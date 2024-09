TORONTO, le 6 sept. 2024 /CNW/ - En ce début de nouvelle année scolaire, Toyota Canada fait un don de 100 000 $ au Club des petits déjeuners du Canada afin de soutenir leur mission d'assurer l'accès des enfants à des programmes de déjeuners de qualité dans les écoles.

Face à l'augmentation du coût de la vie, de nombreux ménages canadiens doivent composer avec des ressources limitées, ce qui aggrave l'insécurité alimentaire et touche principalement les enfants. Le Club des petits déjeuners du Canada s'engage à soutenir les familles en offrant des programmes de déjeuners nutritifs, afin que les enfants puissent bénéficier de cet élément essentiel pour bien commencer leur journée.

Le Club des petits déjeuners du Canada estime que plus de 800 000 enfants ont encore besoin de leur soutien dans près de 3 000 écoles partout au Canada.

« Si nous voulons favoriser l'égalité des chances pour la plus jeune génération, le premier repas du matin est essentiel », a déclaré Leslie Miller, vice-présidente, Services généraux, et directrice financière chez Toyota Canada. « Envoyer un enfant à l'école en sachant qu'il aura accès à des aliments nutritifs allège le fardeau des familles et contribue à offrir un environnement d'apprentissage stable qui favorise le succès de tous les enfants. Voilà pourquoi nous sommes fiers de participer à la mission du Club des petits déjeuners du Canada. »

Au cours des dernières années, Toyota Canada a étendu ses efforts à l'échelle nationale pour remédier à l'insécurité alimentaire. Le partenariat avec le Club des petits déjeuners du Canada renforce l'engagement de l'entreprise non seulement à soulager la faim, mais aussi à investir dans la réussite de la plus jeune génération de Canadiens.

« Nous sommes très reconnaissants du don généreux de Toyota Canada », a déclaré Paul Lethbridge, directeur, dons corporatifs et communautaires, au Club des petits déjeuners du Canada. « Leur soutien est crucial pour aider les enfants à commencer leur journée avec un déjeuner nutritif, et leur engagement aura un impact significatif et durable sur leurs vies. »

Le Club des petits déjeuners, qui célèbre son 30e anniversaire cet automne, demeure une pierre angulaire dans la vie des familles et des communautés d'un océan à l'autre. En tant que seule organisation nationale de distribution alimentaire scolaire au Canada, le Club travaille sans relâche depuis sa fondation en 1994 pour souligner l'importance d'un petit déjeuner nutritif chaque matin pour tous les enfants.

