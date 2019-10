Toyota Canada Inc. fracasse son record de ventes annuelles de véhicules électriques hybrides

Les ventes de véhicules électrifiés ont grimpé de 46,8 % pour établir un nouveau record pour septembre

Les ventes de Lexus ont progressé de 21 % pour établir un nouveau record pour septembre

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Toyota Canada Inc. (TCI) a surpassé son record de ventes annuelles de véhicules électriques hybrides, avec trois mois de ventes à venir.

Mue par la croissance des ventes de la Prius Prime hybride électrique branchable (769 unités vendues, soit une hausse de 190,2 %) et du RAV4 hybride fabriqué au Canada (1 360 unités vendues, soit une hausse de 88,9 %), les deux modèles établissant un record pour septembre, TCI a vendu pas moins de 2 948 véhicules électriques hybrides en septembre. En fait, ses ventes d'hybrides pour l'année à ce jour (26 620 unités vendues, soit une hausse de 48,2 %) ont déjà éclipsé le record annuel précédent (23 909 unités vendues en 2018).

TCI a enregistré la vente de 19 500 véhicules pendant le mois, ce qui représente une baisse de 3,4 % par rapport à la même période l'an dernier.

Les ventes de camions Lexus (2 048 unités vendues, soit une hausse de 25,8 % et un nouveau record pour septembre) ont alimenté les ventes totales de véhicules Lexus (2 601 unités vendues, soit une hausse de 21 %) pour établir un nouveau record pour septembre. La division Toyota de TCI a signalé la vente de 16 899 unités en septembre, soit une baisse de 6,3 %.

Autres points saillants de septembre

Toyota RAV4 : 5 785 unités vendues, soit une hausse de 8,8 % (nouveau record pour septembre)

Toyota Sienna : 1 118 unités vendues, soit une hausse de 30,2 %

Lexus NX : 875 unités vendues, soit une hausse de 38,9 % (nouveau record pour septembre)

Lexus ES : 219 unités vendues, soit une hausse de 19,7 %

Lexus IS : 282 unités vendues, soit une hausse de 5,2 %

Pour connaître tous les résultats de ventes de TCI en septembre, veuillez cliquer ici.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

