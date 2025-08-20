Le renouvellement de ce partenariat pluriannuel permet d'offrir à la population canadienne, d'un océan à l'autre, des solutions d'assurance prêt hypothécaire de premier plan.

TORONTO, le 20 août 2025 /CNW/ - Manuvie Canada et Centum Financial Group Inc. (CENTUM) sont heureux d'annoncer le renouvellement et l'expansion de leur partenariat de longue date. Cette initiative témoigne de l'engagement commun à offrir au réseau national de professionnels hypothécaires de CENTUM des solutions financières innovantes, conçues pour aider les Canadiens et Canadiennes à protéger leur maison, leur famille et leur avenir financier.

Dans le cadre de leur partenariat renforcé, Manuvie et CENTUM sont heureux d'offrir aux agents de CENTUM de nouvelles solutions d'épargne-retraite, qui s'ajoutent aux offres de longue date de CENTUM, incluant des options hypothécaires flexibles et une protection d'assurance fiable de Manuvie.

« En collaboration avec CENTUM, nous aidons les Canadiens et Canadiennes à protéger leur maison et leur famille grâce à des solutions simples, personnalisées et adaptées à la vie de tous les jours, a déclaré Pamela Wong, chef, Marchés des groupes à affinités à Manuvie Canada. À Manuvie, nous nous engageons à accompagner les Canadiens et Canadiennes dans les moments les plus importants. Nous sommes fiers de soutenir les conseillers et les courtiers qui guident la clientèle au quotidien, ainsi que les Canadiens et Canadiennes qui leur font confiance pour concrétiser et protéger leurs rêves. Ce partenariat illustre la manière dont nous concrétisons cet engagement. »

S'appuyant sur les conseils fiables en de prêts hypothécaires de CENTUM et sur l'expertise de Manuvie en gestion de patrimoine, gestion d'actifs, Banque Manuvie et marchés des groupes à affinités, ce partenariat offre une protection hypothécaire et financière complète aux familles et aux propriétaires, afin d'assurer leur avenir en toute confiance.

Voici comment Manuvie et CENTUM proposent une gamme élargie de produits et de services pour accompagner les professionnels hypothécaires, ainsi que les Canadiens et Canadiennes :

Engagement renforcé envers le du Régime Protection hypothécaire (RPH)

Les agents de CENTUM continueront d'offrir le Régime Protection hypothécaire (RPH) de Manuvie, un produit d'assurance vie et invalidité conçu pour aider les clients à protéger leur famille, leur propriété et leur épargne. Le RPH offre une tranquillité d'esprit aux propriétaires en couvrant les versements hypothécaires en cas d'imprévus. Renforcer la relation client

Les solutions hypothécaires de la banque Manuvie, incluant Manuvie Un, offrent aux courtiers un point de départ privilégié avec leurs clients dès l'étape du prêt hypothécaire - moment où la relation débute et où émergent des perspectives en matière de sécurité financière et de planification. Miser sur les courtiers

À compter du 1er septembre, les agents de CENTUM auront accès à un nouveau programme de REER collectif par Manuvie et administré par l'entremise de la plateforme DirectPay, exclusive à CENTUM, favorisant ainsi la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme, de même que ceux de leurs clients.

« Alors que CENTUM poursuit sur sa lancée, ayant récemment été nommé "Réseau de l'année" aux Prix d'excellence hypothécaire--nous continuons à favoriser le succès de nos courtiers et agents, a déclaré Adrian Schulz, président de Centum Financial Group Inc. En partenariat avec Manuvie, nous proposons des produits qui protègent la clientèle tout en aidant nos courtiers à bâtir des activités de prêts hypothécaires durables et rentables. »

Cette collaboration continue entre Manuvie et CENTUM témoigne de leur volonté commune de mieux servir les propriétaires canadiens et de soutenir les professionnels hypothécaires à travers le pays.

Pour en savoir davantage sur ce partenariat, veuillez consulter le site www.joincentum.ca.

À propos de Centum

Centum Financial Group Inc. est l'un des principaux réseaux de prêts hypothécaires au Canada, soutenant plus de 2 000 professionnels hypothécaires d'un océan à l'autre. Grâce à son engagement en faveur de la technologie, de la conformité et de la réussite des agents, CENTUM permet à ses membres de bâtir des affaires solides et axées sur la clientèle dans le paysage actuel en constante évolution des services financiers. Apprenez‑en plus sur www.centum.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

Personne-ressource de Manuvie pour les médias :

Dominique Bomberry

[email protected]

