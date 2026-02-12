Le plan de relance de Transat fonctionne, votez BLEU pour maintenir l'envol de Transat





Votez BLEU avant l'heure limite fixée à 9 h (heure de Montréal) le 6 mars 2025 pour vous assurer que votre vote compte

Vous avez des questions ou besoin d'aide pour voter? Contactez Laurel Hill Advisory Group par courriel à l'adresse [email protected] ou appelez ou envoyez le mot « INFO » par message texte au 1-877-452-7184 (Amérique du Nord) ou au 1-416-304-0211 (International)

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé et mis à la poste son avis de convocation et sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire ») et les documents s'y rapportant (collectivement, les « documents relatifs à l'assemblée ») relativement à sa prochaine assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 10 mars 2026 à 9 h (heure de Montréal). Lors de cette assemblée, l'élection des administratrices et administrateurs au conseil est contestée et votre vote est crucial. Transat bénéficie actuellement d'une relance positive et propose un conseil composé de huit (8) nouveaux et anciens candidats experts dans l'industrie et expérimentés. Les actionnaires sont priés de lire les documents relatifs à l'assemblée de Transat afin de comprendre pourquoi il est important de soutenir les candidats proposés par Transat au conseil.

La circulaire est disponible sous le profil d'émetteur de Transat sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de Transat à l'adresse www.votetransat.ca.

Le conseil d'administration (le « conseil ») recommande unanimement aux actionnaires de voter EN FAVEUR des huit (8) candidats au poste d'administrateur de Transat en utilisant le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote BLEU.

Transat est bien positionnée pour poursuivre sur sa lancée

Le plan de relance de Transat fonctionne. Transat produit des résultats et ramène progressivement la société sur la voie d'une croissance rentable après une période difficile. La société a stabilisé ses opérations, renforcé son rendement financier, préservé la valeur pour ses actionnaires et jeté les bases pour la création de valeur à long terme. Alors que Transat entame sa prochaine phase, la liste de candidats proposée reflète un équilibre délibéré de continuité et d'expertise complémentaire, afin d'assurer une exécution disciplinée et de continuer à tirer parti de l'élan positif de la dernière année. Les candidates et candidats proposés par Transat au conseil possèdent collectivement une vaste expérience dans les domaines de l'aviation, de l'exploitation, de la restructuration, des finances et de la supervision de transformations, soit des compétences qui correspondent bien aux priorités stratégiques et opérationnelles de la société. La liste des candidats au poste d'administrateur du conseil de Transat a été établie dans le cadre d'un processus rigoureux et structuré, éclairé par des discussions constructives avec les actionnaires de Transat, et supervisé par un comité spécial du conseil et la présidente du comité des ressources humaines et de la gouvernance.

Soutien de deux actionnaires importants. À la suite des discussions de Transat avec le Fonds de solidarité des travailleurs et travailleurs du Québec (FTQ) ("Fonds de solidarité FTQ") and La Caisse de dépôt et placement du Québec ("La Caisse"), qui détiennent ensemble 16,1 % des actions avec droit de vote, deux des candidats ont été nommés par le Fonds de solidarité FTQ et La Caisse conformément à des conventions de soutien et de vote. Leurs mises en candidature, avec la réduction de la taille du conseil et les mises en candidature de deux autres nouveaux candidats indépendants, représentent une évolution responsable de la gouvernance de Transat, assurant la représentation des actionnaires au sein d'une structure équilibrée et indépendante.

Le conseil a également proposé à Financière Outremont un siège au conseil, conformément à sa détention de moins de 10 % des actions en circulation de la société. Financière Outremont a décliné cette proposition raisonnable.

Un conseil diversifié, expert de l'industrie et expérimenté

Transat recommande l'élection des huit (8) candidats suivants :

Christiane Bergevin : Nouvelle candidate indépendante. Mme Bergevin a occupé des postes de haute direction dans de grandes entreprises pendant plus de 35 ans, notamment auprès d'Hydro One et du Mouvement Desjardins. Actuellement présidente de Bergevin Capital, Mme Bergevin est administratrice de IAMGOLD Corporation, d'Azimut Exploration Inc. et de RATP Dev (France), l'un des plus grands opérateurs de transport public au monde.





