TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Toyota Canada et SiriusXM Canada ont annoncé aujourd'hui que SiriusXM avec 360L fera ses débuts chez Toyota à bord du tout nouveau RAV4 2026. SiriusXM avec 360L combine la diffusion de contenu par satellite et en continu dans un seul système de divertissement automobile unique et intégré, qui offre aux conducteurs et à leurs passagers un choix inégalé, une découverte de contenu enrichie et une expérience d'écoute personnalisée.

SiriusXM avec 360L est offert dans le cadre du système multimédia Toyota de dernière génération lancé dans le RAV4 avant d'être déployé dans les futurs modèles de la gamme Toyota. SiriusXM avec 360L ajoute des dizaines de chaînes musicales supplémentaires soigneusement sélectionnées pour s'adapter à toutes les ambiances, une vaste bibliothèque de contenu sur demande, ainsi qu'une catégorie de sports en direct qui facilite la recherche de diffusions de matchs et d'événements sportifs. Les recommandations personnalisées « Pour vous » et la capacité d'accéder à du contenu similaire permettent aux auditeurs de découvrir encore plus de ce qu'ils aiment. De plus, les conducteurs peuvent créer et profiter de stations d'artistes personnalisées, inspirées de leurs artistes ou groupes préférés, qui sont continuellement personnalisées, et de nouvelles fonctionnalités de SiriusXM devraient également être mises à jour en direct à l'avenir.

« La collaboration continue de Toyota avec SiriusXM marque une autre étape importante dans la redéfinition du divertissement automobile », a déclaré Brian Inouye, ingénieur en chef chez Toyota Motor North America. « Ensemble, nous nous engageons à améliorer chaque trajet avec une expérience personnalisée et immersive pour aider nos clients à rester connectés et engagés sur la route. »

« Nous sommes ravis de voir SiriusXM avec 360L faire ses débuts chez Toyota dans le tout nouveau RAV4 2026 », a ajouté Sean Gibbons, directeur principal des technologies automobiles et de diffusion chez SiriusXM. « Toyota et SiriusXM entretiennent une relation longue et fructueuse, et les conducteurs Toyota pourront bientôt profiter d'encore plus de contenu en direct et sur demande de SiriusXM avec une personnalisation et une découverte améliorées. »

SiriusXM propose des centaines de chaînes musicales sans publicité, soigneusement sélectionnées, couvrant tous les genres, époques et ambiances, ainsi que les moments incontournables du sport, de l'actualité, du divertissement, de l'humour et plus encore. Des chaînes exclusives animées par certains des plus grands musiciens du monde aux premières écoutes et aux performances exclusives d'artistes et de groupes émergents, SiriusXM offre la piste sonore idéale pour toutes les occasions. SiriusXM rapproche les amateurs de leur sport préféré en offrant une vaste programmation d'événements sportifs professionnels et universitaires en direct, ainsi qu'une programmation qui offre des réactions et des analyses d'experts et de spécialistes. Les abonnés restent également informés et divertis grâce aux dernières actualités et nouvelles politiques, aux divertissement, à l'humour et bien plus encore, avec des entrevues de célébrités, des animateurs légendaires, des opinions de confiance, des rires sans arrêt et beaucoup plus, disponibles uniquement sur SiriusXM.

Tous les véhicules Toyota vendus ou loués au Canada comprennent un abonnement d'essai de trois mois à SiriusXM.

Pour en savoir plus sur toute la programmation offerte par SiriusXM et toutes les façons d'en profiter, visitez siriusxm.ca/fr/.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de onze millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX et RX hybride, ainsi que les Lexus NX et NX hybride. Toyota a vendu plus de 24 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site https://www.siriusxm.ca/fr/.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 16 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

