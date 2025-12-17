TORONTO, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 par Skytrax, a opéré le 16 décembre ses premiers vols vers Istanbul, en Türkiye (IST), et Georgetown, au Guyana (GEO). Ces deux nouvelles liaisons depuis l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) viennent renforcer davantage le réseau de la compagnie à partir de cette plaque tournante stratégique. Le vol TS164 à destination de Georgetown a décollé en début de soirée, suivi plus tard du vol TS214 vers Istanbul.

« L'ajout d'Istanbul et de Georgetown au départ de Toronto s'inscrit dans une démarche stratégique visant à diversifier notre offre tout en répondant aux besoins des voyageuses et voyageurs qui rendent visite à leurs proches, a déclaré Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat. Istanbul ouvre la porte à de nombreuses possibilités de correspondances grâce à notre partenariat avec Turkish Airlines, tandis que Georgetown renforce les liens avec la communauté guyanaise du Canada. Ensemble, ces liaisons invitent à la découverte tout en offrant le confort qui fait la réputation d'Air Transat. »

« Nous sommes fiers d'accueillir la croissance continue d'Air Transat à Toronto Pearson avec ces nouveaux vols sans escale vers Istanbul et Georgetown, a mentionné Kurush Minocher, directeur commercial de Toronto Pearson. Ces services permettent aux passagères et passagers d'atteindre plus facilement de nouvelles destinations, d'explorer de nouvelles opportunités de loisirs et d'affaires, et de renforcer les connexions à travers le monde, tout en renforçant le rôle de Toronto Pearson en tant que plaque tournante internationale de premier plan. »

La nouvelle liaison Toronto-Istanbul est assurée toute l'année, avec des vols les mardis et samedis, ainsi qu'un vol supplémentaire le jeudi à partir de mai 2026. Les voyageuses et voyageurs bénéficient d'un accès facile à Istanbul et, grâce aux nouveaux accords d'interligne et de partage de codes avec Turkish Airlines, peuvent rejoindre des destinations à travers la Türkiye, en Asie et au-delà.

« Il s'agit d'une étape importante dans notre formidable aventure visant à rehausser et à maintenir notre position de leader mondial dans le domaine de l'aviation et des transports. L'arrivée aujourd'hui d'Air Transat à Istanbul renforce davantage notre connectivité mondiale et nos liaisons stratégiques avec les Amériques. Cette nouvelle route améliorera les perspectives touristiques et commerciales entre la Turquie et le Canada, tout en renforçant le rôle croissant d'Istanbul dans l'écosystème aéronautique international. Nous sommes ravis d'accueillir Air Transat dans notre réseau et sommes convaincus qu'ensemble, nous créerons de nouvelles opportunités passionnantes d'échanges et de croissance entre l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient », a déclaré Server Aydın, directeur commercial de l'aéroport iGA Istanbul.

La nouvelle route Toronto-Georgetown a déjà été prolongée jusqu'au 29 mai 2026 et est assurée deux fois par semaine, les mardis et vendredis. Air Transat dessert cette liaison avec son Airbus A321LR, un appareil reconnu pour son efficacité et son confort. Les passagères et passagers peuvent ainsi profiter d'un vol en toute tranquillité vers le Guyana et ses beautés naturelles.

« L'ajout de ce service reflète l'approche intentionnelle et à long terme adoptée pour augmenter le transport aérien au Guyana, a déclaré M. Sanjeev Datadin, président du conseil d'administration de l'aéroport international Cheddi Jagan (CJIA). Au sein du conseil d'administration, nous continuons à nous concentrer sur l'établissement de partenariats solides avec les compagnies aériennes, la mise en place d'une gouvernance saine et le soutien aux investissements permettant au CJIA de répondre à la demande future tout en respectant les normes internationales. »

Ces nouvelles liaisons bénéficient également de correspondances fluides grâce à la coentreprise d'Air Transat avec Porter Airlines. Les voyageuses et voyageurs en provenance de diverses villes canadiennes, y compris celles de l'Ouest canadien, d'Ottawa, de Montréal et des Maritimes, peuvent ainsi rejoindre plus facilement ces destinations via Toronto.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Photos des vols inauguraux : https://we.tl/t-TrXjvO5Jed

Légendes photo : YYZ-GEO

Photo 1 : Bernard Côté, Directeur principal - Communications de marque chez Transat, Manichand Singh et Cindy Sauers, Consul honoraire et Haut- commissaire à Cooperative Republic of Guyana, Sean O'Donnell, directeur associé des services aériens et cargo à GTAA, Howard Liebman, vice-président des relations gouvernementales chez Transat et l'équipage du vol TS164.

Photo 2 : L'équipage du vol TS164.





YYZ-IST

Photo 1 : Andrea da Silva, Directrice principale - Tarification chez Transat, Tarique Anwar, directeur régional des ventes corporatives chez Turkish Airlines, Howard Liebman, vice-président des relations gouvernementales chez Transat, Sima Acan, députée pour Oakville-West, Can Yoldaş, consul général de Türkiye à Toronto et Sean O'Donnell, directeur associé des services aériens et cargo à GTAA.

Photo 2 : L'équipage du vol TS214.

Banque d'images corporatives : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

