BAIIA ajusté record pour l'exercice 2025 depuis la création de Transat

Faits saillants de l'exercice :

Revenus de 3 398,5 millions $, en hausse de 3,5 % par rapport à 3 283,8 millions $ pour l'exercice 2024

BAIIA ajusté 1 de 271,0 millions $, comparativement à 203,2 millions $ à l'exercice précédent

de 271,0 millions $, comparativement à 203,2 millions $ à l'exercice précédent Résultat net de 241,9 millions $ (6,06 $ par action) comparativement à une perte nette de 114,0 millions $ (2,94 $ par action) à l'exercice 2024

Flux de trésorerie disponibles 1 négatifs de 45,0 millions $, par rapport à des flux de trésorerie disponibles 1 négatifs de 122,1 millions $ à l'exercice précédent

négatifs de 45,0 millions $, par rapport à des flux de trésorerie disponibles négatifs de 122,1 millions $ à l'exercice précédent Les initiatives du programme Élévation devraient contribuer à hauteur de 100 millions $ au BAIIA ajusté 1 d'ici le milieu de 2026, conformément à l'objectif

d'ici le milieu de 2026, conformément à l'objectif Clôture de la restructuration de la dette CUGE, réduisant le montant dû dans le cadre du programme, lequel est passé de 762,2 millions $ au deuxième trimestre à 350,0 millions $ au 31 octobre 2025

Faits saillants du quatrième trimestre :

Revenus de 771,6 millions $, en baisse de 2,2 % par rapport à 788,8 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

BAIIA ajusté 1 de 71,4 millions $, comparativement à 128,4 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

de 71,4 millions $, comparativement à 128,4 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent Perte nette de 12,5 millions $ (0,31 $ par action), comparativement à un résultat net de 41,2 millions $ (1,05 $ par action) pour la période correspondante de l'exercice précédent

Flux de trésorerie disponibles 1 négatifs de 194,2 millions $, par rapport à des flux de trésorerie disponibles 1 négatifs de 102,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

négatifs de 194,2 millions $, par rapport à des flux de trésorerie disponibles négatifs de 102,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent Trésorerie et équivalents de trésorerie de 164,9 millions $ au 31 octobre 2025

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Transat A.T. inc. a présenté aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2025.

« Transat a enregistré un BAIIA ajusté record pour l'exercice 2025. Sur le plan opérationnel, nous avons posé des bases solides pour accélérer la croissance, grâce au déploiement de routes à fort potentiel, à l'exécution rigoureuse de notre programme Élévation et au refinancement de notre dette auprès du gouvernement. Pour ce qui est de notre performance financière, le BAIIA ajusté a progressé de 33 % pour atteindre 271 millions $ sur des revenus de 3,4 milliards $, malgré un contexte macroéconomique volatil et les enjeux persistants liés aux moteurs Pratt & Whitney. Comme prévu, les revenus du quatrième trimestre ont légèrement reculé, la baisse significative de l'indemnité reçue de Pratt & Whitney en fin d'exercice ayant éclipsé la croissance sous-jacente des revenus alimentée par une hausse des revenus aériens unitaires. Nous avons atteint nos objectifs fixés pour l'exercice 2025 et continuons à progresser vers la réalisation de l'ensemble des objectifs notre plan d'affaires. Finalement, l'entente de principe conclue avec le syndicat des pilotes nous permet de concentrer nos efforts à satisfaire la forte demande des consommateurs pour les voyages loisirs. De plus, toutes les conventions collectives expirées depuis 2023 ont désormais été renégociées avec succès pour une période allant au moins jusqu'en 2027, a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« Nous sommes optimistes quant à l'accélération de notre trajectoire de croissance en 2026. L'expansion ciblée de notre réseau vers des destinations en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud, combinée à la réduction du nombre d'avions immobilisés et à l'optimisation du réseau, devrait générer une augmentation de la capacité offerte en 2026. Par ailleurs, nous prévoyons tirer pleinement parti de notre programme Élévation grâce à une refonte de nos pratiques de gestion des coûts et des revenus », a ajouté Mme Guérard.

« Sur le plan de la rentabilité, malgré l'incidence défavorable de certaines provisions au quatrième trimestre, Transat a été en mesure de générer une croissance solide du BAIIA ajusté pour l'ensemble de l'exercice. Du point de vue du refinancement, la clôture de la restructuration de notre dette contractée avec le gouvernement a constitué un jalon important en 2025. Cette importante diminution de la dette nous donne la capacité de poursuivre les initiatives de croissance et de finaliser la mise en œuvre de notre programme d'optimisation. Cela nous permettra de réduire considérablement la charge d'intérêt au cours du prochain exercice et nous offre une certaine souplesse en raison des dates d'échéance qui ont été prolongées jusqu'en 2035. Nous pouvons désormais mettre l'accent sur l'exécution de notre stratégie de création de valeur à long terme pour nos actionnaires », a déclaré Jean-François Pruneau, chef de la direction financière de Transat.

