On célèbre le son canadien : grâce à Ville en musique SiriusXM, une ville canadienne accueillera l'un des plus grands groupes de musique du pays

Les Canadiens et Canadiennes peuvent maintenant nommer leur ville pour une chance de gagner un concert de The Beaches.

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - SiriusXM Canada est fière d'annoncer le retour de Ville en musique SiriusXM, un programme national qui met en lumière des histoires locales inspirantes et célèbre la musique d'ici en offrant le concert d'un artiste canadien de renom à une ville qui ne figure pas habituellement sur les itinéraires de tournée. À compter d'aujourd'hui, les Canadiens et Canadiennes peuvent nommer leur ville pour qu'elle coure la chance de gagner un spectacle inoubliable mettant en vedette The Beaches, un groupe primé aux prix JUNO.

Les huit villes avec les meilleures nominations seront désignées finalistes. Ce sera alors au tour des communautés de démontrer leur fierté locale en votant et en se ralliant. À l'automne, la Ville en musique SiriusXM 2025 sera couronnée et accueillera un concert exceptionnel!

« Alors que SiriusXM Canada célèbre son 20e anniversaire, c'est le moment idéal pour faire ce que nous faisons de mieux : rassembler les gens grâce au pouvoir de la musique et rapprocher les fans canadiens des artistes et des expériences qu'ils aiment », explique Rob Keen, vice-président directeur, ventes, marketing et DCC, SiriusXM Canada. « Nous sommes fiers de soutenir la culture, la musique et les talents canadiens depuis deux décennies. Le retour de Ville en musique SiriusXM représente à la fois une véritable célébration de notre fierté locale et l'aboutissement de cet engagement. »

« Nous avons eu le privilège de jouer sur de grandes scènes et dans des festivals d'envergure, mais rien ne vaut le plaisir de jouer chez nous, devant nos fans canadiens », affirme Jordan Miller, chanteuse principale de The Beaches. « Nous sommes très reconnaissants du soutien de SiriusXM, qui contribue à faire rayonner des artistes canadiens comme nous, et nous sommes heureux d'apporter l'expérience Ville en musique SiriusXM dans une communauté qui accueille rarement de grands spectacles. Nous avons hâte de jouer en concert pour les fans, au cœur de leur communauté cet automne! »

Le programme Ville en musique SiriusXM 2025 se déroulera en trois phases clés :

1. Nominations des villes

Les Canadiens et Canadiennes peuvent nommer leur ville en partageant ce qui la rend unique et ce qu'un concert live représenterait pour leur communauté, sur le site siriusxm.ca/villeenmusique. Les nominations seront acceptées jusqu'au dimanche 5 octobre.

2. Vote et ralliement pour les 8 villes finalistes

Le mardi 14 octobre, SiriusXM Canada annoncera les huit villes finalistes, ce qui donnera le coup d'envoi à la phase de vote et de ralliement! Des maires aux propriétaires d'entreprise, en passant par les concessionnaires automobiles et les fans locaux, chacun pourra démontrer sa fierté pour sa ville en votant chaque jour et en ralliant sa communauté sur les médias sociaux. Chaque vote, chaque publication, chaque partage, chaque commentaire et chaque « J'aime » seront comptabilisés en vue du concert!

3. Annonce de la ville gagnante et de son concert

Le 29 octobre, une ville canadienne chanceuse sera officiellement couronnée Ville en musique SiriusXM 2025! La planification de cet incroyable événement et de la célébration communautaire commencera aussitôt, avec quelques surprises et moments mémorables en cours de route.

Ville en musique SiriusXM s'inscrit dans l'engagement continu de SiriusXM à promouvoir et à faire rayonner les meilleurs talents canadiens. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens grâce à sa portée nord-américaine et à sa contribution de plus de 200 M$ au développement de contenu canadien.

Pour en savoir plus sur Ville en Musique, visitez siriusxm.ca/villeenmusique ou suivez SiriusXM Canada sur Facebook , X , YouTube et Instagram .

À propos de The Beaches

The Beaches fait les choses à sa façon. Formé des sœurs Jordan et Kylie Miller ainsi que de leurs amies Leandra Earl et Eliza Enman-McDaniel, le groupe entre dans une nouvelle ère après plus d'une décennie d'existence. Son album Blame My Ex, récompensé par un prix JUNO, a transformé une peine d'amour en véritable quête introspective. Le simple Blame Brett a atteint 140 millions d'écoutes sur les plateformes de diffusion en continu et a été le catalyseur d'une tournée mondiale à guichets fermés, de la Budweiser Stage de Toronto à Brooklyn, en passant par Los Angeles, Vancouver et Londres. Avec No Hard Feelings, The Beaches propose des morceaux accrocheurs aux paroles pleines d'esprit, le tout dans un grunge totalement assumé qui confirme la place du quatuor parmi les groupes phares de la scène rock alternatif actuelle.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans publicité, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca .

Suivez SiriusXM Canada sur Facebook , X , Instagram et YouTube .

Vous pouvez vous procurer des radios et accessoires SiriusXM auprès des concessionnaires partout au pays, ainsi qu'en ligne sur le site Web de SiriusXM. L'initiative Musique pour entreprises SiriusXM offre de la musique sans publicité à une grande variété d'entreprises. SiriusXM est également un chef de file en matière de services pour véhicules connectés, offrant à ses clients des solutions de sécurité, de protection et de commodité, dont l'avis automatique de collision, l'assistance au repérage de véhicule volé, l'assistance routière améliorée et la navigation virage par virage.

SiriusXM Canada a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour la 16e année consécutive et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Personnes-ressources pour les médias : Josée Philips, Zeno Group, [email protected], 416-717-6562