ADM PRÉSENTE LES RÉSULTATS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

MONTRÉAL, le 6 août 2026 /CNW/ -- ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026, alors que le trafic de passager demeure relativement stable et que de nouvelles mesures à l'intention des usagers ont été déployées à YUL en prévision de la saison estivale.

Faits saillants passagers

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 5,7 millions au deuxième trimestre de 2026, en baisse de 0,1 % par rapport à la même période de l'année 2025. Au total, 10,8 millions de passagers ont transité via YUL au courant du premier semestre de 2026, en croissance de 1,2 % par rapport à 2025. Soulignons la croissance des secteurs domestique et international, affichant des hausses respectives de 4,0 % et 2,4 % par rapport au même semestre de 2025. Le secteur transfrontalier a connu une baisse de 5,2 % par rapport au semestre correspondant de 2025.

Résultats financiers en bref

Le BAIIA (le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises1) s'est chiffré à 108,4 millions $ pour le deuxième trimestre de 2026, soit une augmentation de 3,0 millions $ ou 2,8 % par rapport au BAIIA de 105,4 millions $ enregistré durant la même période de 2025. Pour le semestre terminé le 30 juin 2026, le BAIIA est de 193,1 millions $, en diminution de 2,9 millions $ ou 1,5 % par rapport au BAIIA de 196,0 millions $ enregistré pour les six premiers mois de 2025.

Les investissements en capital ont été de 289,3 millions $ au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 151,5 millions $ pour la période correspondante de 2025, soit une augmentation de 137,8 millions $ ou 91,0 %. Les investissements en capital pour les six mois se terminant le 30 juin 2026, quant à eux, se sont chiffrés à 484,9 millions $ (290,2 millions $ en 2025), en hausse de 194,7 millions $ ou 67,1 %. Au premier semestre de 2026, les investissements dans le Programme aéroportuaire ont été de 415,0 millions $ (224,4 millions $ en 2025) et ceux pour la Station REM de l'aéroport ont totalisé 69,9 millions $ (65,8 millions $ en 2025).

____________________________ 1 Mesures non conformes aux PCGR - voir note synthèse pour plus de détails.

Initiatives récemment mises en place

Afin de faciliter les déplacements vers le site aéroportuaire, de nouveaux services de transport ont été mis en place pour améliorer l'accès à l'aéroport dans un contexte de transformation et de travaux à grande échelle. Depuis juin, la ligne d'autobus 815 relie directement l'aérogare à la station REM Des Sources en moins de 20 minutes, profitant d'un accès hors-congestion. Air Canada a, pour sa part, mis en opération un service de navette entre le Palais des congrès et YUL, offrant par le fait même une alternative intermodale supplémentaire à ses voyageurs.

Citation

« Malgré un contexte géopolitique toujours marqué par l'incertitude du côté américain, qui continue d'influencer les décisions de voyage dans ce marché, nos résultats démontrent la solidité et la résilience de notre organisation. Notre engagement à offrir un aéroport plus accessible, mieux connecté et plus adapté aux besoins de nos usagers demeure entier. Alors que la saison estivale bat son plein, ADM poursuit ses investissements pour transformer YUL et améliorer l'expérience des passagers pour les années à venir, tout en s'efforçant de réduire les impacts pour les usagers actuels. Je tiens également à remercier les voyageurs pour leur compréhension alors que nous faisons évoluer nos infrastructures au bénéfice de notre communauté. »

-- Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal

L'ensemble des informations concernant ces résultats financiers est disponible en ligne.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL, l'Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX, un parc technologique stratégique unique au Canada offrant un point d'accès intégré à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aéronautique.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304, [email protected]