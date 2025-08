L'acquisition est conforme à la stratégie de Manuvie d'augmenter le résultat de ses activités à très fort potentiel

Comvest est un gestionnaire en croissance rapide de solutions de crédit privé pour le marché intermédiaire

La combinaison donne lieu à la création d'une plateforme exhaustive de gestion d'actifs et de crédit privé de 18,4 milliards de dollars américains 1

L'équipe de direction de Comvest dirigera la plateforme combinée de crédit privé. Aucun changement ne sera apporté au processus ou à la stratégie de placement

La transaction est financièrement attrayante pour les actionnaires de Manuvie, et devrait être immédiatement relutive pour le RPA tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base et la marge BAIIA tirée des activités de base

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en $ CA, sauf indication contraire

TORONTO, le 6 août 2025 /CNW/ - Le 6 août 2025 - La Société Financière Manuvie (TSX : MFC), par l'intermédiaire de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de plus de 900 milliards de dollars américains, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente visant l'acquisition de 75 %2 de Comvest Credit Partners3 (« Comvest ») pour une contrepartie initiale de 937,5 millions de dollars américains. Comvest est un gestionnaire à croissance rapide de solutions de crédit privé qui offre du financement direct au marché intermédiaire sur sa plateforme gérant des actifs d'une valeur de 14,7 milliards de dollars américains4. Dans le cadre de l'entente, Manuvie combinera son sous-secteur de créances de premier rang de 3,7 milliards de dollars américains avec Comvest, afin de créer une plateforme de premier plan de gestion d'actifs de crédit privé de 18,4 milliards de dollars américains1. Manuvie a l'intention d'harmoniser les deux marques et de nommer la plateforme Manuvie | Comvest.

« Grâce à l'accent continu que nous mettons sur le déploiement rigoureux et stratégique de capital, notre acquisition de Comvest Credit Partners améliore davantage notre plateforme de marchés privés en y ajoutant des capacités distinctives dans le domaine du crédit privé. La transaction devrait être immédiatement relutive pour notre RPA tiré des activités de base, notre RCP tiré des activités de base et notre marge BAIIA tirée des activités de base, et elle s'inscrit dans la solide trajectoire de croissance de notre secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde. » -- Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie « Nous sommes enthousiasmés par la croissance continue et la maturité du crédit privé à titre de catégorie d'actifs, qui procure aux entreprises qui sont moins bien servies par les prêteurs traditionnels un financement flexible et taillé sur mesure, tout en offrant aux investisseurs des rendements attrayants et ajustés en fonction du risque. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de professionnels des placements exceptionnellement talentueux de Comvest. Cette acquisition, combinée à notre acquisition de CQS l'an dernier, démontre notre engagement à faire croître judicieusement notre entreprise et à offrir une gamme toujours plus vaste de solutions de placement à des particuliers, à des institutions et à des participants à des régimes de retraite. » -- Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie « Ce partenariat constitue un important pas en avant pour Comvest et renforcera notablement notre position sur le marché. Dès le départ, les synergies entre Comvest et Manuvie ont été claires, nous avons la même approche rigoureuse en matière de crédit et le même état d'esprit axé sur le client, et nous mettons de la même manière l'accent sur la culture d'équipe. Les relations approfondies de Manuvie avec des promoteurs de placements privés, ses capacités robustes de souscription, sa solidité financière et sa vaste plateforme de distribution nous aideront à adapter notre stratégie distinctive d'octroi de crédit privé et à saisir de nouvelles possibilités. » -- Robert O'Sullivan, chef de la direction, Comvest Credit Partners

Précisions sur la transaction

Comvest Credit Partners a élaboré une approche distinctive en matière de crédit privé, faisant bénéficier les investisseurs d'une stratégie diversifiée qui englobe l'octroi de prêts non parrainés, l'exposition au secteur du financement spécialisé et l'octroi de prêts parrainés traditionnels à l'intention du marché intermédiaire de base. La société possède de solides antécédents en matière de financement et de génération de rendements robustes ajustés en fonction du risque, peu importe le cycle de marché.

Le sous-secteur de créances de premier rang de Manuvie et Comvest sont hautement complémentaires, étant donné qu'ils se concentrent sur des secteurs différents du marché. Comvest met l'accent sur l'octroi de prêts directs non parrainés au marché intermédiaire et d'autres prêts spécialisés, tandis que Manuvie s'est bâti une solide réputation au cours de la dernière décennie en offrant des services au marché des placements privés parrainés, et ces relations approfondies avec les promoteurs seront bénéfiques à long terme pour la plateforme combinée.

