Tourisme Montréal salue une décision importante pour l'avenir économique et touristique de la métropole

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Tourisme Montréal accueille avec enthousiasme l'annonce du gouvernement du Québec visant l'avancement du projet de densification et de modernisation du Palais des congrès de Montréal ainsi que de l'intégration d'une offre hôtelière. Cette décision, annoncée par la première ministre du Québec Christine Fréchette lors d'une conférence à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain lundi, marque un tournant majeur pour l'avenir du tourisme d'affaires et du positionnement international de Montréal.

« Le statu quo n'était plus viable dans un marché mondial extrêmement compétitif. Un message clair est envoyé au marché national et international : Montréal veut continuer de jouer dans la cour des grandes destinations mondiales. C'est une journée extrêmement importante pour l'avenir économique et touristique de Montréal. Aujourd'hui, le tourisme d'affaire va de l'avant », affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Montréal perdait déjà des occasions majeures

La capacité actuelle du Palais des congrès limitait de plus en plus la croissance du tourisme d'affaires montréalais. Chaque année, jusqu'à 160 organisations internationales ne peuvent même pas être approchées puisque leurs besoins dépassent les capacités actuelles.

« Cette annonce permet enfin à Montréal de respirer, de voir plus grand et de récupérer des occasions qui nous échappaient » ajoute M. Lalumière. Avec l'avancement du projet de modernisation et de densification des installations, Montréal pourrait faire doubler les dépenses touristiques des événements d'affaires au Palais des congrès de Montréal.

Un avantage concurrentiel essentiel

Alors que plusieurs destinations concurrentes, notamment Toronto, Calgary et Vancouver, investissent massivement dans l'agrandissement et la modernisation de leurs infrastructures de congrès afin d'attirer les plus grands événements internationaux, Montréal doit continuer d'évoluer pour préserver sa position de chef de file. Depuis dix ans, la métropole se classe au premier rang en Amérique du Nord pour l'accueil de congrès associatifs internationaux, selon l'International Congress and Convention Association (ICCA).

Tourisme Montréal souhaite maintenant poursuivre le travail avec le gouvernement du Québec, le Palais des congrès et les partenaires de l'industrie afin de concrétiser rapidement ce projet structurant pour la métropole.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

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