TOUT-EN-UN ! La Banque Manuvie montre que les opérations bancaires peuvent se faire autrement

Le Forfait bancaire tout inclus réunit des outils d'épargne et d'opérations novateurs, des données personnalisées et un assistant financier virtuel grâce à une expérience mobile simple et claire.

« Il y a tellement de produits financiers et de voix différentes qui essaient de dire aux consommateurs ce qu'ils doivent faire avec leur argent, a dit Richard Payette, Président et chef de la direction, Manuvie Québec. Le manque de transparence, les frais élevés et les soldes minimums causent énormément de frustration. Nous savons que nos clients veulent de la clarté et de la simplicité, et ils veulent que leur banque leur offre des services à valeur ajoutée qui dépassent le simple compte-chèques. C'est ce que nous leur offrons avec notre nouveau Forfait bancaire tout inclus. »

Le Forfait bancaire tout inclus Manuvie est conçu pour permettre aux gens de faire abstraction de toutes les distractions et faciliter leurs décisions en utilisant des solutions financières concrètes et pertinentes pour faire des dépenses plus futées, épargner plus facilement et mieux gérer de leurs dettes.

Avec ses produits simples combinant les avantages de nombreux comptes en un seul, Banque Manuvie est la meilleure solution de rechange aux grandes banques. Les opérations bancaires peuvent se faire différemment, et la Banque Manuvie le fait depuis plus de 25 ans.

Le nouveau Le Forfait bancaire tout inclus se base sur cet élan et répond à tous les besoins bancaires essentiels en un forfait simple, incluant :

Un nombre illimité d'opérations courantes

Un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé

Une carte de crédit sans frais avec remises en argent*

La garantie Perturbation de voyage

Abonnement de un an à Amazon Prime MD et abonnement de deux mois à Audible MD lorsque les clients effectuent au moins 10 achats avec la carte de débit ou de crédit pendant chacun des deux premiers mois.

et abonnement de deux mois à Audible lorsque les clients effectuent au moins 10 achats avec la carte de débit ou de crédit pendant chacun des deux premiers mois. Les clients peuvent obtenir tous ces avantages pour 10 $ par mois, ou obtenir une exonération totale de ces frais en faisant croître le solde de leur épargne de 100 $ ou plus chaque mois.

De plus, le Forfait bancaire tout inclus permet aux Canadiens de tirer le maximum de chaque dollar qu'ils ont dans leur compte tous les jours :

Taux d'intérêt élevé et nombre illimité de remises en argent

Tableau de bord financier personnalisable avec données personnalisées aidant les Canadiens à gérer leurs dépenses et à éliminer leurs frais

Outils d'épargne incluant la caractéristique Virer pour épargner, qui peut être réglée pour maximiser l'épargne et réduire les intérêts

Assistant financier virtuel pouvant répondre aux questions des clients sur les opérations bancaires et les aider à établir leur budget au moyen de catégories de dépenses claires

« On pense que lorsque votre banque travaille dans votre intérêt, des choses extraordinaires peuvent se produire, déclare Richard Payette. C'est avec cette idée-là en tête que nous avons conçus nos produits pour vous aider à adopter de meilleures habitudes financières afin de toujours dépenser plus intelligemment et épargner plus facilement. »

Le Forfait bancaire tout inclus Manuvie s'ajoute à une gamme de produits bancaires qui offrent ainsi une plus grande souplesse financière pour répondre au mode de vie des clients, et plus d'options pour les milléniaux. Cette gamme de produits inclut le compte Avantage, pour lequel le journal The Globe and Mail indiquait l'année dernière qu'il pourrait bien être le compte d'épargne le plus utile du Canada [article en anglais], et Manuvie Un, qui permet à nos clients de simplifier la gestion de leur revenu, de leur épargne et de leurs dépenses en les combinant dans un seul compte pour rembourser plus rapidement les prêts, les prêts hypothécaires et les autres dettes.

La Banque Manuvie offre des services bancaires complets allant des opérations courantes aux prêts hypothécaires, en passant par les placements et les prêts. Nous faisons partie de Manuvie, notre société mère, et nos clients bénéficient des technologies et des ressources que cette relation permet de regrouper.

Les clients de la Banque Manuvie peuvent effectuer leurs opérations bancaires avec nous de nombreuses façons pratiques, notamment par internet, services mobiles et téléphone, et par notre réseau de plus de 3 500 GAB - l'un des plus grands réseaux au pays. Pour en savoir plus sur notre Forfait bancaire tout inclus, veuillez visiter le site forfaittoutinclus.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus facilement des décisions et à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 31 mars 2019, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (849 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Pour connaître les conditions générales, visitez le site forfaittoutinclus.ca.

