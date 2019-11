Toyota Canada Inc. continue d'enregistrer des ventes records de véhicules électrifiés

Hausse de 56 % des ventes de véhicules électrifiés, pour un nouveau record pour le mois d'octobre

Le RAV4 bat son record annuel, avec 55 821 unités vendues

TORONTO, le 1er nov. 2019 /CNW/ - Toyota Canada Inc. (TCI) continue d'enregistrer des ventes records de véhicules électrifiés, avec 3 498 unités vendues en octobre, soit une hausse de 56 % par rapport au même mois l'année dernière.

Grâce notamment aux ventes du RAV4 fabriqué au Canada, TCI a battu son précédent record annuel des ventes de véhicules électrifiés datant de 2018, et ce, dès le mois de septembre, soit un trimestre avant la fin de l'année. Les ventes de véhicules hybrides pour l'année à ce jour (30 118 unités vendues, soit une hausse de 49 %) poursuivent leur forte progression en octobre sous l'impulsion de la Prius Prime hybride branchable (918 unités vendues, soit une hausse de 368,4 %) et du RAV4 hybride (1 574 unités vendues, soit une hausse de 95,5 %).

Avec 6 348 unités écoulées en octobre, soit une hausse de 13,2 %, les ventes combinées de RAV4 à essence et hybrides ont établi un nouveau record annuel (55 821 unités vendues, soit une hausse de 19,7 %). Le précédent record annuel remontait à 2018, avec 55 385 unités vendues.

TCI a enregistré la vente de 20 792 véhicules pendant le mois, ce qui représente une baisse de 4,1 % par rapport à la même période l'an dernier.

La division Toyota a enregistré des ventes de 18 247 unités en octobre, soit une baisse de 2,7 %, tandis que la division de luxe Lexus a signalé des ventes de 2 545 unités, ce qui représente une baisse de 12,7 %.

Autres points saillants pour octobre

Prius (Prius Prime inclus): 1 133 unités vendues, soit une hausse de 232,3 % (nouveau record pour octobre)

Prius Prime : 918 unités vendues, soit une hausse de 368,4 % (nouveau record pour octobre)

RAV4 : 6 348 unités vendues, soit une hausse de 13,2 % (nouveau record pour octobre)

RAV4 hybride : 1 574 unités vendues, soit une hausse de 95,5 % (nouveau record pour octobre)

Highlander : 1 366 unités vendues, soit une hausse de 0,7 % (nouveau record pour octobre)

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

