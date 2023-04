Tournée régionale de la ministre du Tourisme - La ministre Caroline Proulx annonce plus de 6,2 millions de dollars pour soutenir le développement touristique au Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien financier totalisant plus de 6,2 millions de dollars pour reconduire le mandat de Tourisme Bas-Saint-Laurent et soutenir le développement de l'offre touristique de la région.

Cette annonce a été faite aujourd'hui conjointement avec la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale au Tourisme, Mme Amélie Dionne, du député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, et du président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, M. Pierre Lévesque. La ministre Proulx était de passage dans la région pour rencontrer des intervenants touristiques et économiques.

Tout d'abord, une enveloppe de près de 2,5 millions de dollars est allouée à Tourisme Bas-Saint-Laurent dans le cadre de sa nouvelle entente avec le ministère du Tourisme, qui s'échelonne jusqu'en 2026. L'association touristique régionale bénéficiera donc de moyens pour réaliser ses mandats en matière :

de promotion et de mise en marché;

d'accueil et de signalisation touristiques;

de développement et de structuration de l'offre.

Ensuite, une somme de plus de 2,2 millions de dollars lui est aussi allouée dans le cadre des nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), qui s'échelonnent jusqu'en 2025. Tourisme Bas-Saint-Laurent bonifie cette enveloppe de 1,5 million de dollars, portant ainsi à plus de 3,7 millions de dollars le montant disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région. D'ailleurs, six projets ont déjà reçu un financement grâce à cette entente (voir tableau plus bas).

Citations :

« Le tourisme est un puissant moteur de développement économique qui dynamise nos régions. Notre gouvernement est présent pour soutenir l'essor de ce secteur à la grandeur du Québec. Grâce au soutien financier accordé, Tourisme Bas-Saint-Laurent, un partenaire de premier plan, aura les moyens d'enrichir l'offre touristique de cette magnifique région afin que les visiteurs y passent un séjour encore plus inoubliable. La croissance du tourisme régional est une priorité. Nous misons sur une industrie qui sera en mesure de proposer et de maintenir une offre quatre-saisons. Nous continuerons donc d'investir afin que les retombées profitent à l'ensemble de nos communautés et qu'elles contribuent à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce au dynamisme de ses entrepreneurs touristiques, à l'accueil chaleureux de ses habitants et à la beauté de ses paysages, le Bas-Saint-Laurent est une destination de choix qui fait rayonner le Québec. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre confiance envers Tourisme Bas-Saint-Laurent pour ce qui est de développer encore davantage le potentiel de ce secteur et d'attirer des visiteurs en plus grand nombre. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Bas-Saint-Laurent a tout ce qu'il faut pour être une destination de réputation internationale. Je suis fière que notre gouvernement donne les moyens à Tourisme Bas-Saint-Laurent et à nos entrepreneurs touristiques de développer une offre unique qui incitera les visiteurs à venir nous voir et à rester plus longtemps dans notre belle région. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale au Tourisme

« Avec notamment son accès privilégié au fleuve Saint-Laurent, son riche terroir et son patrimoine distinctif, le Bas-Saint-Laurent a énormément à offrir à ses visiteurs. Je me réjouis de cette annonce gouvernementale, qui démontre notre volonté de demeurer présent pour soutenir l'écosystème touristique de la région et les ambitions de nos entrepreneurs. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Nous remercions le gouvernement de la confiance accordée pour la poursuite de nos mandats. Les acteurs de notre industrie sont engagés activement dans le développement d'une offre touristique nature et affaires quatre-saisons, et les leviers tels que l'EPRTNT sont primordiaux afin de soutenir concrètement des projets innovants. Bravo aux promoteurs pour leurs initiatives qui contribuent à rendre notre destination toujours plus concurrentielle et attrayante!

Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

La nouvelle entente conclue avec le Ministère permettra à Tourisme Bas-Saint-Laurent de planifier ses actions au cours des prochaines années, notamment pour favoriser l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre et développer des projets à plus long terme.

Elle soutiendra également le développement de l'offre touristique du Bas-Saint-Laurent, dans le respect des particularités de la région et des orientations gouvernementales en matière d'innovation et de tourisme responsable et durable, entre autres.

L'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction du Cadre d'intervention touristique 2021-2025, du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 de même que des priorités de Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui administre cette entente.

Les projets visés par les EPRTNT 2022-2025 doivent s'inscrire dans les catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;



Structuration de l'offre touristique;



Hébergement;



Festivals et événements;



Études et services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

Les six premiers projets financés dans le cadre de l'EPRTNT 2022-2025 sont les suivants :

Organisme Projet Montant Bistro Côté Est Aménagement d'un nouvel espace d'accueil et de découvertes gourmandes 200 000 $ Riki Bloc - Coopérative d'escalade Acquisition d'une église afin d'aménager un centre d'escalade à Rimouski 110 000 $ Motel Cartier Installation de serrures RFID et d'une borne d'accueil 16 575 $ Motel Le Martinet Aménagement d'une salle multimédia 75 000 $ Association patrimoniale de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie Aménagement du jardin-mémoire 30 828 $ Corporation de développement économique et touristique de L'Isle-Verte Ajout d'une plateforme transactionnelle au site Web 7 006 $ Total

439 409 $

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160 ; Courriel : [email protected] ; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias , Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, courriel : [email protected] ; Caroline Chassé, Directrice - Relations publiques et médias, Tourisme Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 867-1272, poste 101, Courriel : [email protected]