Outre la contrepartie initiale, Comvest aura droit à une contrepartie additionnelle pouvant totaliser jusqu'à 337,5 millions de dollars américains, sous réserve de l'atteinte de certaines cibles de rendement. L'entente donne à Manuvie la possibilité de faire l'acquisition de la participation résiduelle de 25 % par voie d'un mécanisme d'options vente-achat. La transaction est immédiatement relutive pour le RPA tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base et la marge BAIIA tirée des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et sera entièrement financée au moyen des fonds en caisse, entraînant une diminution de moins de 3 points du ratio du TSAV de Manuvie.

Michael Falk, fondateur de Comvest, assumera le rôle de conseiller senior et de membre du conseil d'administration et continuera d'offrir des conseils stratégiques. Robert O'Sullivan, cofondateur et chef de la direction de Comvest, deviendra le chef du nouveau secteur d'activité combiné. Il relèvera directement d'Anne Valentine Andrews, cheffe mondiale, Marchés privés, et se joindra au comité de direction de Marchés privés.

En plus d'améliorer considérablement et de faire croître le sous-secteur Marchés privés de Manuvie, la nouvelle plateforme de crédit privé Manuvie | Comvest viendra s'ajouter à notre plateforme de crédit alternatif pour le marché public, Manuvie | Gestion de placements CQS, de sorte que la Société sera en bonne position pour offrir un éventail complet de solutions de crédit à ses clients.

La transaction devrait être clôturée au quatrième trimestre de 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles et de l'obtention des approbations.

Morgan Stanley & Co. LLC agit à titre de conseiller financier exclusif de Manuvie dans le cadre de la transaction et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, à titre de conseiller juridique.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un prestataire mondial de services financiers de premier plan qui aide ses clients à prendre des décisions plus simples afin qu'ils puissent mieux vivre. Notre siège social se trouve à Toronto, au Canada, et nous exerçons nos activités sous la marque Manuvie au Canada, et sous la marque Manulife en Asie et en Europe, et principalement sous la marque John Hancock aux États-Unis, où nous offrons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services mondiaux de gestion de placements et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à des particuliers, à des institutions et à des participants à des régimes de retraite à l'échelle mondiale. À la fin de 2024, nous comptions plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution, au service de plus de 36 millions de clients. Nous sommes inscrits aux Bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site manuvie.com.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services mondiaux de gestion de placements et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à des particuliers, à des institutions et à des participants à des régimes de retraite à l'échelle mondiale. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à investir aujourd'hui dans un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site manulifeim.com/fr.

À propos de Comvest Credit Partners

Comvest Credit Partners, la plateforme d'octroi de prêts directs de Comvest Partners, se concentre principalement sur les solutions de financement flexibles à l'intention des entreprises du marché intermédiaire. Comvest Credit Partners offre du financement garanti de premier rang et de deuxième rang à tranche unique à des entreprises parrainées et non parrainées à l'appui de la croissance, d'acquisitions, d'acquisitions par emprunt, de refinancements et de recapitalisations, ainsi que des facilités de crédit pouvant atteindre 300 millions de dollars américains. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site comvest.com/direct-lending.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Manuvie prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent document comprennent les actifs sous gestion (« ASG »).

Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières comprises dans le présent document, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 intégré par renvoi aux présentes et disponible sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient des énoncés prospectifs au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait notamment à la clôture prévue de la transaction décrite aux présentes et aux avantages prévus de cette transaction. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes comprennent, sans s'y limiter, les avantages prévus de la transaction, les changements aux conditions générales du marché et de l'économie, les lois et règlements, le rendement prévu des activités de Comvest Credit Partners et le calendrier prévu de clôture de la transaction.

Des renseignements supplémentaires relatifs aux facteurs de risque importants qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les attentes sont accessibles dans nos rapports annuel et intermédiaires les plus récents, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiennes et américaines.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont établis à la date de celui‑ci. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

______________________ 1 Comprend les actifs sous gestion (« ASG ») de Manuvie de 3,7 milliards de dollars américains, les ASG donnant droit à des honoraires de Comvest de 11 milliards de dollars américains et le capital engagé de Comvest de 3,7 milliards de dollars américains. Les ASG de Manuvie sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. 2 Les employés de Comvest conserveront une participation de 25 % dans Comvest, ce qui permettra un alignement stratégique important des parties. Manuvie pourra obtenir la propriété exclusive six ans après la clôture. 3 Comvest Credit Partners est une filiale en propriété exclusive du gestionnaire de placements privés et de crédit privé Comvest Partners. L'entreprise de stratégies de placements privés de Comvest Partners, Comvest Investment Partners, n'est pas visée par l'entente. 4 Y compris les ASG donnant droit à des honoraires de Comvest de 11 milliards de dollars américains et le capital engagé de Comvest de 3,7 milliards de dollars américains.

