Un investissement de 750 000 dollars permet d'élargir le partenariat et de renforcer le soutien à la gestion de l'environnement par l'intermédiaire du Fonds Toyota Canada pour la durabilité des sentiers

OTTAWA, ON, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Toyota Canada a renouvelé et élargi son partenariat avec le Sentier transcanadien, en devenant son partenaire automobile exclusif et en établissant le Fonds Toyota Canada pour la durabilité des sentiers. L'investissement de 750 000 dollars de Toyota renforce son engagement en faveur de la durabilité environnementale et continue de soutenir la gestion du plus grand réseau de sentiers au monde par l'organisme le Sentier transcanadien.

Ce partenariat renforcé s'appuie sur le soutien apporté par Toyota au Sentier et intensifie les efforts visant à protéger et à soutenir l'une des ressources naturelles et récréatives les plus importantes du Canada, qui s'étend sur plus de 29 000 kilomètres et traverse toutes les provinces et tous les territoires.

Le nouveau Fonds Toyota Canada pour la durabilité des sentiers soutiendra directement les programmes nationaux qui favorisent la résilience climatique, la biodiversité et la gestion des sentiers d'un océan à l'autre.

« Les sentiers du Canada sont plus que des chemins dans la nature. Ils favorisent l'établissement de liens avec la nature, avec les gens et avec les diverses communautés qui façonnent notre pays », a déclaré Cyril Dimitris, président-directeur général de Toyota Canada. « Nous sommes fiers de créer le Fonds Toyota Canada pour la durabilité des sentiers afin d'améliorer les conditions de vie et de renforcer les communautés, et de soutenir davantage notre engagement mondial à travailler en harmonie avec la nature. »

« Le soutien continu de Toyota Canada envers le Sentier transcanadien représente un engagement inspirant pour un avenir plus durable, pour les sentiers du Canada et au-delà », a déclaré Mathieu Roy, chef de la direction du Sentier transcanadien. « La création du Fonds Toyota Canada pour la durabilité des sentiers soutiendra la restauration écologique essentielle, la recherche et l'entretien continu qui aideront à assurer la résilience à long terme du réseau national de sentiers du Canada. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Toyota Canada de sa générosité et de sa reconnaissance du rôle crucial que jouent les sentiers dans notre paysage naturel. »

Ce partenariat s'inscrit également dans le cadre du Défi environnemental 2050 de Toyota, une stratégie globale lancée en 2015, qui comprend six objectifs pour aider à résoudre et à soutenir les problèmes environnementaux critiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui.

En mettant l'accent sur les avantages environnementaux immédiats et à long terme, le Fonds Toyota Canada pour la durabilité des sentiers contribuera à la réalisation des quatre initiatives fondamentales suivantes :

Projet sur le climat durable et la nature

Soutenir les partenaires des sentiers au moyen de stratégies d'adaptation au climat et de solutions basées sur la nature pour renforcer la résilience environnementale.

Fonds de soutien d'urgence pour le climat

Fournir une aide d'urgence pour rouvrir les sentiers touchés par des événements météorologiques graves tels que les incendies de forêt, les inondations et les tempêtes.

Programme Planter pour demain

Permettre la plantation de 50 000 arbres par an afin d'améliorer les écosystèmes, de soutenir la biodiversité et d'impliquer les bénévoles dans les efforts de restauration locaux.

Programme de subvention pour l'entretien des sentiers

Financement de projets communautaires qui soutiennent la formation, les nettoyages, les réparations de sentiers et l'entretien continu.

Pour plus d'informations sur le Sentier transcanadien et le Fonds Toyota Canada pour la durabilité des sentiers, visitez le site : https://sentier.ca/le-fonds-toyota-canada-pour-la-durabilite-des-sentiers/

À propos du Sentier transcanadien

Le Sentier transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier transcanadien est l'organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices. sentier.ca/

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 6 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de 11 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX et RX hybride, ainsi que les Lexus NX et NX hybride. Toyota a vendu plus de 30 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

