Tournée en Mauricie - La ministre Caroline Proulx et le caucus de la Mauricie annoncent 19 M$ pour soutenir le développement touristique de la région

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 25 mars 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le caucus de la Mauricie sont fiers de confirmer un appui financier totalisant plus de 19 millions de dollars pour soutenir le développement de projets touristiques en Mauricie.

Cette annonce a été faite lors d'une visite de la ministre dans la région pour y rencontrer des intervenants du secteur touristique, en compagnie du député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, de la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, et du député de Maskinongé, M. Simon Allaire.

L'industrie touristique est en plein essor en Mauricie. La région compte actuellement plus de 780 entreprises et près de 11 000 emplois liés au tourisme. Selon les données les plus récentes, la contribution économique des secteurs associés au tourisme dans cette région s'élevait à 514 millions de dollars. Les projets soutenus participent à la croissance du tourisme en Mauricie, un important moteur de développement économique régional.

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Pour notre gouvernement, l'essor du tourisme régional est une priorité. Pour que toutes les régions en bénéficient, on multiplie les investissements pour stimuler sa croissance afin que nos communautés profitent encore davantage de ses retombées importantes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les projets appuyés financièrement contribueront à dynamiser la région et à la rendre encore plus attrayante pour les touristes. Les retombées socioéconomiques liées à ces initiatives rejailliront sur toute la Mauricie et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous nous réjouissons que tous ces projets aient obtenu le soutien de notre gouvernement afin que l'offre touristique de la Mauricie se développe et attire encore plus de visiteurs chez nous. Notre région a beaucoup à offrir, et nos entrepreneurs la mettent en valeur avec des produits innovants et distinctifs. Ces investissements démontrent encore une fois que nous avons à cœur le développement socioéconomique d'ici. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Il y a un grand dynamisme de la part des organisations touristiques dans la circonscription de Champlain. Elles font rayonner l'authenticité des territoires et mettent en valeur les attraits du Cap-de-la-Madeleine, des MRC des Chenaux et de Mékinac tout en contribuant à leur développement économique. Je suis ravie de cet appui, qui démontre l'importance que notre gouvernement accorde à cette industrie et à nos régions. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Je suis très heureuse que près de 4,7 millions de dollars soient accordés en soutien à la relance de l'industrie touristique et à des projets de transformation numérique à onze organismes dans Laviolette-Saint-Maurice. Je suis fière également des entreprises qui ont soumis un projet et qui ont été choisies, car cela va leur permettre d'augmenter l'éventail de leurs services à la clientèle et d'assurer leur développement économique. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« L'industrie touristique étant un secteur économique des plus importants dans la circonscription de Maskinongé, je suis convaincu que les investissements gouvernementaux contribueront grandement à notre vitalité économique et sociale, pour le bonheur des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Je salue l'excellent travail des promoteurs pour la mise en œuvre de leur projet; je suis fier du rayonnement que cela apporte à notre circonscription. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Les investissements que nous dévoilons aujourd'hui représentent un pas déterminant vers l'essor économique et la valorisation du tourisme dans la région de la Mauricie. Ils illustrent notre engagement à soutenir la créativité et l'innovation des acteurs touristiques de la région, tout en renforçant notre capacité à offrir des expériences authentiques et enrichissantes à nos visiteurs. Ensemble, nous construisons un avenir où la Mauricie se distingue comme une destination incontournable, riche en découvertes et en émerveillements. Tourisme Mauricie et l'ensemble de ses partenaires sont reconnaissants de l'apport essentiel du ministère du Tourisme et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui nous accompagnent dans cette démarche. »

Valérie Therrien, directrice générale de Tourisme Mauricie

Ces montants ont été octroyés dans le cadre de plusieurs programmes, soit le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique et l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025. Ce dernier programme est financé par le Ministère en partenariat avec Tourisme Mauricie et sept partenaires : le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les MRC de Mékinac, de Maskinongé et des Chenaux ainsi que les Villes de Shawinigan , de Trois-Rivières et de La Tuque (voir la liste des projets en annexe).

, de Trois-Rivières et de (voir la liste des projets en annexe). Les Ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme permettent de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour la Mauricie, ce sont 1 345 000 $ qui ont été attribués par le gouvernement du Québec pour une durée de trois ans, dont une somme de 445 000 $ provenant du ministère du Tourisme et 900 000 $ du ministère du des Affaires municipales et de l'Habitation. À cette somme, Tourisme Mauricie a ajouté 300 000 $ et six partenaires ont contribué à hauteur de 150 000 $, pour une enveloppe totale de près de 1,8 million de dollars.

six partenaires ont contribué à hauteur de 150 000 $, pour une enveloppe totale de près de 1,8 million de dollars. Depuis la création du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 87 projets. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 529 millions de dollars.

création du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 87 projets. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 529 millions de dollars. Le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique a permis d'appuyer 201 projets, qui représentent des investissements de près de 500 millions de dollars.