Nouvelle candidate indépendante. M Bergevin a occupé des postes de haute direction dans de grandes entreprises pendant plus de 35 ans, notamment auprès d'Hydro One et du Mouvement Desjardins. Actuellement présidente de Bergevin Capital, M Bergevin est administratrice de IAMGOLD Corporation, d'Azimut Exploration Inc. et de RATP Dev (France), l'un des plus grands opérateurs de transport public au monde. Daniel Desjardins : Administrateur de Transat depuis 2022, M. Desjardins a été nommé l'un des avocats les plus influents du Canada pour ses deux décennies de carrière chez Bombardier. Il est également administrateur de Velan Inc., du Legal Leaders for Diversity Trust Fund et du Musée Pointe-à-Callière.





Administrateur de Transat depuis 2022, M. Desjardins a été nommé l'un des avocats les plus influents du Canada pour ses deux décennies de carrière chez Bombardier. Il est également administrateur de Velan Inc., du Legal Leaders for Diversity Trust Fund et du Musée Pointe-à-Callière. Marie-Pierre Dhers : Une nouvelle candidate proposée par le Fonds de solidarité FTQ. M me Dhers, qui a fait ses preuves en matière de redressement opérationnel, de création de valeur et de développement d'entreprise, est une ancienne haute dirigeante d'Air France-KLM. Elle apporte une vaste expérience mondiale en opérations de sociétés aériennes et en transformation d'entreprises à grande échelle.





Une nouvelle candidate proposée par le Fonds de solidarité FTQ. M Dhers, qui a fait ses preuves en matière de redressement opérationnel, de création de valeur et de développement d'entreprise, est une ancienne haute dirigeante d'Air France-KLM. Elle apporte une vaste expérience mondiale en opérations de sociétés aériennes et en transformation d'entreprises à grande échelle. Michael R. DiLollo : Nouveau candidat proposé par La Caisse. M. DiLollo est un haut dirigeant expérimenté dans le domaine de l'aviation qui a commencé sa carrière comme pilote et ingénieur de bord. En lien avec son rôle de premier directeur, Solutions de financement, à La Caisse, M. DiLollo est président du conseil d'EINN Volant Aircraft Leasing Holding et dirige la stratégie de La Caisse en matière d'aviation. Auparavant, il a été administrateur de Nav Canada et chef de la direction de Caribbean Airlines.





Nouveau candidat proposé par La Caisse. M. DiLollo est un haut dirigeant expérimenté dans le domaine de l'aviation qui a commencé sa carrière comme pilote et ingénieur de bord. En lien avec son rôle de premier directeur, Solutions de financement, à La Caisse, M. DiLollo est président du conseil d'EINN Volant Aircraft Leasing Holding et dirige la stratégie de La Caisse en matière d'aviation. Auparavant, il a été administrateur de Nav Canada et chef de la direction de Caribbean Airlines. Vincent Duhamel : Nouveau candidat indépendant. M. Duhamel apporte au conseil plus de 30 ans d'expertise en finance internationale, après avoir occupé le poste de président mondial et chef de l'exploitation de Fiera Capital. M. Duhamel est directeur d'Idealist Capital et de Thrust Capital Partners.





Nouveau candidat indépendant. M. Duhamel apporte au conseil plus de 30 ans d'expertise en finance internationale, après avoir occupé le poste de président mondial et chef de l'exploitation de Fiera Capital. M. Duhamel est directeur d'Idealist Capital et de Thrust Capital Partners. Annick Guérard : M me Guérard possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du transport aérien et du tourisme. Elle est présidente et cheffe de la direction de Transat et membre du conseil d'administration depuis 2021.





M Guérard possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du transport aérien et du tourisme. Elle est présidente et cheffe de la direction de Transat et membre du conseil d'administration depuis 2021. Stéphane Lefebvre : M. Lefebvre apporte sa perspective et sa connaissance de l'industrie aérospatiale, ainsi que son expérience de la transformation et du redressement de grandes organisations mondiales. Il est chef de la direction de Solotech Inc. et a été auparavant chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil et chef de la direction financière de CAE Inc. Il est administrateur de Transat depuis 2022.





