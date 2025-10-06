Une contribution de 100 000 $ permettra de renforcer la capacité de l'organisme en matière de préparation et de rétablissement en vue de soutenir les Canadiens avant, pendant et après les catastrophes

TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Toyota Canada a annoncé un nouveau partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et une contribution de 100 000 $ pour soutenir Il est temps d'agir, une campagne conçue pour renforcer la capacité de l'organisme en matière de préparation, d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe.

S'appuyant sur son soutien de longue date aux appels d'urgence de la Croix-Rouge canadienne, la contribution de Toyota à la campagne Il est temps d'agir vise à s'assurer que les communautés reçoivent le soutien dont elles besoin avant, pendant et après les catastrophes.

Toyota Canada s’associe à la Croix-Rouge canadienne pour renforcer la capacité d’intervention de l’organisme au niveau national grâce à la campagne "Il est temps d’agir" (Groupe CNW/Toyota Canada Inc.)

Alors que la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes et des urgences sanitaires augmentent dans tout le pays, le programme Il est temps d'agir fournit les ressources nécessaires pour que la Croix-Rouge canadienne soit prête à répondre aux besoins actuels et futurs des communautés. La campagne investit dans la préparation, l'intervention et la résilience. Ces efforts incluent aussi bien la formation de volontaires que le soutien au rétablissement à long terme des communautés en passant par le prépositionnement de fournitures et le déploiement de cliniques mobiles.

« Grâce à cette contribution, Toyota Canada renforce son engagement à se trouver là ou les Canadiens ont le plus besoin de nous », a déclaré Leslie Miller, directrice financière et cheffe des opérations chez Toyota Canada Inc. « Nous sommes fiers d'approfondir notre collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, afin de garantir un soutien non seulement en cas de catastrophe, mais aussi pour préparer les communautés à relever les défis qui les attendent. »

« Nous sommes reconnaissants à Toyota Canada pour son généreux soutien qui aidera les personnes touchées lors de situations d'urgence », a déclaré Amy Avis, directrice des Opérations à la Croix-Rouge canadienne. « Nous constatons une augmentation du nombre et de la complexité des événements dans tout le pays, et la Croix-Rouge canadienne s'est engagée à aider les gens à se préparer, à intervenir et à se rétablir en cas de catastrophes. »

La Croix-Rouge canadienne est membre du plus vaste réseau humanitaire au monde. Elle aide les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et partout dans le monde, et contribue à renforcer leur résilience.

Pour en savoir plus sur la Croix-Rouge canadienne, veuillez visiter le site croixrouge.ca

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de onze millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX et RX hybride, ainsi que les Lexus NX et NX hybride. Toyota a vendu plus de 24 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

SOURCE Toyota Canada Inc.

Contact média : [email protected]