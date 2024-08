Cette tournée d'un océan à l'autre célèbre les 60 ans de Toyota au Canada

20 modèles Toyota différents seront présentés au cours des 9 000 km du trajet.

ST JOHN'S, NL, le 12 août 2024 /CNW/ - Pour célébrer son 60e anniversaire au Canada, Toyota entreprend aujourd'hui la traversée du pays. Ce périple de 9 000 km fera escale dans chaque province pour mettre en lumière des personnes, des lieux et des histoires parmi les plus marquants des six décennies de présence de l'entreprise au Canada.

Toyota Canada (Groupe CNW/Toyota Canada Inc.)

« Pour désigner le 60e anniversaire d'une personne, les Japonais ont un mot : Kanreki. Il représente une "renaissance", une occasion de réfléchir à sa vie, de faire le point sur le présent et de préparer l'avenir", a déclaré Stephen Beatty, secrétaire général de Toyota Canada. « C'est exactement le but de notre tournée à travers le pays. En cette 60e année de notre présence au Canada, nous prendrons le temps de témoigner notre reconnaissance aux nombreux Canadiens qui ont contribué au succès de l'entreprise, en particulier le meilleur réseau de concessionnaires du pays, les milliers de membres d'équipe, les dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé pour nos fournisseurs et partenaires, et les millions de conducteurs Toyota fidèles et enthousiastes d'un bout à l'autre du pays. »

La tournée Kanreki de Toyota Canada part aujourd'hui du « Km 0 » (Est du Canada) à St. John's (Terre-Neuve), et se terminera le 30 août au « Km 0 » (Ouest du Canada) à Victoria (Colombie-Britannique). La tournée comportera six étapes :

1 re étape : de St. John's à Halifax (en passant par Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse) - du 12 au 14 août

étape : de à (en passant par Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse) - du 12 au 14 août 2 e étape : de Halifax à Montréal (en passant par l'Î.-P.-É., le Nouveau-Brunswick et le Québec) - du 15 au 17 août

étape : de à Montréal (en passant par l'Î.-P.-É., le Nouveau-Brunswick et le Québec) - du 15 au 17 août 3 e étape : de Montréal à North Bay (en passant par le Québec et l' Ontario ) - du 18 au 20 août

étape : de Montréal à (en passant par le Québec et l' ) - du 18 au 20 août 4 e étape : de North Bay à Winnipeg (en passant par l' Ontario et le Manitoba ) - du 21 au 23 août

étape : de à (en passant par l' et le ) - du 21 au 23 août 5 e étape : de Winnipeg à Calgary (en passant par la Saskatchewan et l' Alberta ) - du 24 au 26 août

étape : de à (en passant par la et l' ) - du 24 au 26 août 6e étape : de Calgary à Victoria (en passant par l' Alberta et la Colombie-Britannique) - du 27 au 30 août

Tout au long du voyage, les participants conduiront des véhicules de la gamme complète de produits Toyota. Des coupés aux berlines, en passant par les hatchbacks, les multisegments, les VUS, les minifourgonnettes et les camionnettes, ils conduiront 20 modèles de la gamme Toyota au Canada (en majorité électrifiés) pour traverser le pays :

bZ4X

Camry

Corolla

Corolla Cross

Crown

Crown Signia

Grand Highlander

GR86

GR Corolla

GR Supra

Highlander

Land Cruiser

Mirai

Prius

Prius Prime

RAV4

Sienna

Tacoma

Tundra

Venza

Obtenez plus d'informations sur les 60 ans de Toyota au Canada, ainsi que des mises à jour régulières et des images de la tournée nationale du 60e anniversaire ICI.

