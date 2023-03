Tournée régionale de la ministre du Tourisme - Près de 3,7 millions de dollars pour soutenir le développement touristique durable en Outaouais

GATINEAU, QC, le 2 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien financier totalisant près de 3,7 millions de dollars afin d'appuyer un projet de développement des Croisières de l'Outaouais et de financer la mise en œuvre d'un plan montagne pour la région.

Cette annonce a été faite aujourd'hui lors du passage de la ministre Proulx à Gatineau pour rencontrer des intervenants touristiques, en compagnie du député de Gatineau, M. Robert Bussière, et de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay.

D'une part, plus de 3,2 millions de dollars sont alloués à l'entreprise pour la construction de deux nouveaux bateaux entièrement électriques : un amphibus destiné à des excursions sur la rivière des Outaouais et le canal Rideau d'une capacité de 50 passagers, et un catamaran pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes.

D'autre part, plusieurs communautés vivant dans les montagnes au Québec font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux. C'est particulièrement le cas pour celles qui se sont développées autour d'une unique forme de tourisme, comme le ski alpin ou la randonnée. Les changements climatiques, la courte saison touristique et la fragilité croissante des entreprises qui dépendent d'une seule activité saisonnière bousculent les modèles d'affaires.

Pour mieux répondre à ces défis et contribuer durablement à la vitalité des communautés, plus de 470 000 $ sont versés à Tourisme Outaouais pour la mise en œuvre d'un plan montagne pour la région. Celui-ci visera entre autres le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre-saisons, le renforcement des chaînes d'approvisionnement local et la promotion des produits du Québec. Il favorisera aussi la concertation de tous les acteurs territoriaux et l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

Citations :

« Le tourisme est un puissant moteur économique, et notre gouvernement s'assure, parmi ses priorités, de soutenir adéquatement son essor dans toutes les régions du Québec. Le projet des Croisières de l'Outaouais et la mise en place d'un plan montagne démontrent notre volonté de développer l'industrie de façon responsable et durable. Nous continuerons d'investir afin que les retombées profitent à toutes nos communautés et qu'elles contribuent à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le secteur touristique dynamise notre économie et favorise le développement de l'ensemble de la région. Avec le projet des Croisières de l'Outaouais, qui augmentera notre attractivité, et le plan montagne, qui permettra de mettre en place des mesures contribuant à pérenniser ce type de tourisme, il est clair qu'il continuera d'enrichir nos communautés. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de cette annonce pour le développement touristique de la région de l'Outaouais et, notamment, de l'appui accordé aux Croisières de l'Outaouais. Le projet de cette entreprise de chez nous illustre bien la créativité et le dynamisme de nos entrepreneurs. Félicitations aux dirigeants! Je leur souhaite un grand succès. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« C'est une très bonne nouvelle pour notre secteur touristique. Notre région est une destination de choix pour de nombreux visiteurs, et le projet de développement des Croisières de l'Outaouais ainsi que la mise en œuvre d'un plan montagne contribueront très certainement à la vitalité et au rayonnement de nos communautés. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader adjoint du gouvernement

« L'Outaouais est l'une des portes d'entrée touristiques de la province, et sa population en fait le quatrième pôle en importance au Québec. Nos paysages et le dynamisme de nos villes, avec leurs offres gourmandes, culturelles et sportives, plaisent à tous les goûts. C'est par la mise en place d'initiatives comme le plan montagne et le projet des Croisières de l'Outaouais que nous pourrons poursuivre le développement économique de toute notre région. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation

« Tourisme Outaouais accueille avec reconnaissance et fierté cet investissement gouvernemental. Nous souhaitons féliciter les Croisières de l'Outaouais, qui bénéficieront du PARIT afin de soutenir ce projet innovant et écoresponsable. Le développement d'une offre durable et respectueuse des collectivités est une priorité ici, et l'enveloppe pour la mise en place d'un plan nous permettra de renforcer la vitalité et la résilience du tourisme de montagne du point de vue économique, social et environnemental. Cela optimisera notre offre quatre-saisons et attirera davantage de visiteurs dans notre belle région. »

Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

« Les projets Ekeau, soit l'amphibus et le catamaran électriques, créeront une expérience touristique durable et accessible qui permettra à chaque visiteur de contribuer à sauver la planète. Je me réjouis du soutien du gouvernement pour ces projets, qui stimuleront l'économie de la région de l'Outaouais en proposant une offre écologique originale, sécuritaire et de qualité. »

Robert Taillefer, président des Croisières de l'Outaouais

Faits saillants :

La contribution gouvernementale attribuée aux Croisières de l'Outaouais est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.





La construction d'un amphibus électrique sera une première au Canada . Les modèles actuels sont souvent d'anciens véhicules militaires fonctionnant au diesel. Le nouveau catamaran, quant à lui, remplacera le Paula D , qui navigue sur la rivière des Outaouais depuis 1956.





. Les modèles actuels sont souvent d'anciens véhicules militaires fonctionnant au diesel. Le nouveau catamaran, quant à lui, remplacera le , qui navigue sur la rivière des Outaouais depuis 1956. Ce projet s'inscrit dans le développement d'une offre touristique plus globale comprenant, entre autres, l'aménagement de trois terrasses en bordure de l'eau ainsi que la construction d'un ascenseur écologique et d'un pont tournant aux écluses du canal Rideau.





Le soutien financier pour le plan montagne fait partie des 11 millions de dollars octroyés aux associations touristiques régionales et annoncés par la ministre Proulx en vue de développer et de mettre en œuvre, avec les acteurs clés, des plans dans les territoires où l'offre touristique de montagne se distingue et présente un fort potentiel.





Les sommes allouées à cette fin proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions de dollars) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions de dollars).





Tourisme Outaouais lancera un appel de projets dans les prochains mois, pour lequel un comité directeur analysera l'admissibilité des demandes et les projets soumis.