Résultats de l'exercice

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2025, les revenus ont atteint 3 398,5 millions $, en hausse de 3,5 % par rapport à 3 283,8 millions $ pour l'exercice précédent. Cette variation est attribuable à une hausse de 2,3 % des revenus aériens unitaires ainsi qu'à une hausse de 0,2 % du trafic. La capacité offerte sur l'ensemble du réseau a augmenté de 0,8 % comparativement à celle mise en marché à l'exercice 2024.

Pour l'exercice, le BAIIA ajusté1 a été de 271,0 millions $, contre 203,2 millions $ pour l'exercice 2024. La hausse est principalement attribuable à l'augmentation des revenus, aux gains de productivité et à la baisse de 9,8 % des prix du carburant par rapport à l'exercice 2024.

Résultats du quatrième trimestre

Pour le trimestre terminé le 31 octobre 2025, les revenus ont atteint 771,6 millions $, en baisse de 2,2 % par rapport à 788,8 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution s'explique par une indemnité financière reçue du fabricant d'équipement d'origine des moteurs GTF2 inférieure de 28,2 millions $ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2024. En excluant l'impact de la baisse de cette indemnité, les revenus affichent une hausse de 1,5 %. Le trafic, exprimé en passagers-milles payants, a diminué de 2,0 %, découlant d'une réduction de la capacité offerte de 1,8 % par rapport à celle mise en marché à la période correspondante de l'exercice précédent. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une hausse de 3,3 % des revenus aériens unitaires (ou « yield »).

Le BAIIA ajusté1 a atteint 71,4 millions $, contre 128,4 millions $ à la période correspondante de 2024. Cette variation découle de la diminution des revenus ainsi que de l'augmentation des coûts d'entretien d'aéronefs et des salaires et avantages du personnel.

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie utilisés par les activités opérationnelles se sont élevés à 114,5 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, contre 108,1 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, alors que la baisse de la rentabilité a été contrebalancée en partie par la hausse des soldes sans effet de trésorerie du fonds de roulement. Pour l'exercice 2025, les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles ont atteint 157,0 millions $, comparativement à 94,7 millions $ pour l'exercice 2024.

Compte tenu des activités d'investissement et du remboursement des obligations locatives, les flux de trésorerie disponibles1 se sont établis à un montant négatif de 194,2 millions $ pour le trimestre, contre un montant négatif de 102,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cet écart reflète surtout la conclusion par la Société des transactions de cession-bail visant trois moteurs GTF2 de Pratt & Whitney pour un total de 92,1 millions $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2025, les flux de trésorerie disponibles1 se sont chiffrés à un montant négatif de 45,0 millions $, par rapport à un montant négatif de 122,1 millions $ pour l'exercice 2024.

Au 31 octobre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 164,9 millions $, contre 260,3 millions $ au 31 octobre 2024. La trésorerie et les équivalents de trésorerie en fiducie ou autrement réservés découlant essentiellement des réservations de forfaits voyages totalisaient 465,6 millions $ au 31 octobre 2025, contre 484,9 millions $ au 31 octobre 2024. Les dépôts des clients pour des voyages à venir s'élevaient à 823,3 millions $ au 31 octobre 2025, par rapport à 781,2 millions $ au 31 octobre 2024.

La dette à long terme et la subvention publique différée totalisaient 400,0 millions $ au 31 octobre 2025, comparativement à 803,1 millions $ au 31 octobre 2024. La baisse est principalement attribuable à la diminution de la dette à long terme à la suite de la restructuration de la dette de la Société, incluant le remboursement complet du solde de principal de 41,4 millions $ du financement garanti CUGE. Au cours de l'exercice 2025, la Société a également effectué un remboursement anticipé obligatoire en capital de 13,7 millions $ de sa débenture non garantie CUGE, procédé au rachat de 6 243 026 actions privilégiées de série 4 pour un montant de 16,3 millions $ et prélevé un montant de 30,0 millions $ sur sa Facilité de fonds de roulement subordonnée.

Reflétant ces opérations, la dette à long terme et la subvention publique différée, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, totalisaient 235,1 millions $, en baisse par rapport à 542,7 millions $ au 31 octobre 2024.

_________________________________ 2 Geared turbofan (« GTF »)

Indicateurs clés

À ce jour, les revenus aériens unitaires (ou « yield ») pour l'hiver 2026 sont supérieurs de 1,4 % par rapport à la même date de l'exercice 2025, alors que les coefficients d'occupation sont inférieurs de 0,8 point de pourcentage par rapport à l'an dernier à la même période, principalement en raison des dynamiques du deuxième trimestre, avec un potentiel d'amélioration au fur et à mesure que la saison progresse.

