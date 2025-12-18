Un programme enrichi pour l'été 2026 : neuf nouvelles routes, des annualisations et hausses de fréquences sur des routes clés

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des World Airline Awards 2025 de Skytrax, annonce aujourd'hui un vol sans escale entre Toronto et Tirana, en Albanie. Cette liaison, qui s'ajoute aux nombreuses nouveautés de son programme estival 2026, sera opérée en Airbus A330, une fois par semaine à compter du 18 juin.

Nouveautés été 2026 (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

« L'Albanie s'impose rapidement comme l'une des étoiles montantes du tourisme européen, et c'est une fierté pour nous d'être le premier transporteur à la desservir directement depuis l'Amérique du Nord, souligne Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Avec neuf nouvelles routes, des annualisations et des fréquences accrues sur nos liaisons phares, notre programme estival 2026 est le plus riche que nous ayons jamais proposé. Il s'inscrit dans une stratégie réseau qui maximise l'utilisation de notre flotte, soutient une croissance stable et rentable, et diversifie nos sources de revenus tout en offrant à nos passagères et passagers plus de choix, de flexibilité et de nouvelles destinations inspirantes. »

En plus de l'introduction de Tirana, Air Transat déploiera l'an prochain un programme estival considérablement enrichi, marqué par de nouvelles liaisons, la conversion de plusieurs dessertes en vols annuels et l'augmentation de fréquences sur des routes stratégiques.

Renforcement de l'offre au départ de Québec

Air Transat poursuivra également son importante stratégie de développement à Québec (YQB) en lançant une nouvelle liaison sans escale vers Nantes (NTE) pour l'été 2026. Cette route sera opérée en Airbus A321LR, à raison d'un vol par semaine le mardi, du 2 juin au 20 octobre 2026.

Cette nouveauté s'ajoute à un renforcement substantiel de l'offre du transporteur au départ de Québec, incluant une fréquence additionnelle vers Paris (CDG), portant la desserte à six vols hebdomadaires au plus fort de la saison, le lancement de la nouvelle liaison Québec-Marseille (MRS) dès l'été 2026, ainsi que l'annualisation de la route Québec-Fort-de-France (FDF), dont le vol inaugural a eu lieu le 14 décembre dernier.

« Québec occupe une place toute particulière dans l'histoire et l'identité d'Air Transat, souligne Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Les ajouts annoncés cette année au départ de l'aéroport Jean-Lesage s'inscrivent dans notre volonté d'investir de façon réfléchie là où la demande des Québécoises et des Québécois est bien présente. C'est une façon concrète pour nous, comme transporteur d'ici, de continuer à grandir avec la région, au rythme de ses voyageurs. »

Nouvelles routes pour l'été 2026 Route Détails* Toronto (YYZ) - Accra (ACC) 2 vols/sem., dès le 17 juin 2026 Toronto (YYZ) - Tirana (TIA) 1 vol/sem., dès le 18 juin 2026 Montréal (YUL) - Agadir (AGA) 1 vol/sem., dès le 12 juin 2026 Montréal (YUL) - Dakar (DSS) 2 vols/sem., dès le 17 juin 2026 Montréal (YUL) - Reykjavik (KEF) 2 vols/sem., dès le 16 juin 2026 Québec (YQB) - Marseille (MRS) 1 vol/sem., dès le 21 mai 2026 Montréal (YUL) - Ottawa (YOW) 3 vols/sem., dès le 15 mai 2026 Ottawa (YOW) - Londres Gatwick (LGW) 3 vols/sem., dès le 15 mai 2026 Quebec (YQB) - Nantes (NTE) 1 vol/sem. dès le 2 juin 2026







*Nombre de fréquences au plus fort de la saison.

Annualisation de routes Sud au départ de Montréal, Québec et Toronto Route Détails Toronto (YYZ) - Carthagène (CTG) - Medellín (MDE) 1 vol/semaine Montréal (YUL) - Carthagène (CTG) - Medellin (MDE)* 1 vol/semaine Montréal (YUL) - Guadalajara (GDL) Prolongé jusqu'au 27 juin Montréal (YUL) - Pointe-à-Pitre (PTP) 2 vols/semaine Montréal (YUL) - San José (SJO) 2 vols/ semaine Québec (YQB) - Fort-de-France (FDF) 1 vol/semaine







*Nouvelle liaison

Augmentation de fréquence sur des routes clés Route Détails* Toronto (YYZ) - Berlin (BER) 3 vols/sem. (+1) Toronto (YYZ) - Cancun (CUN) 9 vols/sem. (+2) Toronto (YYZ) - Faro (FAO) 3 vols/sem. (+1) Toronto (YYZ) - Istanbul (IST) 3 vols/sem. (+1) Toronto (YYZ) - Lima (LIM) 3 vols/sem. (+1) Toronto (YYZ) - Venise (VCE) 3 vols/sem. (+1) Montréal (YUL) - Bordeaux (BOD) 6 vols/sem. (+1) Montréal (YUL) - Bruxelles (BRU) 5 vols/sem. (+1) Montréal (YUL) - Fort-de-France (FDF) 2 vols/sem. (+1) Montréal (YUL) - Madrid (MAD) 5 vols/sem. (+1) Montréal (YUL) - Valence (VLC) 2 vols/sem. (+1) Québec (YQB) - Paris (CDG) 6 vols/sem. (+1)



*Nombre de fréquences au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l'année précédente.

Par ailleurs, la connectivité du réseau d'Air Transat continue de s'améliorer, notamment grâce à ses partenariats avec Porter Airlines, Turkish Airlines et GOL Airlines. Chacune de ces collaborations permet d'élargir les possibilités de correspondances avec le réseau d'Air Transat ; que ce soit avec Porter pour les liaisons domestiques et transfrontalières, avec Turkish Airlines pour l'accès à un vaste éventail de destinations via Istanbul, ou avec GOL pour étendre la portée de son offre au Brésil et en Amérique du Sud.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 38 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images : transat.com/fr-CA/corporatif/medias Renseignements : Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

[email protected]

SOURCE Transat A.T. Inc.