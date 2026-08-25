Tragique accident de travail à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- L'équipe d'ADM Aéroports de Montréal est profondément bouleversée d'apprendre le décès d'un membre de la communauté aéroportuaire de YUL, employé de la compagnie Samsic, survenu dans le cadre de ses fonctions.

« La perte d'un membre de notre communauté aéroportuaire nous bouleverse tous. Dans ces moments difficiles, nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses collègues, à qui nous exprimons toute notre sympathie et nos sincères condoléances », a déclaré M. Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

En collaboration avec ses partenaires, ADM a rapidement mis en place des mesures d'aide et de soutien destinées au personnel et aux passagers qui ont été témoins de ce tragique accident. L'organisation coopère également avec les autorités responsables de l'enquête depuis le début de leurs démarches.

Par égard pour la victime et ses proches, ADM ne fera aucun autre commentaire et invite les médias à s'adresser aux instances chargées de l'enquête.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]