité d'entreprise

[email protected]

514 987-1616, poste 104071

Site média et banque d'images : www.transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Transat - Analystes financiers

Juliette Gauthier, directrice principale, Relations avec les investisseurs

[email protected]

514 987-1616, poste 104019

RRPF - Médias

Ben Hughes, chef de la stratégie

[email protected]

SOURCE Transat A.T. Inc.