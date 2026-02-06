MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des Skytrax World Airline Awards 2025, a fièrement assuré ses premiers vols vers Rio de Janeiro (GIG) cette semaine. Le vol TS272 a quitté l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) le mercredi 4 février en soirée, tandis que le vol TS274 a pris son envol de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau le jeudi 5 février en soirée. Grâce à ces nouveaux vols sans escale, Air Transat offre aux voyageuses et voyageurs un accès facile à l'une des destinations les plus emblématiques d'Amérique du Sud et devient la seule compagnie aérienne à relier directement Montréal à Rio de Janeiro.

L’équipage du vol TS272 – Crédit photo : Elaine Fancy (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.) Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d’ADM; Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat; L'Honorable Bárbara Bélkior de Souza e Silva, Consule Générale Adjointe du Brésil à Montréal; et membres de l’équipage du vol TS274 – Crédit photo : Frédérique Ménard-Aubin (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

Le nouveau service Toronto-Rio de Janeiro est assuré deux fois par semaine, les mercredis et samedis, jusqu'au 10 juin 2026. La liaison Montréal-Rio de Janeiro, offerte en exclusivité par Air Transat, est assurée une fois par semaine, le jeudi, jusqu'au 4 juin 2026. Les deux liaisons sont desservies par l'Airbus A330, garantissant aux passagères et passagers des cabines spacieuses et un voyage confortable.

« Le lancement de notre service sans escale vers Rio de Janeiro au départ de Toronto et de Montréal est une étape audacieuse dans l'expansion de notre offre en Amérique du Sud, a déclaré Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat. Ces liaisons créent un pont direct entre le Canada et le Brésil, permettant aux voyageuses et voyageurs de découvrir plus facilement la culture dynamique de Rio et de retrouver leurs proches malgré la distance. En tant que seule compagnie aérienne à offrir un vol sans escale entre Montréal et Rio, c'est une fierté pour nous de proposer une option exclusive qui rapproche les Canadiennes et Canadiens des Brésiliennes et Brésiliens. »

« Les voyages entre le Canada et Rio de Janeiro constituent un marché en pleine croissance, avec quelque 44 000 passagères et passagers qui voyagent chaque année entre ces deux destinations, dont près de la moitié arrivent à l'aéroport Pearson de Toronto ou en partent, a déclaré Kurush Minocher, directeur commercial de Toronto Pearson. Le nouveau service sans escale d'Air Transat répond directement à cet élan et offre à notre clientèle encore plus d'options pour se rendre au Brésil et admirer la ville emblématique de Rio de Janeiro. Nous sommes fiers d'appuyer cette liaison et les occasions qu'elle crée tant pour les voyages d'affaires que pour les voyages d'agrément. »

« ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d'accueillir cette première route sans escale vers Rio de Janeiro, offerte par notre partenaire Air Transat, qui permettra aux voyageuses et voyageurs de découvrir une destination touristique avec une incroyable richesse culturelle, a déclaré Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d'ADM. Cette nouvelle liaison contribuera non seulement à stimuler le tourisme, mais aussi les échanges économiques, culturels et familiaux entre le Québec et le Brésil et nous tenons à remercier toutes les équipes d'Air Transat qui ont travaillé sans relâche pour le développement de cette route. »

« Air Transat amorcera pour la toute première fois des opérations régulières au Brésil, en faisant de RIOgaleão et de Rio de Janeiro sa porte d'entrée vers le pays. En plus de renforcer la connectivité avec Toronto, la compagnie aérienne ajoutera Montréal comme nouvelle destination internationale au départ de l'aéroport international Tom Jobim. Cet investissement à Rio de Janeiro souligne la solidité du marché local et l'attrait de la ville sur la scène mondiale », a ajouté Alexandre Monteiro, président-directeur général de RIOgaleão.

Les voyageuses et voyageurs qui se rendent à Rio de Janeiro avec Air Transat peuvent également profiter du partenariat interligne entre la compagnie aérienne et GOL Airlines. À partir de l'aéroport international Rio de Janeiro-Galeão (GIG), cet accord permet d'assurer des correspondances fluides vers le vaste réseau de destinations de GOL à travers le Brésil et l'Amérique du Sud. Parmi celles-ci figurent des villes importantes telles que São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador et Belo Horizonte, ce qui facilite plus que jamais l'exploration du Brésil et au-delà.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ). www.airtransat.com

