MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Air Transat s'apprête à transformer l'expérience des adeptes de voyage grâce à un nouveau programme de fidélité, pensé pour récompenser leur loyauté avec des avantages accessibles et personnalisés. Ce programme, appuyé par un partenariat stratégique avec le Mouvement Desjardins et propulsé par Visa, multipliera les bénéfices pour ses clientes et clients, leur offrant une expérience enrichie à chaque étape du voyage. Le lancement est prévu pour le deuxième semestre 2026.

Cette collaboration s'inscrit dans une stratégie qui proposera aux voyageuses et voyageurs un programme de fidélité distinctif et novateur. Elle réunit deux entreprises québécoises emblématiques, et est soutenue par l'un des réseaux de paiement les plus fiables et sécurisés au monde.

« Le partenariat stratégique avec Desjardins, propulsé par Visa, est un levier fondamental de notre stratégie d'affaires. Il nous permet de renforcer les liens avec notre clientèle tout en accélérant la création de valeur durable pour Transat et ses investisseurs. Ce nouveau programme de fidélité viendra enrichir l'expérience Air Transat, élue à sept reprises meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par Skytrax, grâce à une approche moderne, simple et flexible. Aux côtés de Desjardins et Visa, nous franchissons une nouvelle étape pour en offrir toujours davantage à notre fidèle clientèle, à chaque moment de leur expérience de voyage », a déclaré Xavier Szwengler, Vice-président marketing et distribution de Transat.

« Nous sommes très fiers de voir ce partenariat se concrétiser. Nous avons hâte de dévoiler notre gamme de cartes de crédit qui viendra bonifier l'expérience de fidélité proposée par Air Transat. Cette initiative s'inscrit dans notre volonté d'offrir des avantages concrets et personnalisés à nos membres et clients, en collaboration avec Visa, et qui voyagent sur Air Transat » a mentionné Nathalie Larue, Première vice-présidence Services aux particuliers et Vie associative au Mouvement Desjardins.

« Depuis plus de 50 ans, Visa collabore fièrement avec Desjardins afin d'offrir valeur et innovation à leurs membres, et nous sommes heureux de nous associer à une autre institution canadienne, Air Transat, pour ce nouveau chapitre. Ensemble, nous lançons une nouvelle gamme de cartes conçues pour offrir davantage d'occasions de voyage, des récompenses significatives et des expériences de paiement exceptionnelles aux Canadiens. Appuyés par le réseau mondial de Visa, les titulaires de carte bénéficieront de paiements sécurisés et fluides, où que la vie les mène », a déclaré Dan Iwachiw, vice-président et chef des produits chez Visa Canada.

Cette alliance tripartite est porteuse de confiance et d'avenir. Davantage de détails seront communiqués au cours des prochains mois.

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

Banque d'images : http://transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Renseignements : [email protected]

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante au Canada et la huitième au monde, avec un actif de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) :

Relations publiques du Mouvement Desjardins

514 281-7000, poste 5553436

[email protected]

À propos de VISA

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, afin de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons en des économies qui incluent et élèvent tout le monde en tout lieu, et nous considérons l'accès comme un élément fondamental de l'avenir du mouvement monétaire. Pour en savoir plus, visitez Visa.com.

Renseignements: [email protected]

