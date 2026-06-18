Toyota Canada met en avant sa gamme de véhicules électrifiés en pleine expansion lors de l'événement « Débranchez et conduisez »

L'événement « Débranchez et conduisez » de Toyota Canada s'est déroulé du 2 au 5 juin à Québec, premier marché canadien pour les ventes de véhicules zéro émission (VZÉ) de Toyota, qui représentent plus d'un tiers des ventes de véhicules électriques et hybrides branchables de Toyota au pays depuis le début de l'année 2026. Cet engouement des conducteurs québécois a contribué aux excellentes ventes de véhicules électrifiés enregistrées par Toyota Canada depuis le début de l'année. À ce jour, les modèles hybrides, hybrides branchables et tout électriques de Toyota représentent 64 % des ventes totales de la marque au Canada.

« Notre stratégie a toujours été de proposer aux Canadiens les bons produits, au bon moment », a déclaré Steve Pilkey, vice-président, ventes et marketing de Toyota Canada Inc. « En matière d'électrification, notre approche multidimensionnelle offre à nos clients une grande liberté de choix. » Cela nous a permis de mettre en circulation plus de 660 000 véhicules Toyota électrifiés au Canada à ce jour. « D'ici la fin de l'année, les Canadiens auront le choix entre 21 modèles Toyota électrifiés - dont des modèles hybrides et hybrides branchables, et quatre modèles entièrement électriques - répondant à une grande variété de besoins et de modes de vie, et associés à la réputation de Toyota en matière de qualité, de fiabilité et de sécurité. »

Depuis trois décennies, Toyota est à la pointe du secteur en matière d'électrification et de technologie automobile. Le RAV4 EV tout électrique expérimental lancé en 1996 a ouvert la voie au premier véhicule hybride de Toyota, la Toyota Prius, en 1997, puis au premier véhicule hybride branchable, la Prius PHV, en 2012. Le RAV4 Prime hybride branchable a ensuite été lancé en 2021, tandis que le premier véhicule électrique à batterie de Toyota destiné au marché mondial, le bZ4X, est sorti en 2023. À ce jour, Toyota a vendu plus de 35 millions de véhicules électrifiés dans le monde et demeure le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

Pour illustrer la diversité de la gamme de véhicules zéro émission de Toyota, les journalistes présents à l'événement « Débranchez et conduisez » ont mis cinq modèles à l'épreuve, allant des berlines urbaines et des multisegments compacts aux VUS prêts pour l'aventure :

Le Toyota C-HR 2026 est un tout nouveau véhicule électrique à batterie au design audacieux, offrant des performances de conduite agréables ainsi qu'une habitabilité et une polyvalence étonnantes. Les Canadiens ont le choix entre trois versions généreusement équipées de ce nouveau modèle électrique d'entrée de gamme, proposé au PDSF de départ de 44 900 $. Au Canada, le C-HR est proposé en version à traction avant pour optimiser l'autonomie (jusqu'à 496 km) ou en version à traction intégrale qui privilégie la puissance (puissance nette allant jusqu'à 338 chevaux).

Le Toyota bZ 2026 - le VUS électrique compact de base de Toyota - offre aux Canadiens le parfait dosage entre habitabilité, design et les performances de la traction intégrale. Ce modèle revisité se distingue par un nouveau nom, un design actualisé, jusqu'à 50 % de puissance en plus, une autonomie augmentée de 25 % (jusqu'à 486 km) et des temps de recharge plus courts. Les Canadiens ont le choix entre trois versions, moyennant un PDSF de départ de 45 990 $.

Le Toyota bZ Woodland 2026 est le tout nouveau VUS électrique robuste de Toyota destiné aux Canadiens en quête d'aventure. Sa motorisation électrique à traction intégrale de série offre une autonomie pouvant atteindre 452 km et une puissance de 375 ch. À cela s'ajoutent un compartiment de charge spacieux, une capacité de remorquage de 3 500 lb et une garde au sol élevée, ce qui lui confère des capacités exceptionnelles. Les Canadiens ont le choix entre deux versions, moyennant un PDSF de départ de 59 900 $.

Le Toyota RAV4 hybride branchable 2026 couronne la dernière génération du véhicule de tourisme le plus vendu au Canada. Ce RAV4 PHEV est équipé du groupe propulseur hybride branchable de 6e génération de Toyota, qui a récemment remporté le Prix AJAC de la meilleure innovation verte 2026. Il développe une puissance de 324 ch et offre une autonomie en mode tout électrique accrue de 30 %, allant jusqu'à 89 km. Pour 2026, Toyota élargit son offre avec quatre versions hybrides branchables, moyennant un PDSF de départ de 48 750 $, parmi lesquelles le tout premier RAV4 GR SPORT développé en partenariat avec Toyota GAZOO Racing.

La Toyota Prius hybride branchable Nightshade 2026 affiche un style audacieux immédiatement reconnaissable, avec des roues de 19 po en alliage au fini noir, des garnitures noires et d'autres éléments stylistiques spécifiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette Prius PHEV offre une autonomie en mode tout électrique impressionnante pouvant atteindre 72 km et une consommation hybride combinée incroyable de 4,5 L/100 km. En 2026, les Canadiens auront le choix entre quatre versions sportives de la Prius PHEV, à partir de 40 050 $.

Les participants ont également pu découvrir de près le tout nouveau Toyota Highlander 2027, le tout premier VUS électrique à trois rangées de Toyota et le premier véhicule électrique à batterie grand public de la marque à être assemblé en Amérique du Nord. L'impressionnant groupe propulseur du Highlander sera proposé en traction avant intégrale, et offrira une autonomie pouvant atteindre 511 km, pour compléter le nouveau design saisissant du véhicule ainsi que son habitacle polyvalent, spacieux et sophistiqué. Les Canadiens auront le choix entre plusieurs versions du Highlander lorsqu'il arrivera chez les concessionnaires Toyota de tout le pays plus tard cette année.

Pour plus d'informations sur la stratégie d'électrification de Toyota, et pour obtenir des détails et des caractéristiques techniques complets et à jour sur les modèles hybrides, hybrides branchables et électriques de Toyota, rendez-vous sur www.toyota.ca/electrifies.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 7 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de 11 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4 hybride, les Lexus RX et RX hybride, ainsi que les Lexus NX et NX hybride. Toyota a vendu plus de 35 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

Pour vous désabonner ou pour modifier votre profil, écrivez à [email protected].

Toyota Canada Inc. | 1, Toyota Place | Toronto (Ontario) | M1H 1H9 | Canada

SOURCE Toyota Canada Inc.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris une liste complète des contacts pour les médias, des images numériques et de l'information sur les produits, visitez le site media.toyota.ca.