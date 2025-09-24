Sauvés par le son : Les Canadiens combattent les longs trajets grâce au divertissement audio, révèle une nouvelle étude SiriusXM

35 % des Canadiens affirment que leurs déplacements se sont détériorés, et 73 % conviennent que l'audio les rend plus courts

TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Alors que les Canadiens reprennent leur routine, SiriusXM s'est intéressé à la façon dont ils vivent leur temps de trajet quotidien. La nouvelle Étude canadienne sur le trajet de SiriusXM révèle que, bien que les déplacements soient longs et les navetteurs stressés, un grand nombre de navetteurs se tournent vers le divertissement audio pour transformer ce temps en moments d'évasion et de plaisir.

Selon l'étude, plus du tiers (35 %) des répondants disent que leur trajet s'est empiré au cours de la dernière année, et 41 % le décrivent comme stressant. Pourtant, les navetteurs cherchent à en tirer profit : 56 % disent utiliser ce temps pour se détendre ou décompresser, du moins à l'occasion.

Les navetteurs de la génération Z sont les plus touchés par les longs trajets, mais aussi les plus délibérés : 59 % d'entre eux déclarent utiliser ce temps pour se détendre.

Avec l'allongement des déplacements et l'intensification des politiques de retour au bureau, l'impact de l'audio est indéniable. Pas moins de 85 % des navetteurs affirment que le divertissement audio rend leur trajet plus agréable, et 73 % reconnaissent même qu'il le fait paraître plus court!

« Durant mes 24 années comme policier de la circulation, j'ai vu de mes propres yeux comment les longs trajets et la frustration croissante pouvaient affecter les conducteurs. Quand le stress est élevé, la sécurité en souffre, explique Sean Shapiro (@ voiceovercop ), expert en circulation. La bonne nouvelle, c'est que les navetteurs se tournent vers le divertissement audio, comme SiriusXM, pour réduire la pression du temps passé en voiture, les aidant à rester calmes, concentrés et en sécurité sur la route. »

« Depuis 20 ans, SiriusXM accompagne le quotidien des Canadiens. Il n'est donc pas surprenant qu'aujourd'hui, les navetteurs adoptent l'audio pour s'évader, découvrir et profiter davantage de ces moments de leur journée, ajoute Susan Simpson, directrice principale, marque, marketing et communications, SiriusXM Canada. Notre contenu exclusif et soigneusement sélectionné transforme chaque trajet en une expérience et garantit que ce temps n'est jamais perdu. »

Le pouvoir de l'audio

L'Étude canadienne sur le trajet de SiriusXM révèle que les Canadiens se tournent massivement vers l'audio pour les accompagner pendant leurs trajets : près de 9 navetteurs sur 10 (85 %) écoutent une forme ou une autre de contenu audio durant leurs déplacements.

La musique domine : près de 3 sur 4 navetteurs (74 %) écoutent habituellement de la musique, et 84 % des auditeurs la considèrent comme leur contenu audio préféré pour les trajets.

Les balados sont populaires : 25 % des navetteurs en consomment, et 33 % des auditeurs en font leur favori -- particulièrement les 18-34 ans à 43 %.

Les nouvelles demeurent importantes : 28 % y prêtent l'oreille, proportion qui grimpe à 39 % chez les navetteurs de 55 ans et plus.

Avec la musique sans publicité, la discussion, l'humour, l'actualité, le sport et plus encore, SiriusXM est le compagnon de trajet par excellence, permettant aux Canadiens de s'approprier pleinement ce temps.

Déjouer la congestion - Si beaucoup de Canadiens cherchent à profiter de leur trajet, beaucoup avouent tirer profit de l'audio de façons originales. Dans la dernière année :

55 % ont chanté à tue-tête en voiture

26 % ont dansé sur leur siège

36 % sont restés plus longtemps pour terminer une chanson ou un balado

13 % ont pris un trajet plus long, juste pour continuer d'écouter

Partager la sélection - Les Canadiens qui écoutent SiriusXM en voiture peuvent reprendre leur temps et leur espace, et en faire un moment à leur image. Mais ce n'est pas seulement une question de trajet, c'est aussi une question de compagnie :

Environ un tiers des Canadiens (30 %) affirment que le choix de l'écoute est une responsabilité partagée avec d'autres passagers dans la voiture

12 % disent que les autres ont habituellement ou toujours le choix

Mais la moitié (50 %) affirment être généralement ceux qui décident

Avec plus de 425 chaînes SiriusXM, les possibilités - et les débats - ne manquent pas!

Se réapproprier son trajet

Avec sa plus récente campagne de marque, SiriusXM Canada invite les Canadiens à reprendre possession de leur trajet et à réinventer leur expérience en voiture grâce à une nouvelle campagne créative, nationale et intégrée, illustrant que peu importe le mode de transport ou le genre de divertissement, il est toujours plus agréable de partager le trajet avec SiriusXM.

« Nous créons des espaces où chaque Canadien peut se rapprocher de ce qu'il aime. Notre nouvelle campagne met cela en lumière pour les navetteurs, en illustrant qu'un abonnement SiriusXM enrichit le trajet de chacun, conclut Simpson. »

Méthodologie du sondage : Ces résultats proviennent d'un sondage mené par SiriusXM du 15 au 17 septembre 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 1 504 Canadiens adultes membres du panel en ligne Forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en français et en anglais. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

