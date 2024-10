Tramway de Québec : la lenteur de la CAQ risque de torpiller le projet

QUÉBEC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Malgré l'annonce de Geneviève Guilbault, ministre du Transport, le projet de tramway de Québec est encore plongé dans l'incertitude et le troisième lien ne semble plus certain d'aboutir un jour.

Lors de sa récente visite en France, le premier ministre Legault a évoqué la possibilité de procéder à un nouvel appel d'offres pour le tramway de Québec. Encore un autre retard en perspective. Pourtant, ce projet est une occasion inespérée pour redorer son image tant sur le plan environnemental que sur le plan économique. Voilà pourquoi la CSN lance aujourd'hui un appel au gouvernement : ce projet doit être mis en branle dans les plus brefs délais. Il doit être conçu, fabriqué, géré et entretenu au Québec, par de la main-d'œuvre québécoise et qualifiée.

« Le tramway de Québec est une occasion en or de faire diminuer nos émissions de GES et de maintenir et créer des emplois de qualité au Québec. Repousser encore le projet équivaut à le compromettre voire carrément à le torpiller, soutient Caroline Senneville, présidente de la CSN. La ministre du Transport doit appuyer sur l'accélérateur avec CDPQ-Infra pour qu'on lance enfin un appel d'offres clair en exigeant le maximum de contenu canadien et québécois », ajoute la présidente de l'organisation syndicale en précisant qu'on doit rendre le projet irréversible dès que possible.

« Le tramway doit être fabriqué au Québec, comme c'était prévu dans le premier appel d'offres. On dirait que le premier ministre cherche des moyens de gagner du temps ! », souligne pour sa part Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN. Ce dernier rappelle que la main-d'œuvre québécoise connait des contraintes climatiques qui nous sont propres. Construire au Québec est la meilleure option d'un point de vue économique pour garder l'argent investi au Québec et pour favoriser la création de retombées positives ici. C'est aussi le meilleur choix du point de vue de la qualité. On pense ici aux problèmes des voitures du REM à Montréal ou du traversier à Matane, qui auraient pu être évités en choisissant des fabricants du Québec.

Kevin Gagnon rappelle que le récent contrat du pont de l'île d'Orléans a échappé aux constructeurs québécois au profit d'un architecte français qui travaille pour un consortium espagnol. Les devis de l'architecte favorisaient une technique européenne de soudage au détriment de la technique nord-américaine de boulonnage. « Geneviève Guilbeault doit prendre conscience de ces enjeux techniques qui se jouent dans son ministère pour pouvoir corriger le tir et ne pas nuire à notre industrie nationale », ajoute M. Gagnon.

Exploitation et entretien du tramway à Québec

« Avec leur connaissance exceptionnelle du réseau de transport dans la région et des différentes composantes qui le forment, les employé-es du Réseau de transport de la capitale (RTC) sont sans aucun doute les mieux placés pour entretenir et gérer le futur tramway. L'intégration du tramway au réseau en place sera une excellente occasion pour développer notre expertise dans l'entretien et le déploiement du transport en commun au Québec. La ministre Guilbault semble souhaiter aller dans le sens du RTC et vouloir lui confier l'exploitation du tramway, mais nous n'avons aucun engagement ferme à ce jour », se méfie Simon Mathieu Malenfant, vice-président de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Souvent, les solutions les plus simples sont celles qui s'offrent déjà à nous : la population de Québec sait qu'elle peut compter sur les travailleuses et les travailleurs du RTC pour offrir un service sécuritaire et de qualité. »

« Le RTC a à sa disposition une main-d'œuvre qualifiée qui possède une très grande expertise, un avantage important que viendrait miner un recours à la sous-traitance, plaide de son côté Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Pourquoi risquer à terme une perte d'expertise ? » se questionne cette dernière en faisant aussi valoir que les emplois des sous-traitants ne se trouveraient pas nécessairement sur le territoire de Québec, ce qui retarderait les réparations et créerait du transport inutile. « Le tramway doit cesser d'être un mirage pour la population de Québec et permettre de faciliter le transport tout en diminuant la congestion », conclut Barbara Poirier pour qui un transport en commun structurant profiterait aux travailleuses, aux travailleurs et aux entreprises de la Capitale-Nationale.

Le transport, ça doit être collectif

La CSN estime que le transport en commun est un projet collectif. Il s'agit d'un outil dont se dote la société pour favoriser le transport des citoyennes et des citoyens d'une façon à la fois écologique et économique. C'est un investissement dans notre avenir comme société durable. C'est un choix que nous devons faire ensemble. Les gouvernements du Québec et du Canada doivent être à l'écoute des Québécoises et des Québécois qui réclament des solutions efficaces et durables à la crise environnementale et aux enjeux de transport dans nos villes. La ministre Guilbault et la CAQ ne peuvent pas appliquer bêtement une « vision des années 70 ».

Les gouvernements du Québec et du Canada devraient donc augmenter leur contribution financière pour soutenir non seulement ce projet, mais le transport collectif en général, afin d'éviter les coupes de services causés par les déficits actuels et de permettre le développement à moyen et à long terme de ces structures. Il en va de notre avenir collectif et de celui de la prochaine génération.

À propos

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, fondé en 1918, regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. Il représente quelque 240 syndicats et près de 45 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Thierry Larivière, conseiller aux communications de la CSN, 514 966-4380 ; [email protected]