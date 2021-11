Toyota Canada Inc., Toyota Motor Manufacturing Canada, Toyota Services Financiers et Canadian Auto Parts Toyota Inc. font un don combiné de 115 000 $ au Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique lancé par la Croix-Rouge canadienne

TORONTO, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Toyota a annoncé un don de 115 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux résidents des communautés de Colombie-Britannique qui ont été touchées par des pluies violentes et des inondations cette semaine.

Toyota Canada Inc. (TCI), Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC), Toyota Services Financiers (TFS) et Canadian Auto Parts Toyota Inc. (CAPTIN) ont fait un don combiné pour soutenir le Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique lancé par la Croix-Rouge canadienne.

Grâce à l'aide des bénévoles et de son personnel, la Croix-Rouge canadienne fournit des services d'aide d'urgence pour couvrir les besoins de base comme l'hébergement et la nourriture, ainsi que des services de soutien psychologique aux personnes et aux familles qui ont dû abandonner leur maison à cause des inondations et des événements météorologiques extrêmes.

« Les pensées de la famille Toyota accompagnent les résidents de la Colombie-Britannique, y compris nos clients, nos concessionnaires, nos employés et les communautés, dans leurs efforts pour faire front commun et surmonter cette catastrophe », a déclaré Larry Hutchinson, président-directeur général de TCI. « Nous pensons qu'il est important de soutenir les efforts continus d'organismes comme la Croix-Rouge canadienne, qui s'efforcent de fournir des abris, des ressources essentielles et d'autres formes de soutien aux personnes qui ont été touchées par les récentes inondations. »

« Les récentes inondations qui ont frappé le sud de la Colombie-Britannique ont eu un impact terrible sur bon nombre des membres de notre équipe, de nos fournisseurs et de nos voisins », a déclaré Wes Woods, président de CAPTIN. « En tant que fiers membres de la communauté Delta depuis 38 ans, nous faisons cette contribution pour soutenir rapidement les efforts de l'aide d'urgence. »

« Chez Toyota Motor Manufacturing Canada, lorsque nous avons vu les conséquences des inondations dévastatrices en Colombie-Britannique, nous savions que nous devions apporter notre soutien », a déclaré le président de TMMC, Frank Voss. « TMMC a un lien particulier avec la Colombie-Britannique, car nos installations de fabrication en Ontario collaborent souvent avec l'usine de fabrication de Toyota en Colombie-Britannique. Nos pensées vont à ces membres de l'équipe, à leurs amis et à leurs familles, ainsi qu'à tous les habitants de la région pendant cette crise. »

« Nous savions que, par sa capacité à déployer très rapidement du personnel sur le terrain, la Croix-Rouge est particulièrement efficace pour aider les communautés touchées en Colombie-Britannique », a déclaré Darren Cooper, président-directeur général de Toyota Services Financiers. « En ces temps difficiles, il est important de faire preuve de solidarité en prêtant main-forte aux victimes. »



Les Canadiens qui sont en mesure de contribuer sont encouragés à faire un don financier au Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique en ligne à https://www.redcross.ca/ ou en composant le 1 800 418-1111.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 6 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver. Toyota exploite également deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 9 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier pour le marché nord-américain.

À propos de Toyota Motor Manufacturing Canada

Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (TMMC) fabrique les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, ainsi que les Lexus RX 350 et RX 450h (et, à partir du début de 2022, les Lexus NX et NX hybride) dans trois usines en Ontario. TMMC est l'usine automobile la plus primée des Amériques et la deuxième usine la plus primée au niveau mondial. Elle emploie environ 8 500 Canadiens, a la capacité de produire plus de 500 000 véhicules par an et a été le constructeur automobile le plus important du Canada au cours des cinq dernières années.

À propos de Canadian Auto Parts Toyota Inc.

En 1983, Toyota Motor Corporation a constitué Canadian Autoparts Toyota Inc. (CAPTIN). Située à Delta, en Colombie-Britannique, elle a été le premier investissement manufacturier de l'industrie automobile japonaise au Canada et la première usine entièrement nouvelle pour Toyota en Amérique du Nord.

À propos de Toyota Services Financiers et Toyota Crédit Canada Inc.

Toyota Services Financiers / Toyota Crédit Canada Inc. (TCCI) fournit des services financiers pour la vente au détail, la location et la vente en gros aux concessionnaires Toyota et Lexus ainsi qu'à leurs clients partout au Canada. TSF fait partie du groupe de services financiers mondial Toyota Financial Services Corporation, une filiale exclusive de Toyota Motor Corporation au Japon, dont le siège social canadien se trouve à Markham, en Ontario.

