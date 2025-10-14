Les Canadiens peuvent maintenant se rallier et voter pour que leur ville remporte le concert du groupe The Beaches

TORONTO, le 14 oct. 2025 /CNW/ - SiriusXM Canada a dévoilé aujourd'hui les huit finalistes en lice pour le très convoité titre de Ville en musique SiriusXM 2025, qui offrira à la communauté gagnante l'occasion d'accueillir un concert live du groupe The Beaches, lauréat d'un prix JUNO. La phase de vote et de ralliement est officiellement lancée jusqu'au 24 octobre 2025 pour permettre aux Canadiens de décider laquelle de ces villes accueillera ce spectacle unique!

Plus de 470 communautés canadiennes, d'un océan à l'autre, ont été mises en nomination et plus de 1 000 témoignages émouvants ont été soumis et évalués. Parmi ces nominations inspirantes, SiriusXM a sélectionné huit finalistes qui se rapprochent toutes un peu plus du titre de Ville en musique SiriusXM 2025.

« Nous avons reçu des centaines de nominations touchantes provenant de tout le pays et ce qui revenait constamment, c'était la grande fierté des gens pour leur ville natale et leur attachement à la musique canadienne, a déclaré Rob Keen, vice-président directeur, ventes, marketing et développement de contenu canadien, SiriusXM Canada. Ville en musique SiriusXM est plus qu'un simple concert; c'est une occasion de faire rayonner l'identité et la culture locales, tout en mettant les fans à l'avant-plan. »

« Nous sommes touchés par le nombre de communautés et par les incroyables témoignages qui ont été partagés partout au pays. L'amour des Canadiens pour la musique d'ici est vraiment inégalé, a déclaré Jordan Miller, chanteuse principale du groupe The Beaches. Nous avons hâte de voir les gens de chacune des huit villes finalistes se rallier pour montrer leur fierté et de jouer en concert dans la ville gagnante. »

Les 8 finalistes du concours Ville en musique SiriusXM de cette année sont :

Amherstburg, en Ontario

Située à l'embouchure de la rivière Detroit, Amherstburg, en Ontario, est une petite ville à l'héritage remarquable, dont l'histoire remonte à la guerre de 1812. Amherstburg abrite Musicland, un établissement très apprécié, à la fois école, studio et magasin de musique, au service de la communauté depuis plus de 35 ans.

Surnommée les « Highlands de la Nouvelle-Écosse », Antigonish est réputée pour ses Highlands Games, les plus anciens organisés sans interruption à l'extérieur de l'Écosse. La ville s'enorgueillit aussi d'abriter l'Université St. Francis-Xavier, qui attire des milliers d'étudiants chaque année.

Nichée entre une plage, une réserve naturelle et une rivière, Bathurst est un havre côtier dont le centre-ville animé regorge de restaurants savoureux, de boutiques authentiques et de bâtiments historiques.

Située dans la région d'East Kootenay, Cranbrook est réputée pour être la ville la plus ensoleillée de Colombie-Britannique, bénéficiant de plus de 300 jours de soleil par an.

Située au centre de l'Alberta, Lacombe abrite une communauté dynamique animée par une grande fierté locale. Son centre-ville historique se distingue par de magnifiques bâtiments d'architecture édouardienne de style néoclassique, notamment son emblématique Flatiron Building.

Connue pour avoir été un des repères du notoire Al Capone , Moose Jaw , en Saskatchewan, possède une histoire riche, notamment marquée par l'époque de la Prohibition qui a mené à la création de ses célèbres tunnels souterrains.

Capone Moose Jaw Shawinigan, au Québec

Située sur la rivière Saint-Maurice, dans la région de la Mauricie, Shawinigan est entourée de nature et célèbre pour ses magnifiques chutes.

Nichée dans la région de l'Okanagan en Colombie-Britannique, la ville de Vernon est un havre naturel entouré de montagnes, de forêts et de trois lacs. On y pratique toute l'année une multitude d'activités de plein air allant de la planche à neige à la randonnée en passant par le vélo de montagne.

Il est temps pour les Canadiens de se rallier et de voter

À partir d'aujourd'hui, les Canadiens ont dix jours pour se rallier et voter chaque jour pour leur ville préférée en visitant siriusxm.ca/villeenmusique . Les résidents, les voisins et les amis peuvent récolter des points de ralliement pour leur ville en publiant sur les médias sociaux en identifiant @SiriusXMCanada. Chaque vote, publication, partage, commentaire et « J'aime » rapproche un peu plus The Beaches d'une ville canadienne chanceuse! La phase de vote et de ralliement prendra fin le 24 octobre 2025.

Le 29 octobre 2025, SiriusXM Canada dévoilera le nom de la Ville en musique SiriusXM 2025, choisie en fonction de la qualité des nominations, ainsi que du nombre total de votes et des points de ralliement accumulés au cours de cette phase.

Ville en musique SiriusXM est un programme national qui met en lumière les histoires de nos communautés et la fierté qui nous rassemble, montrant comment la musique rapproche les gens en offrant à une ville qui ne figure pas habituellement sur les itinéraires de tournée la chance d'accueillir un groupe canadien de renom.

Pour voter chaque jour et en savoir plus sur le programme, visitez siriusxm.ca/villeenmusique . Participez sur les médias sociaux en identifiant @SiriusXMCanada.

À propos de The Beaches

The Beaches fait les choses à sa façon. Formé des sœurs Jordan et Kylie Miller ainsi que de leurs amies Leandra Earl et Eliza Enman-McDaniel, le groupe entre dans une nouvelle ère après plus d'une décennie d'existence. Son album Blame My Ex, récompensé par un prix JUNO, a transformé une peine d'amour en véritable quête introspective. Le simple Blame Brett a atteint 140 millions d'écoutes sur les plateformes de diffusion en continu et a été le catalyseur d'une tournée mondiale à guichets fermés, de la Budweiser Stage de Toronto à Brooklyn, en passant par Los Angeles, Vancouver et Londres. Avec No Hard Feelings, The Beaches propose des morceaux accrocheurs aux paroles pleines d'esprit, le tout dans un grunge totalement assumé qui confirme la place du quatuor parmi les groupes phares de la scène rock alternatif actuelle.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autres appareils connectés par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site SiriusXM.ca .

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 16 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

