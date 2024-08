SCARBOROUGH, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - Toyota Canada a annoncé aujourd'hui un don de 500 000 $ à Providence Healthcare, à Scarborough, pour la rénovation de la Clinique d'habiletés motrices Toyota Canada. L'investissement permettra de moderniser les installations existantes afin d'améliorer la prestation des programmes de la clinique.

Logo de Providence Healthcare (Groupe CNW/Toyota Canada Inc.)

Créée en 2006, la Clinique d'habiletés motrices Toyota Canada de Providence Healthcare a recréé un espace qui comprend des éléments de mobilité extérieurs, notamment un véhicule, des découpes pour fauteuils roulants, des lampadaires, un trottoir pavé et des bordures de trottoir. Dans le but d'aider les patients qui retrouvent ou réapprennent la force et la mobilité, la relation entre Providence Healthcare et Toyota Canada est ancrée dans des valeurs communes.

« Chez Toyota, nous croyons à la puissance du mouvement humain et à la possibilité pour les individus de réaliser leur plein potentiel grâce à la mobilité », a déclaré Leslie Miller, vice-présidente, Services de l'entreprise, et directrice financière de Toyota Canada. « Providence Healthcare est un chef de file local en réadaptation et nous sommes fiers de soutenir sa mission en modernisant la Clinique d'habiletés motrices Toyota Canada. »

La vision de Toyota, qui est de devenir une entreprise mondiale de mobilité, concorde avec l'engagement de la clinique de permettre aux patients et à leurs familles, souvent confrontés à de nouvelles limitations de mobilité, de réintégrer leur communauté et d'y participer de manière plus sécuritaire et assurée.

« De nombreux patients en réadaptation à Providence - qu'ils se rétablissent d'un accident vasculaire cérébral, d'une maladie grave, d'une opération orthopédique ou d'une amputation - ont l'impression de se trouver devant un chemin impossible », a déclaré la Dre Ashley Verduyn, vice-présidente, Affaires médicales et directrice de Providence Healthcare. « Grâce au généreux soutien de Toyota Canada, ces personnes et leurs familles peuvent aborder leur parcours de rétablissement avec confiance. Je remercie Toyota Canada de nous aider à éliminer les obstacles à l'accessibilité. »

Le projet de modernisation de la Clinique d'habiletés motrices Toyota Canada prévoit l'intégration de nouvelles technologies de pointe au cours des deux prochaines années. Il s'agit notamment de simulations avancées intégrant la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle.

À propos de Providence Healthcare

Providence Healthcare, un site de Unity Health Toronto à Scarborough, est un leader national en réadaptation, en soins aux personnes âgées et en soins palliatifs. Ses experts en réadaptation accueillent des patients qui présentent le degré d'incapacité le plus élevé à la suite d'un accident vasculaire cérébral, d'une chute, d'une maladie ou d'une opération orthopédique, et leur redonnent la force et la mobilité qu'ils ont perdues.

Ses équipes soignantes, réputées pour leur compassion, apportent également des soins exceptionnels aux patients en fin de vie, en gardant toujours à l'esprit que la qualité de vie est essentielle.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Scarborough et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de onze millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX 350 et RX 450h hybride, ainsi que les Lexus NX 250, NX 350 et NX 350h hybride. Toyota a vendu plus de 20 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

SOURCE Toyota Canada Inc.

Hanan Ismail, [email protected]