Traitement des eaux : le gouvernement du Québec présent pour Sainte-Rose-du-Nord

SAINTE-ROSE-DU-NORD, QC, le 24 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, confirment qu'un important projet en infrastructures d'eau à Sainte-Rose-du-Nord sera soutenu financièrement par le gouvernement du Québec.

La Municipalité souhaite remplacer son réseau d'égout unitaire artisanal afin de mieux desservir la population et de répondre aux normes environnementales. Le projet vise donc la construction d'un nouveau réseau d'égout domestique ainsi que celle d'une station d'épuration des eaux usées.

Le gouvernement du Québec œuvre de concert avec Sainte-Rose-du-Nord pour la concrétisation de son projet. Le montage financier, composé de différentes sources, a d'ailleurs été finalisé et les démarches se poursuivent.

Le lancement des appels d'offres par Sainte-Rose-du-Nord devrait avoir lieu à l'automne 2025 et le début des travaux, au printemps 2026. Ces derniers devraient s'échelonner sur une période de 2 à 3 ans.

Citations :

« Ce fut un travail colossal et très complexe, mais c'est aujourd'hui une réussite pour les citoyens de Sainte-Rose-du-Nord. Ça fait plusieurs années que nous travaillons le dossier afin d'arrêter le rejet des eaux usées dans le fjord du Saguenay. C'est aussi l'environnement qui y gagne. Je tiens à remercier tous les élus de Sainte-Rose-du-Nord, qui ont fait en sorte que l'on puisse trouver une solution à cette problématique. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Je suis fière que mon équipe du Ministère fasse partie de la mobilisation régionale qui a permis la concrétisation de ce projet tellement important pour le milieu! Cet investissement comprend, notamment, des travaux de drainage et de réfection de chaussée sur la rue du Quai, dont nous sommes responsables. À cette fin, une entente de collaboration est en cours de préparation avec la Municipalité. Un autre projet qui avance! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La station d'épuration des eaux usées était attendue depuis de nombreuses années par Sainte-Rose-du-Nord. Nous posons aujourd'hui un geste responsable qui cadre avec cette vision intégrée de protection et de mise en valeur de l'écosystème du fjord. Au-delà de l'investissement, il s'agit d'un legs majeur quant à l'occupation du territoire de Saguenay et sa pléiade de tributaires.

François Tremblay, député de Dubuc

« L'annonce d'aujourd'hui vient concrétiser des années d'efforts visant à permettre à Sainte-Rose-du-Nord d'enfin respecter les normes en matière de traitement des eaux usées. C'est aussi un geste démontrant la volonté de l'ensemble de notre communauté de placer le respect et la protection de l'environnement au cœur de chacune de nos actions. »

Claude Riverin, maire de Sainte-Rose-du-Nord

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