Pour l'exercice 2026, la Société prévoit une augmentation de 6 % à 8 % de la capacité offerte, mesurée en sièges-milles offerts, comparativement à 2025.

Conférence téléphonique

Les résultats du premier trimestre de 2026 seront annoncés le 10 mars 2026.

(1) Mesures financières non normalisées selon les IFRS

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Dans le communiqué de presse, la Société présente parfois des mesures financières non normalisées selon les IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens prescrit par les IFRS, et il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Elles ont pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devraient pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Les éléments suivants sont des mesures financières non normalisées selon les IFRS, utilisées par la direction comme indicateurs pour évaluer la performance opérationnelle continue et la performance opérationnelle récurrente.

Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation ajustée) ou BAIIA ajusté : Résultat d'exploitation (perte d'exploitation) avant charge d'amortissement et dépréciation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA (crédits carbone), coûts de restructuration et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement opérationnel de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat d'exploitation ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat ajusté (perte ajustée) avant charge d'impôts ou BAI ajusté : Résultat avant charge d'impôt (perte avant charge d'impôts) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription et aux actions privilégiées, gain sur extinction de dette à long terme, gain à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, gain sur la cession-bail d'actifs, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA (crédits carbone), coûts de restructuration, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) : Résultat net (perte nette) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription et aux actions privilégiées, gain sur extinction de dette à long terme, gain à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, gain sur la cession-bail d'actifs, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA (crédits carbone), coûts de restructuration, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change, réduction de la valeur comptable des actifs d'impôts différés et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période, net des impôts y afférents. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat net ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) par action : Résultat net ajusté (perte nette ajustée) divisé par le nombre moyen pondéré ajusté d'actions en circulation servant au calcul du résultat dilué par action.

Flux de trésorerie disponibles : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et remboursement des obligations locatives. La Société utilise cette mesure pour évaluer les liquidités disponibles à être distribuées de manière discrétionnaire, comme le remboursement de la dette à long terme ou de la subvention publique différée ou la distribution de dividendes aux actionnaires.

Dette totale : Dette à long terme plus le montant des obligations locatives, de la subvention publique différée et du passif lié aux bons de souscription, net des coûts de financement reportés associés au financement subordonné CUGE. La direction utilise la dette totale pour évaluer le niveau d'endettement, les besoins futurs de liquidités et le levier financier de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Dette totale nette : Dette totale (décrite ci-haut) moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette totale nette est utilisée afin d'évaluer la situation de trésorerie par rapport au niveau d'endettement de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Informations supplémentaires

Les résultats ont subi l'incidence d'éléments non liés à l'exploitation résumés dans le tableau suivant :

Faits saillants et mesures financières non normalisées selon les IFRS



Quatrième trimestre Exercice 2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) $ $ $ $









Résultat (perte) d'exploitation 248 64 700 9 803 (12 727) Amortissement et dépréciation 68 478 61 546 256 797 221 870 Reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise -- -- -- (3 112) Incidence de la variation des taux d'actualisation 2 767 5 131 5 908 9 589 Variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA 2 903 -- 2 903 -- Coûts de restructuration 1 449 689 5 663 3 166 Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (4 478) (3 649) (10 112) (15 574) Résultat d'exploitation ajusté¹ ou BAIIA ajusté¹ 71 367 128 417 270 962 203 212









Résultat net (perte nette) (12 489) 41 227 241 916 (114 030) Reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise -- -- -- (3 112) Incidence de la variation des taux d'actualisation 2 767 5 131 5 908 9 589 Variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA 2 903 -- 2 903 -- Coûts de restructuration 1 449 689 5 663 3 166 Gain sur cession d'actifs -- (18 711) (19 243) (24 887) Variation de la juste valeur des dérivés (17 875) (632) 14 267 23 691 Réévaluation du passif lié aux bons de souscription et aux actions privilégiées (6 012) (5 027) (3 031) (12 297) Perte de change 15 069 12 530 6 411 5 778 Gain sur extinction de dette à long terme -- -- (345 332) -- Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (4 478) (3 649) (10 112) (15 574) Résultat net ajusté (perte nette ajustée)¹ (18 666) 31 558 (100 650) (127 676)