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique Organisme Projet Somme Concept éco-plein air Le baluchon Augmentation de la capacité d'accueil au moyen de, par exemple, la construction de suites et de chalets. Bonification de l'offre de services grâce à l'acquisition de nouveaux bassins au spa nordique et à l'aménagement de nouvelles salles de soins. Transition vers une énergie renouvelable par l'acquisition de systèmes de chauffage aux granules. 5 000 000 $ Nature Nature Augmentation de la capacité d'accueil par, entre autres, la construction d'une trentaine de microrefuges, d'écorefuges et de cabines autonomes et l'aménagement d'une trentaine de nouveaux emplacements de camping et de plateaux de camping sauvage. Bonification de l'offre de services grâce à, par exemple, l'ajout d'espaces de détente, de véhicules motorisés et d'équipements nautiques. 4 298 800 $ AéroBulle Acquisition de trois hydravions, d'une citerne à carburant et d'outillage pour exploiter des avions quatre saisons. Construction d'un hangar. Développement d'un logiciel de réservations, d'optimisation des vols en temps réel et de calcul des émissions de gaz à effet de serre avec crédits carbone. 4 088 700 $ Hôtel M. Soutien pour la construction d'un complexe hôtelier dans la région de Trois-Rivières. 2 000 000 $ Programme d'appui au développement des attraits touristiques Domaine Des constellations Soutien pour le démarrage d'une station de plein air avec de l'hébergement innovant en chalets. 1 680 000 $ Programme de soutien aux stratégies de développement touristique Concept éco-plein air Le baluchon Construction de trois maisons : sur pilotis, de ferme et transgénérationnelle. Acquisition d'équipement et d'ameublement pour ces trois expériences d'hébergement. 749 900 $ Coopérative Le voisinage du bout du monde Travaux d'aménagements intérieurs et d'un parcours glacé hivernal. Construction de chalets rustiques et d'espaces de rangement pour l'équipement en location. Acquisition d'équipement pour les chalets et la location. 234 500 $ Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme Ferme récréative Caza et Alpagas Création d'une expérience permettant de se familiariser avec l'environnement des alpagas. Aménagement d'un sentier permettant de promener un alpaga. 19 916 $ Domaine Des constellations Construction d'un bâtiment d'hébergement thématique de type mini-chalet scandinave. 80 000 $ Les villages étudiants Mise en place d'un site Web transactionnel. 12 600 $ Association régionale des gestionnaires de ZECS de la Mauricie Installation de trois bornes d'enregistrement numériques. 25 250 $ Village western Kapibouska Organisation du Marché BBQ agros en mode beergarden, du Marché de Noël western, de la fête de Pâques et du Marché western. 30 000 $ Vélonautique Mise en place et construction d'une base d'activités de tourisme récréonautique électrique. 58 534 $ La corporation halte-camping du lac Clair et du lac Roberge Installation de quais avec accès sécuritaire à l'eau afin d'améliorer la valorisation de ce secteur. 18 331 $ Coopérative Le voisinage du bout du monde Rénovation de La chapelle pour en faire un nouveau chalet rustique. 49 950 $ L'Auguste Théâtre Organisation de Noël dans l'Caxton 2023. 30 000 $ La ferme du loup Aménagement d'une cabane à sucre pour visites à l'année et dégustation de nouveaux produits faits à partir de l'érable. 55 000 $ Élégance Trois-Rivières Organisation de l'événement Élégance Trois-Rivières 2023. 18 850 $ Ferme Chasseur-cueilleur Implantation de structures non permanentes pour offrir à la clientèle un sentier illuminé accompagnant la mini-ferme. 32 000 $ Filière mycologique de la Mauricie (Syndicat des producteurs de bois de la région de la Mauricie) Optimisation de l'expérience client, de l'offre mycotouristique et de la gastronomie des comestibles forestiers nordiques. 16 355 $ Festi-volant Grandes-Piles Organisation du Festi-volant Grandes-Piles 2024. 30 000 $ Corporation de développement de Hérouxville (Domaine Tavibois) Mise en place d'une plateforme transactionnelle et mise à jour de l'image de l'organisation. 6 050 $ Escapade Mauricie (Voyages Latitude) Acquisition d'un logiciel pour améliorer l'expérience client. 21 117 $ Domaine & vins Gélinas Aménagement d'un nouvel espace venant bonifier le confort et l'expérience visiteur. 47 500 $ La cité de l'énergie Implantation d'une expérience immersive multimédia. 60 000 $ La cité de l'énergie Service-conseil et accompagnement pour la création du Musée canadien de l'aluminium. 20 000 $ Le FestiVoix de Trois-Rivières Organisation du festival ArtikFest de Trois-Rivières 2024. 30 000 $ Corporation de l'exposition agricole du Centre-du-Québec Installation de bornes et implantation d'un site Web transactionnels. 40 000 $ Ville de La Tuque Mise en place d'aménagements soutenant la pratique du vélo et du vélo de route tout-terrain (gravelbike). 41 469 $ Méandre Haute-Mauricie Mise en œuvre de la phase II du site de villégiature. 80 000 $ Vignoble Domaine Beauchemin Bonification de l'expérience client au Vignoble Domaine Beauchemin. 54 210 $ Groupe Sunsation Organisation du Festival Sunsation/Saloon 2024. 30 000 $ L'Auguste Théâtre Organisation de Noël dans l'Caxton 2024. 30 000 $ Village du bûcheron Mise en place d'un parcours numérique avec des postes d'écoute interactifs et immersifs. 30 000 $ Festival international de Danse encore Organisation du 30e Festival international DANSEncore. 30 000 $ Aire protégée de Saint-Mathieu-du-Parc Étude de faisabilité pour une aire protégée. 20 000 $ Total

19 069 032 $