M. Lefebvre apporte sa perspective et sa connaissance de l'industrie aérospatiale, ainsi que son expérience de la transformation et du redressement de grandes organisations mondiales. Il est chef de la direction de Solotech Inc. et a été auparavant chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil et chef de la direction financière de CAE Inc. Il est administrateur de Transat depuis 2022. Bruno Matheu : M. Matheu est un dirigeant et administrateur accompli qui possède une solide expérience dans la transformation des sociétés aériennes et les opérations mondiales, notamment grâce à des postes de haute direction auprès d'Airline Equity Partners et d'Air France-KLM. Il est administrateur de Transat depuis 2023 et membre du conseil d'administration d'IAG (International Airlines Group).

Votez la procuration sur papier BLEU

Vous avez votre mot à dire sur l'avenir de Transat. Exercez vos droits de vote rattachés à la procuration sur papier BLEU en ligne, par la poste ou par téléphone. Pour toute question ou si vous avez besoin d'aide pour voter, contactez l'agent chargé de la sollicitation de procurations de Transat, Laurel Hill Advisory Group, par courriel à l'adresse [email protected] ou appelez ou envoyez le mot « INFO » par message texte au 1-877-452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-416-304-0211 (International).

Comment les actionnaires inscrits peuvent-ils exercer leurs droits de vote rattachés à la procuration sur papier BLEU?

Internet : Allez à l'adresse www.meeting-vote.com et suivez les instructions. Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres qui figure sur votre formulaire de procuration BLEU ou dans le courriel que Fiducie TSX vous a envoyé.





ou dans le courriel que Fiducie TSX vous a envoyé. Téléphone : Composez le 1-888-489-7352 (sans frais en Amérique du Nord). Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres qui figure sur votre formulaire de procuration BLEU ou dans le courriel que Fiducie TSX vous a envoyé.





ou dans le courriel que Fiducie TSX vous a envoyé. Télécopieur ou courriel : Remplissez le formulaire de procuration BLEU et envoyez-le à Fiducie TSX par télécopieur au 1-416-595-9593, ou numérisez-le et envoyez-le par courriel à Fiducie TSX à l'adresse [email protected] .





et envoyez-le à Fiducie TSX par télécopieur au 1-416-595-9593, ou numérisez-le et envoyez-le par courriel à Fiducie TSX à l'adresse . Poste : Remplissez et renvoyez votre formulaire de procuration BLEU l'enveloppe affranchie fournie.

Comment les actionnaires véritables peuvent-ils voter la procuration sur papier BLEU?

Internet : Allez à l'adresse www.proxyvote.com et suivez les instructions. Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 16 chiffres qui figure sur votre FIV BLEU (formulaire de consignes de vote) ou dans le courriel que vous avez reçu.





(formulaire de consignes de vote) ou dans le courriel que vous avez reçu. Téléphone : Pour les actionnaires au Canada, composez le 1-800-474-7493 (pour le service en anglais) ou le 1-800-474-7501 (pour le service en français). Pour les actionnaires aux États-Unis, appelez le 1-800-454-8683 : vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 16 chiffres qui figure sur votre FIV BLEU ou dans le courriel que vous avez reçu.





ou dans le courriel que vous avez reçu. Poste : Remplissez et renvoyez votre FIV BLEU dans l'enveloppe affranchie fournie.

Les actionnaires sont priés de lire attentivement les instructions de vote qui se trouvent dans la circulaire http://www.votetransat.ca/téléchargements à la rubrique « Questions générales relatives aux procurations et à l'assemblée ».

Le conseil a également publié une lettre aux actionnaires à l'occasion du dépôt de sa circulaire, dont le texte intégral est le suivant : http://www.votetransat.ca/téléchargements

À propos de Transat A.T. inc.

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

Pour obtenir de plus amples renseignements

Médias

Andréan Gagné

Directrice principale, Affaires publiques, communications et responsabilité d'entreprise

[email protected]

514-987-1616, poste 104071

Analyste financier

Jean-François Pruneau

Chef de la direction financière

[email protected]

514-987-1660, poste 104567

SOURCE Transat A.T. Inc.