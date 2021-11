Trois organismes canadiens - Manitoba Wheelchair Sport Association (de Winnipeg, au Manitoba), Power To Be (de Victoria, en C.-B.) et The Kamloops and District Society for People in Motion (de Kamloops, en C.-B.) -, ont été sélectionnés par un jury pour recevoir un véhicule Toyota neuf avec toutes les modifications nécessaires pour favoriser l'accessibilité physique (d'une valeur pouvant atteindre 70 000 $ chacun), afin de soutenir l'impact incroyable de chaque organisme de bienfaisance local sur l'amélioration de la mobilité pour tous.

Trois autres organismes, soit Variety - the Children's Charity of Ontario (de Scarborough, en Ontario), Ability New Brunswick (de Fredericton, au Nouveau-Brunswick) et Opal III Fredericton Respite Services (de Fredericton, au Nouveau-Brunswick), ont reçu chacun 5 000 $ en reconnaissance de leurs efforts pour favoriser l'inclusion par l'accessibilité physique dans leur communauté.

« Alors que Toyota se transforme en une entreprise de mobilité mondiale, nous sommes fiers de soutenir le travail accompli par tant d'organismes canadiens pour éliminer les obstacles au mouvement et favoriser une société plus inclusive pour les membres de leurs communautés », a déclaré Cyril Dimitris, vice-président des ventes et du marketing pour Toyota Canada. « Aujourd'hui, nous reconnaissons le travail de six de ces organismes canadiens en leur offrant un véhicule Toyota neuf ou une contribution financière. »

À propos du programme national Du cœur au volantMC de Toyota

On a invité les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada à soumettre une demande au programme national Du cœur au volantMC de Toyota. Chaque demande comprenait une soumission écrite décrivant la mission et les valeurs de l'organisme ainsi que son influence à l'échelle locale sur la réduction des obstacles au mouvement. La demande devait aussi expliquer comment un véhicule contribuerait à favoriser les efforts de l'organisme afin de promouvoir l'inclusion par l'accessibilité physique dans sa communauté.

À propos du jury

Le jury, issu de membres de la communauté canadienne actifs dans le milieu de l'accessibilité, a été chargé d'évaluer les candidatures. Voici la liste des estimés membres du jury :

Arnold Cheng , fondateur de Spectrum Ability

fondateur de Spectrum Ability Billy Bridges , athlète paralympique canadien et membre d'Équipe Toyota

athlète paralympique canadien et membre d'Équipe Toyota Ellen Waxman , consultante, secteur des organismes sans but lucratif

consultante, secteur des organismes sans but lucratif Rhonda O'Gallagher , membre du conseil de la Fondation paralympique canadienne

membre du conseil de la Fondation paralympique canadienne Rick Watters , président d'EnAble Wellness

Voici ce que les membres du jury ont déclaré au sujet du programme national Du cœur au volantMC de Toyota et des organismes retenus :

« Le choix des organismes retenus a été extrêmement difficile, car la grande majorité des organismes de bienfaisance ont des parcours et des objectifs incroyables. Voir les défis qu'ils doivent relever pour servir leurs communautés est très édifiant, et cela rend leur récit encore plus impressionnant. Malgré les défis (et la pandémie), ils continuent d'aller de l'avant, et c'est extraordinaire de voir ça. »

- Arnold Cheng, fondateur de Spectrum Ability

« Cette année, les candidatures à l'initiative Du cœur au volantMC de Toyota ont été absolument incroyables. En cette année marquée par la négativité et les difficultés, ce fut une expérience réconfortante de lire tout ce que font les Canadiens d'un bout à l'autre du pays pour améliorer la vie des personnes confrontées à des obstacles physiques! »

- Billy Bridges, athlète paralympique canadien et membre d'Équipe Toyota

« Les prix décernés par le programme Du cœur au volantMC de Toyota vont grandement améliorer la capacité des organismes retenus à favoriser la mobilité et l'accessibilité physique dans leurs communautés locales. Il est crucial de promouvoir le mouvement et l'intégration dans la communauté pour préserver la santé et la diversité de nos communautés. »

- Ellen Waxman, consultante, secteur des organismes sans but lucratif

« Tous les organismes ont manifestement un impact positif sur les communautés qu'ils servent, et il a été très difficile de choisir les plus méritants. »

- Rick Watters, président d'EnAble Wellness

Pour de plus amples renseignements au sujet du programme Du cœur au volantMC de Toyota, visitez www.toyota.ca/ducoeurauvolant

