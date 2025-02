QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - CDPQ Infra accueille avec enthousiasme la participation de l'industrie à la séance d'information au marché de TramCité. Un total de 121 entreprises a participé à la rencontre, démontrant un intérêt marqué à contribuer à ce grand projet d'infrastructure.

Ces organisations, locales et internationales, possèdent une expérience dans la réalisation d'infrastructures majeures et de système de transport. Elles ont délégué près de 350 représentants pour la séance d'information.

Il s'agit d'une étape importante dans la planification du projet afin de se préparer adéquatement aux processus d'approvisionnement selon les meilleures pratiques de l'industrie.

« L'industrie répond présente pour le TramCité. Le projet sera non seulement un pilier de la mobilité métropolitaine de Québec, mais aussi un moteur de croissance pour l'économie québécoise. Il permettra de faire travailler des entreprises d'ici pendant plusieurs années, garantissant un flot d'investissements et des retombées économiques majeures. »

Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction CDPQ Infra

« L'intérêt du marché est réel pour ce projet d'envergure. Nous nous réjouissons de cet engouement remarquable qui permettra d'établir une meilleure compétitivité dans la réalisation du projet. Nous sommes pleinement mobilisés pour faire avancer de manière concrète le TramCité. C'est avec fierté que nous franchissons cette étape importante. »

Daniel Farina , directeur général, CDPQ Infra

Moins de trois mois après la signature des ententes-cadres avec le gouvernement du Québec, CDPQ Infra est à pied d'œuvre pour planifier la construction du TramCité. Le projet est développé selon une démarche collaborative, dite de codéveloppement, visant à établir un prix cible et un échéancier précis avec les fournisseurs sélectionnés. Dans le contexte économique actuel, TramCité s'impose comme un vecteur important de croissance économique.

Faits saillants

TramCité

121 entreprises locales et internationales ont démontré leur intérêt à participer au projet TramCité.

TramCité est un réseau de tramway moderne dont la première phase de développement totalisera 19 kilomètres.

Il comprend 29 stations, reliant les secteurs Le Gendre, Sainte-Foy, Université Laval, colline Parlementaire, Saint-Roch et Charlesbourg.

Le projet, développé en mode collaboratif, suit un calendrier et des processus d'approvisionnement transparents et selon les meilleures pratiques de l'industrie.

À propos de CDPQ Infra

Fondée en 2015, CDPQ Infra est une filiale à propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Notre équipe multidisciplinaire agit à titre de maître d'œuvre de grands projets d'infrastructures, en concertation avec les communautés et autorités compétentes. Véritable concentré d'expertise technique et de capacité financière, nous assumons la responsabilité pour les phases de planification, de financement, de réalisation et d'exploitation des projets d'infrastructures et de mobilité de demain, au Québec et ailleurs.

SOURCE CDPQ Infra Inc.

Pour plus d'information : CONTACT MÉDIAS : [email protected]