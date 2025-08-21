TORONTO, le 21 août 2025 /CNW/ - Manuvie a annoncé la nomination de Mike Coyne au poste de chef du contentieux. Il se joindra à l'équipe de la haute direction de Manuvie à compter du 1er septembre 2025 et relèvera de Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie.

M. Coyne était jusqu'à récemment Senior Fellow et conseiller en stratégie de contentieux à la Bank Policy Institute (BPI), un groupe de réflexion non partisan de premier plan pour les plus grandes organisations bancaires du monde. Avant de se joindre à BPI, M. Coyne a occupé les fonctions de chef du contentieux et de juriste principal pour les Amériques chez Misubishi UFJ Financial Group (MUFG). Il a également été cadre supérieur au sein de MUFG à Tokyo et de sa filiale du domaine des banques commerciales, MUFG Bank Ltd. Avant de se joindre à MUFG, M. Coyne a passé plus de 20 ans chez JPMorgan Chase & Co., où il a été promu vice-président principal, responsable associé des services juridiques, et cochef mondial du contentieux.

« M. Coyne a démontré sa capacité à diriger des équipes juridiques à haut rendement, à maîtriser la complexité, à utiliser la technologie transformatrice pour optimiser les méthodes de travail, et à offrir aux conseils d'administration et aux directions générales une stratégie claire et un jugement sûr, a déclaré M. Witherington. Sa perspective mondiale et sa passion pour la mise en place d'une culture inclusive, ainsi que pour le parrainage, le perfectionnement et l'encadrement des collègues, seront inestimables pour le prochain chapitre de Manuvie. »

M. Coyne est diplômé de la Boston College Law School et de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il succède à Jim Gallagher, qui prend sa retraite ce mois-ci.

