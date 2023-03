Tournée régionale de la ministre du Tourisme - La ministre Caroline Proulx annonce 8 millions de dollars pour soutenir le développement touristique dans les Laurentides

SAINT-SAUVEUR, QC, le 6 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien financier totalisant 8 millions de dollars pour appuyer, en collaboration avec Tourisme Laurentides, le développement touristique des Laurentides et pour financer la mise en œuvre d'un plan montagne pour la région.

La ministre Proulx en a fait l'annonce aujourd'hui à Saint-Sauveur en compagnie de M. Mario Laframboise, député de Blainville, de concert avec le président de Tourisme Laurentides, M. François Peloquin.

Tout d'abord, une enveloppe de près de 2,5 millions de dollars est octroyée à Tourisme Laurentides dans le cadre de sa nouvelle entente avec le ministère du Tourisme. L'association touristique régionale bénéficiera ainsi de moyens pour réaliser ses mandats en matière :

de promotion et de mise en marché;

d'accueil et de signalisation touristiques;

de développement et de structuration de l'offre.

L'entente s'échelonne jusqu'en 2026. Cet appui fait partie des 92 millions de dollars consacrés au développement touristique régional et annoncés en mai 2022 par la ministre.

Ensuite, une somme de 2,2 millions de dollars lui est allouée dans le cadre des nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), qui s'échelonnent jusqu'en 2025. Tourisme Laurentides bonifie cette enveloppe de 1,5 million de dollars, portant ainsi à plus de 3,7 millions de dollars le montant disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Pérenniser le tourisme de montagne

Plusieurs communautés de montagne au Québec font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'une seule forme de tourisme, comme le ski alpin ou la randonnée. Les changements climatiques, la courte saison d'activité et la fragilité croissante des entreprises dépendant fortement d'une seule activité saisonnière bousculent les modèles d'affaires.

Pour mieux répondre à ces défis et renforcer la vitalité durable de ces communautés dans les Laurentides, un montant de plus de 1,8 million de dollars est mis à la disposition de Tourisme Laurentides jusqu'en 2025 afin de mettre en œuvre le plan montagne de la région. Ce plan mise entre autres sur :

le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre saisons;

le renforcement des chaînes d'approvisionnement local et la mise en valeur des produits du Québec;

la concertation de tous les acteurs territoriaux;

l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

Citations :

« Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique, et notre gouvernement s'assure de soutenir adéquatement son essor dans toutes les régions du Québec. Tourisme Laurentides est un partenaire de premier plan pour assurer le développement du tourisme de façon responsable et durable dans cette magnifique région. La croissance de cette industrie est une priorité, et nous continuerons d'investir afin que ses retombées profitent à toutes nos communautés et contribuent à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le secteur touristique dynamise l'économie locale et favorise le développement de l'ensemble de notre belle région. Notre gouvernement est fier de collaborer avec Tourisme Laurentides dans la mise en œuvre d'un plan montagne qui prend en compte l'environnement et les changements climatiques dans le développement ou la consolidation de l'offre touristique de la région. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Grâce au soutien financier accordé par notre gouvernement, la région aura les moyens d'enrichir son offre touristique afin que les visiteurs passent un séjour encore plus inoubliable chez nous. Les Laurentides disposent de tous les atouts nécessaires pour devenir une destination de réputation internationale, et nous allons poursuivre nos efforts afin que ce secteur atteigne son plein potentiel. »

Mario Laframboise, député de Blainville et président du caucus du gouvernement

« Tourisme Laurentides remercie le gouvernement du Québec et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, pour ces programmes et ce soutien à l'industrie de notre région. Un engagement sur plusieurs années qui, dans le cadre de la reprise et du retour de nos clientèles internationales, permettra de garder le cap sur des dépenses touristiques de plus de 960 millions de dollars annuellement par nos visiteurs et de faire face aux enjeux d'innovation et de développement durable. Nous serons présents et actifs pour la réalisation de ces grands objectifs. »

François Peloquin, président de Tourisme Laurentides

Faits saillants :

L'entente permettra à Tourisme Laurentides de planifier ses actions au cours des prochaines années, notamment pour faire face aux enjeux régionaux et développer des projets à plus long terme.

Elle soutiendra également le développement de l'offre touristique, dans le respect des particularités des Laurentides et des orientations gouvernementales, en matière d'innovation et de tourisme responsable et durable, entre autres.

Cette nouvelle entente se distingue de la précédente par l'intégration d'engagements portant sur le tourisme responsable et durable ainsi que sur la culture d'innovation au sein de l'industrie touristique. Ces mandats respectent les orientations du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain ainsi que du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.

L'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique dans la région en fonction de ce cadre d'intervention et de ce plan d'action de même que des priorités de Tourisme Laurentides, qui administre ce programme.

Les projets visés par les EPRTNT 2022-2025 doivent s'inscrire dans les catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;



Structuration de l'offre touristique;



Hébergement;



Festivals et événements;



Études et services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

Tourisme Laurentides a lancé un premier appel de projets dans le cadre de l'EPRTNT 2022-2025 le 23 janvier dernier. La période de dépôt est terminée et les projets sont en cours d'analyse.

Les sommes allouées aux plans montagnes proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions de dollars) et du ministère de l'Économie et de l'Innovation (2 millions de dollars).

Les grandes orientations du plan montagne et les axes d'intervention sont en préparation. Au cours des prochains mois, sa mise en œuvre sera assurée de façon concertée par Tourisme Laurentides, en collaboration avec le ministère du Tourisme et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

