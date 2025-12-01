MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société ») confirme aujourd'hui que son conseil d'administration (le « Conseil ») a reçu une requête officielle de la part d'un actionnaire dissident (l'« actionnaire requérant ») demandant à la Société de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires afin de se prononcer sur certains changements proposés au sein du Conseil.

« Le Conseil échange régulièrement avec les actionnaires, y compris Financière Outremont inc., une compagnie détenue par Pierre Karl Péladeau, et demeure ouvert à toute contribution constructive qui est dans l'intérêt de la Société et de l'ensemble des actionnaires. Bien que nous ne commentions généralement pas nos échanges avec des actionnaires particuliers, plusieurs membres du conseil ont récemment rencontré M. Péladeau et son équipe pour étudier des pistes constructives, notamment d'éventuels ajustements à la composition de son conseil d'administration. Le Conseil et l'équipe de direction ont un plan clair et structuré pour la Société, et nous sommes convaincus de la trajectoire que nous poursuivons pour créer de la valeur à long terme », a déclaré Mme Susan Kudzman, présidente du conseil d'administration.

Conformément à la Loi sur les sociétés par actions, le Conseil examine actuellement la demande, notamment sa validité et ses implications, et y répondra en temps opportun. Les actionnaires n'ont aucune action à prendre pour le moment.