Résultat net ajusté (perte nette ajustée)¹ (18 666) 31 558 (100 650) (127 676) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation ajusté servant au calcul du résultat dilué par action 44 949 39 156 41 645 38 839 Résultat net ajusté (perte nette ajustée) par action¹ (0,42) 0,81 (2,42) (3,29)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (114 530) (108 108) 156 975 94 673 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (29 830) 57 874 (10 206) (31 451) Remboursement d'obligations locatives (49 877) (51 982) (191 732) (185 280) Flux de trésorerie disponibles1 (194 237) (102 216) (44 963) (122 058)



Au

31 octobre

2025 Au

31 octobre

2024 (en milliers de dollars) $ $ Dette à long terme 200 818 682 295 Subvention publique différée 199 182 120 784 Passif lié aux bons de souscription 14 235 8 519 Obligations locatives 1 347 396 1 465 722 Dette totale1 1 761 631 2 277 320





Dette totale 1 761 631 2 277 320 Trésorerie et équivalents de trésorerie (164 920) (260 336) Dette totale nette1 1 596 711 2 016 984

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société, y compris concernant ses résultats, sa position financière et ses perspectives futures. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Ces déclarations peuvent porter, sans toutefois s'y limiter, sur des observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique, l'évolution de la demande compte tenu de la saisonnalité des opérations, les conditions météorologiques extrêmes, les désastres climatiques ou géologiques, la guerre, l'instabilité politique, les mesures prises, prévues ou éventuelles par des États concernant l'imposition de tarifs douaniers sur les exportations et les importations, le terrorisme réel ou appréhendé, l'éclosion d'épidémies ou de maladies, les préférences des consommateurs et leurs habitudes de consommation, la perception des consommateurs à l'égard de la sécurité des services à destination et de la sécurité aérienne, les tendances démographiques, les perturbations du système de contrôle de la circulation aérienne, le coût des mesures portant sur la protection, la sécurité et l'environnement, la concurrence, la capacité de la Société à préserver et faire croître sa réputation et sa marque, la disponibilité du financement dans le futur pour la Société incluant le refinancement de ses dettes, la capacité de la Société de rembourser ses dettes avec ses fonds générés en interne ou autrement, la capacité de la Société à atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney, les fluctuations des prix du carburant et des taux de change et d'intérêt, la dépendance de la Société envers des fournisseurs clés, la disponibilité et la fluctuation des coûts liés à nos aéronefs, les technologies de l'information et les télécommunications, les risques liés à la cybersécurité, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, la capacité de la Société de réduire les coûts d'exploitation, entre autres avec les initiatives de son programme Élévation, la capacité de la Société d'attirer et de conserver des ressources compétentes, les relations de travail, les négociations des conventions collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, le maintien d'une couverture d'assurance à des niveaux et conditions favorables et à un coût acceptable, ainsi que d'autres risques expliqués en détail à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché, ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. À titre d'exemples de déclarations prospectives, citons, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant :

La perspective selon laquelle la Société sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au moyen des fonds dont elle dispose, des flux de trésorerie provenant de l'exploitation, d'emprunts sur ses facilités de crédit existantes ou autrement.





La perspective selon laquelle, pour l'exercice 2026, la Société prévoit une augmentation de 6 % à 8 % de la capacité offerte, mesurée en sièges-milles offerts, comparativement à 2025.





La perspective selon laquelle l'implantation des initiatives du programme Élévation, devrait contribuer au résultat d'exploitation ajusté pour un montant de 100 millions $ d'ici le milieu de 2026.





La perspective selon laquelle l'expansion ciblée de notre réseau vers des destinations en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud, combinée à la réduction du nombre d'avions immobilisés et à l'optimisation du réseau, devrait générer une augmentation de la capacité offerte en 2026.

En faisant ces déclarations, la Société a supposé, entre autres, que les normes et mesures au niveau de la santé et la sécurité du personnel et des voyageurs imposées par les autorités gouvernementales et aéroportuaires seront conformes à celles actuellement en vigueur, que la main-d'œuvre demeurera disponible tant pour la Société, ses fournisseurs ainsi que les entreprises rendant des services aux voyageurs dans les aéroports, que les facilités de crédit et autres modalités de crédit de ses partenaires commerciaux continueront d'être disponibles comme par le passé et que la direction continuera de gérer les fluctuations de trésorerie pour financer ses besoins en fonds de roulement pour l'exercice complet et que les prix du carburant, les taux de change, les prix de vente, les coûts d'hôtels et autres coûts demeureront stables, que la Société sera en mesure d'atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney et que les initiatives identifiées afin d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté (BAIIA ajusté) pourront être mises en œuvre comme prévu et se traduiront par des réductions de coûts et une augmentation des revenus de l'ordre anticipé d'ici la mi-2026. Si ces hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels et les développements pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et représentent les attentes de la Société à cette date. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir le rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 déposé auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes et disponible sur SEDAR au www.sedarplus.ca La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Transat A.T. Inc.