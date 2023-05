Tournée régionale de la ministre du Tourisme - La ministre Caroline Proulx annonce 2,5 millions de dollars pour soutenir le développement touristique en Chaudière-Appalaches

LÉVIS, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien financier de 2,5 millions de dollars pour appuyer le développement touristique de la Chaudière-Appalaches.

Cette annonce a été faite aujourd'hui lors du passage de la ministre dans la région pour rencontrer des représentants de Tourisme Chaudière-Appalaches, en compagnie du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et du député de Beauce-Nord et président du caucus de Chaudière-Appalaches, M. Luc Provençal.

Ainsi, une enveloppe de près de 2,5 millions de dollars est allouée à Tourisme Chaudière-Appalaches dans le cadre de sa nouvelle entente avec le ministère du Tourisme, qui s'échelonne jusqu'en 2026. L'association touristique régionale bénéficiera donc de moyens pour réaliser ses mandats en matière :

de promotion et de mise en marché;

d'accueil et de signalisation touristiques;

de développement et de structuration de l'offre.

Citations :

« Le tourisme est un puissant moteur de développement économique qui dynamise nos régions. Grâce au soutien financier accordé, Tourisme Chaudière-Appalaches, un partenaire de premier plan, aura les moyens d'enrichir l'offre touristique de ce magnifique endroit pour que les visiteurs y passent un séjour encore plus inoubliable. La croissance du tourisme régional est une priorité pour notre gouvernement. Nous continuerons donc d'investir afin que les retombées profitent à l'ensemble de nos communautés et qu'elles contribuent à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La beauté de la Chaudière-Appalaches attire chaque année des milliers de touristes et permet à nos municipalités de bénéficier de retombées économiques importantes. Tourisme Chaudière-Appalaches est pour nous un partenaire de choix qui continuera de travailler au développement touristique de façon responsable et durable. J'ai très hâte de voir les nombreux projets qui seront réalisés dans notre région. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Faire plus, faire mieux! Notre gouvernement agit en ce sens en offrant de la prévisibilité budgétaire jusqu'en 2026 pour Tourisme Chaudière-Appalaches. Une organisation fort dynamique et enthousiaste, à l'image de ses administrateurs. Je salue cette annonce de ma collègue Caroline pour cet important appui à notre magnifique région. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« L'aide accordée par le ministère du Tourisme à Tourisme Chaudière-Appalaches jusqu'en 2026 a subi une majoration qui est plus que bienvenue. Cette entente démontre également tout l'engagement et la reconnaissance du gouvernement du Québec envers notre association touristique régionale, qui travaille sans relâche à la promotion et au développement touristiques de notre belle et grande région. J'en profite pour remercier chaleureusement la ministre Proulx et son ministère. »

Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

La nouvelle entente conclue avec le Ministère permettra à Tourisme Chaudière-Appalaches de planifier ses actions au cours des prochaines années, notamment pour favoriser l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre et développer des projets à plus long terme.





Elle soutiendra également le développement de l'offre touristique de la Chaudière-Appalaches, dans le respect des particularités de la région et des orientations gouvernementales en matière d'innovation et de tourisme responsable et durable, entre autres.

