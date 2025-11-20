MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par Skytrax en 2025, enrichit son programme estival 2026 avec une nouvelle liaison sans escale au départ de Toronto : Accra (ACC), au Ghana. Le service sera opéré à compter du 17 juin au 22 octobre 2026, à raison de deux vols par semaine les mercredis et dimanches.

« Nous avons l'honneur d'être la première et la seule compagnie aérienne à relier directement le Canada au Ghana, affirme Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Ce vol sans escale entre Toronto et Accra s'inscrit dans notre plan d'expansion sur le continent africain, tout en répondant directement aux besoins de la diaspora ghanéenne établie en Ontario et à l'intérêt croissant pour le tourisme au Ghana. Cet itinéraire vise également à offrir une connectivité inédite et simplifiée pour tous les voyageurs qui, jusqu'ici, nécessitait de longues correspondances en Europe. »

« Les vols d'Air Transat entre Toronto et Accra ne sont pas de simples liaisons aériennes : ils incarnent un pont entre ambition et concrétisation, » ajoute L'honorable Joseph Bukari Nikpe, Ministre des Transports, République du Ghana.

Cette annonce fait suite au dévoilement récent de nouvelles liaisons vers Dakar et Agadir, ainsi qu'à l'opération annuelle déjà bien établie vers Marrakech. Accra devient ainsi la quatrième destination de la compagnie sur le continent africain, illustrant la solidité et la cohérence de sa stratégie d'expansion dans la région.

Cette nouvelle liaison vient enrichir un portefeuille de destinations déjà diversifié pour l'été 2026, permettant aux adeptes de voyages de profiter d'options toujours plus adaptées à leurs besoins, qu'il s'agisse de rendre visite à leurs proches, de découvrir de nouvelles cultures ou d'explorer des destinations émergentes.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 38 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

