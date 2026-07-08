Toyota Canada et ses concessionnaires renouvellent leur partenariat avec Banques alimentaires Canada avec un don supplémentaire de 300 000 $ et une nouvelle campagne

TORONTO, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Toyota Canada et ses concessionnaires ont annoncé un don de 300 000 dollars à Banques alimentaires Canada dans le cadre du programme « Toyota Du cœur au volantMC », renouvelant ainsi le partenariat national de ce programme et renforçant le soutien continu de l'entreprise en faveur de la sécurité alimentaire dans les communautés partout au pays.

Ce partenariat, maintenant dans sa deuxième année, a déjà permis de fournir plus d'un million de repas à des personnes au Canada.

Du Coeur Au Volant x Banques alimentaires Canada

« Grâce à Toyota Du cœur au volantMC, nos concessionnaires partout au Canada contribuent à transformer leurs activités quotidiennes en actions ayant un impact significatif », a déclaré Steve Pilkey, vice-président, Ventes et Marketing, Toyota Canada. « Nous sommes fiers de collaborer avec Banques alimentaires Canada afin d'aider davantage de personnes au Canada à avoir accès à l'alimentation dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel et réaliser leurs objectifs. »

Parallèlement à cet apport de fonds renouvelé, Toyota Du cœur au volantMC vient de lancer une nouvelle campagne nationale visant à sensibiliser la population à la sécurité alimentaire et au rôle que peut jouer l'accès à un repas sain pour aider les personnes au Canada à profiter pleinement des moments qui comptent vraiment.

La campagne 2026 débute avec deux nouvelles publicités créatives : « Tour du chapeau », qui met l'accent sur la façon dont l'alimentation nourrit le potentiel, et « Soirée Jazz », qui met l'accent sur la façon dont l'alimentation nourrit les objectifs.

Regardez les vidéos de la campagne ici :

« Tour du chapeau » - L'alimentation nourrit le potential

« Soirée jazz » - Manger alimente l'inspiration

Une partie de chaque vente de véhicule Toyota neuf au Canada contribue à faire avancer le programme Toyota Du cœur au volantMC.

« Nous sommes reconnaissants envers Toyota Canada pour son engagement constant à lutter contre l'insécurité alimentaire partout au pays. « Grâce à la campagne "Du cœur au volant", Toyota apporte non seulement un soutien concret, mais mobilise également son réseau de concessionnaires et ses clients pour sensibiliser le public et l'inciter à agir », a déclaré Kirstin Beardsley, chef de la direction, Banques alimentaires Canada. « Alors que le recours aux banques alimentaires ne cesse de croître, ce type de partenariat nous aide à renforcer notre capacité à venir en aide aux personnes et aux familles dans tout le pays. »

Depuis longtemps, Toyota Canada et ses concessionnaires soutiennent des initiatives en faveur de la sécurité alimentaire à l'échelle nationale. En 2020, ils ont versé plus d'un million de dollars aux banques alimentaires locales et ont poursuivi leur soutien depuis lors. En collaboration avec Banques alimentaires Canada, Toyota et ses concessionnaires restent déterminés à œuvrer pour un Canada où personne ne souffre de la faim.

Pour en savoir plus sur Toyota Du cœur au volantMC, visitez :

https://www.toyota.ca/fr/discover/cars-for-good

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les personnes vivant au Canada en situation d'insécurité alimentaire.

Selon les données du Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs forces pour servir les personnes les plus vulnérables. Cette année, elles ont reçu près de 2,2 millions de visites par mois.

Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 1,2 milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 292 millions de dollars pour aider à renforcer le réseau des banques alimentaires, répondre à la demande et améliorer l'accès là où les besoins sont les plus grands. En s'appuyant sur des recherches de pointe, Banques alimentaires Canada préconise des mesures concrètes aux gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes.

Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr pour en savoir plus.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 7 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de 11 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4 hybride, les Lexus RX et RX hybride, ainsi que les Lexus NX et NX hybride. Toyota a vendu plus de 35 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

SOURCE Toyota Canada Inc.