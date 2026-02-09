MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Air Transat annonce la suspension temporaire de l'ensemble de ses vols à destination de Cuba jusqu'au 30 avril 2026 en raison de l'évolution rapide de la situation au cours des dernières heures, suivant l'annonce par les autorités cubaines de la pénurie de carburant d'aviation à prévoir dans les aéroports à destination.

À l'heure actuelle, la priorité d'Air Transat est d'assurer le retour ordonné de ses clientes et clients se trouvant à destination. La compagnie organise présentement les vols de rapatriement de sa clientèle vers le Canada, qui seront planifiés au cours des prochains jours. Les avions déployés pour ces opérations disposeront du carburant nécessaire pour réaliser ces vols.

Sous réserve de l'évolution de la situation, une reprise des vols est envisagée à compter du 1er mai 2026. Air Transat continuera de suivre attentivement l'évolution de la situation et communiquera toute mise à jour pertinente dans les meilleurs délais.

Pour la clientèle

Les personnes se trouvant à destination ayant réservé un forfait tout-inclus Transat peuvent compter sur l'appui des équipes de représentants sur place disponibles pour répondre à leurs questions. En ce qui concerne les personnes ayant réservé un vol directement auprès d'Air Transat ou un forfait avec un autre voyagiste assorti d'un vol Air Transat, elles peuvent se tourner vers le service d'assistance téléphonique au numéro qui leur sera communiqué pour obtenir un accompagnement continu jusqu'à leur retour au pays.

Air Transat communiquera avec l'ensemble de sa clientèle à destination pour l'aviser des détails des vols de retour.

Les réservations existantes pour un voyage vers Cuba prévu entre le 11 février le 30 avril 2026 seront automatiquement annulées et remboursées dans la forme de paiement initial au dossier. Aucune démarche n'est requise de la part des clientes et clients.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ). www.airtransat.com

