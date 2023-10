TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Toyota Canada et ses concessionnaires ont annoncé aujourd'hui un don combiné de plus de 900 000 $ à différentes banques alimentaires locales au Canada.

Alors que de nombreux Canadiens continuent d'être confrontés à l'inflation, la question de l'insécurité alimentaire est plus d'actualité que jamais. Les banques alimentaires, qui aident des millions de Canadiens chaque mois, ont enregistré une forte augmentation de la demande, mais elles ont du mal à répondre à cette demande accrue.

Comme ils l'ont fait au début de la pandémie, en 2020, Toyota Canada et ses concessionnaires prennent à nouveau des mesures en réponse à ce besoin croissant.

« Pour beaucoup d'entre nous, manger à sa faim est un privilège que nous tenons pour acquis. Mais ce privilège est malheureusement hors de portée d'un trop grand nombre de Canadiens », a déclaré John Attrell, Concessionnaire en titre de Attrell Toyota et président du sous-comité de communication et de marketing des concessionnaires Toyota. « Plus que jamais, nos banques alimentaires sont un service essentiel, et les concessionnaires Toyota savent que le moment est venu d'accroître notre soutien et d'aider directement ceux qui en ont le plus besoin. »

Toyota a intensifié ses efforts à l'échelle nationale pour soutenir la sécurité alimentaire, d'autant plus que ce problème ne cesse de s'aggraver Canada.

« Ces dernières années, nos concessionnaires ont démontré leur engagement à s'attaquer à l'un des besoins les plus pressants au sein de leurs communautés : l'insécurité alimentaire », a déclaré Cyril Dimitris, vice-président, Ventes et Marketing chez Toyota Canada. « Les banques alimentaires jouant un rôle essentiel pour garantir que tous les Canadiens aient suffisamment à manger, nous renforçons l'impact de la contribution de nos concessionnaires grâce à notre don d'entreprise. »

Ces dons combinés seront versés à diverses banques alimentaires locales un peu partout au Canada, ainsi qu'aux banques alimentaires provinciales suivantes :

Food Banks BC

Food Banks Alberta

Food Banks of Saskatchewan

Harvest Manitoba

Feed Ontario

Les Banques alimentaires du Québec

