MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Air Transat, nommée Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 par Skytrax, annonce la mise en place de ses nouveaux accords d'interligne et de partage de codes avec Turkish Airlines, la compagnie aérienne desservant le plus grand nombre de pays au monde.



Ce partenariat permet aux voyageuses et voyageurs de réserver des itinéraires combinant des vols des deux transporteurs, améliorant ainsi la connectivité entre le Canada et la Türkiye, ainsi qu'avec des destinations clés en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Il permet de voyager avec un seul billet sur l'ensemble du trajet, et d'enregistrer ses bagages une seule fois, jusqu'à la destination finale. L'accord d'interligne donne accès à des villes telles que Téhéran, Delhi, Colombo et Beyrouth via le vaste réseau international de Turkish Airlines.

Dans le cadre de l'accord de partage de codes, les deux transporteurs apposeront leurs codes respectifs sur les services de l'autre, en commençant par leurs vols Toronto-Istanbul. D'autres vols en correspondance seront ajoutés dans les mois à venir.

« C'est avec fierté que nous nous associons à Turkish Airlines afin d'offrir à notre clientèle un accès simplifié à l'un des réseaux les plus étendus au monde, a déclaré Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat. Cette collaboration permet non seulement de reconnecter nos voyageuses et voyageurs à Istanbul, mais ouvre également la porte à des destinations vibrantes en Türkiye, en Asie et au-delà. »

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Air Transat ajoutera un nouveau vol hebdomadaire à sa liaison Toronto-Istanbul, offerte toute l'année, chaque jeudi à compter du 28 mai 2026, portant ainsi le total à trois vols par semaine.

Commentant le partenariat, Ahmet Olmuştur, chef de la direction commerciale de Turkish Airlines, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Air Transat et de contribuer aux relations bilatérales entre la Türkiye et le Canada. En tant que transporteur jouant un rôle direct dans la liaison entre les deux pays, nous avons hâte de renforcer notre partenariat et de consolider davantage notre position au Canada. »

Célébrant l'an dernier le 15ᵉ anniversaire de ses opérations à Toronto, Turkish Airlines s'est imposée comme un acteur clé dans la connectivité des Canadiennes et Canadiens vers le reste du monde grâce à ses trois portes d'entrée : Toronto, Montréal et Vancouver.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 38 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

À propos de Turkish Airlines



Fondée en 1933 avec une flotte de cinq appareils, Turkish Airlines, membre de Star Alliance, dispose aujourd'hui d'une flotte de 509 avions (passagers et cargo) desservant 355 destinations dans le monde, dont 302 à l'international et 53 domestiques, réparties dans 131 pays. Pour plus d'informations sur Turkish Airlines, rendez-vous sur son site officiel www.turkishairlines.com ou sur ses comptes officiels Facebook, X, YouTube, LinkedIn et Instagram.

