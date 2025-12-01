MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Air Transat, nommée Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 par Skytrax, est ravie d'annoncer un nouveau partenariat interligne avec GOL Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes du Brésil. Ce partenariat permettra d'élargir considérablement le réseau d'Air Transat en offrant des correspondances fluides à travers le Brésil et vers des destinations phares en Amérique du Sud.

Grâce à ce nouvel accord, les voyageuses et voyageurs qui prennent un vol Air Transat à destination de l'aéroport international Rio de Janeiro-Galeão (GIG) pourront bénéficier de correspondances simplifiées vers le vaste réseau de GOL, qui compte 65 destinations domestiques et 17 destinations internationales, dont des villes majeures telles que São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador et Belo Horizonte.

« Nous avons le plaisir de nous associer à GOL pour offrir aux Canadiennes et Canadiens la possibilité d'explorer le Brésil et l'Amérique du Sud plus facilement que jamais, a déclaré Sebastian Ponce, chef des revenus chez Transat. Ce partenariat renforce notre présence sur ce continent et étend notre réseau, grâce à notre nouveau service sans escale vers Rio de Janeiro. »

Ce lancement se fait alors qu'Air Transat s'apprête à inaugurer ses tout premiers vols sans escale vers Rio de Janeiro :

Au départ de Toronto (YYZ) : à partir du 4 février 2026, à raison de deux vols par semaine

Au départ de Montréal (YUL) : à partir du 5 février 2026, à raison d'un vol par semaine

Le partenariat prend effet immédiatement et les vols seront disponibles à la réservation dans les prochains jours.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ). www.airtransat.com

À propos de GOL Airlines

GOL, la compagnie aérienne la plus ponctuelle du Brésil, fait partie du Groupe Abra et, depuis sa fondation en 2001, demeure fidèle à sa mission : « Être la première pour tous », en démocratisant l'accès au transport aérien grâce à des solutions intelligentes qui séduisent plus de 30 millions de clients chaque année. L'entreprise compte une équipe de 15 000 professionnels dédiés à la sécurité - la valeur numéro un de GOL - et exploite une flotte standardisée de 143 appareils Boeing 737. Grâce à ses alliances avec Avianca, American Airlines et Air France-KLM, GOL propose à ses passagers plus de 60 accords de partage de codes et d'interligne, offrant ainsi davantage de commodité et des correspondances simplifiées vers toutes les destinations desservies par ces partenaires. Smiles, le plus grand programme de fidélité du pays, qui propose une plateforme de voyage complète, ainsi que GOLLOG, actuellement la plus grande opération régulière de fret au Brésil, font également partie de l'écosystème GOL.

