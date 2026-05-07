MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Tourisme Montréal, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le Comité olympique canadien et le Parc olympique se réjouissent vivement de l'annonce du Comité international olympique (CIO) confirmant Montréal parmi les quatre villes hôtes de l'Olympic Q-Series 2028, aux côtés de Tokyo, Shanghai et Orlando. Excellente nouvelle pour la métropole, cet événement phare menant aux Jeux olympiques de Los Angeles se tiendra du 1er au 4 juin 2028.

Cette annonce marque une étape importante dans le positionnement de Montréal au sein du mouvement olympique international, à l'aube du 50e anniversaire des Jeux de 1976 et dans un contexte de relance et de transformation du Parc olympique.

Une candidature stratégique, portée par une mobilisation exemplaire

Pilotée par Tourisme Montréal, en étroite collaboration avec le Comité olympique canadien, la Ville de Montréal et l'ensemble des partenaires, la candidature montréalaise est le fruit d'un travail amorcé dès 2024. Ce travail a permis de démontrer que Montréal possède tous les atouts pour accueillir un événement de cette envergure, tant sur le plan des infrastructures que de l'expertise événementielle et de l'engagement de son écosystème.

Un événement à l'image de l'ADN montréalais

L'Olympic Q-Series 2028 réunira des athlètes de haut niveau dans minimalement quatre disciplines urbaines et spectaculaires, dont le BMX freestyle, le skateboard (park), l'escalade sportive, le volleyball de plage, le flag football et le basketball 3x3.

Avec près de 2 000 participants attendus, dont environ 500 athlètes, et quelque 70 000 spectateurs, l'événement générera d'importantes retombées touristiques et transformera Montréal en véritable scène internationale où l'énergie des foules et la performance des athlètes seront à l'honneur.

Citations

« Félicitations à Montréal pour sa sélection comme hôte de l'Olympic Q-Series 2028. Nous avons hâte de voir l'esprit olympique prendre vie dans une ville qui possède déjà un énorme héritage olympique et de réunir des athlètes et des partisans de classe mondiale à l'occasion d'un moment marquant sur la route vers les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles »

- Kirsty Coventry, présidente du CIO

« L'Olympic Q-Series 2028 est un événement exceptionnellement aligné avec l'ADN de Montréal. À la croisée du sport urbain et de la culture, il dépasse le cadre sportif pour devenir une expérience événementielle. Cette convergence entre performance, créativité et programmation culturelle nous permettra de rejoindre une clientèle touristique plus jeune et de renforcer notre positionnement comme destination vibrante et contemporaine. Au-delà des retombées économiques, c'est aussi un moment fort : le retour du mouvement olympique à Montréal, dans une forme renouvelée, portée par la festivalisation du sport et l'essor des cultures urbaines »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Quelle belle nouvelle! Que Montréal soit choisie dans la même catégorie qu'Orlando, Tokyo et Shanghai est une preuve inestimable que notre ville est une grande métropole sportive. L'Olympic Q-Series 2028 va démontrer notre capacité à accueillir des événements d'envergure, à générer des retombées économiques et à faire rayonner notre métropole »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Voilà une excellente nouvelle et une belle façon de mettre en valeur notre héritage olympique, en cette année de 50e anniversaire des Jeux de 1976! La tenue de cet événement chez nous permettra de faire rayonner le Québec et son savoir-faire en organisation d'événements sportifs majeurs. Au-delà de l'effervescence et de la fierté qu'un tel rendez-vous aura dans la métropole, des retombées économiques importantes seront générées, au bénéfice de notre économie. Le gouvernement du Québec est fier de la confiance du Comité international olympique envers notre destination »

- Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Nous sommes très heureux d'accueillir le monde à Montréal dans le cadre des Olympic Q-Series et de mettre en vitrine le riche héritage d'accueil d'événements de classe mondiale de notre pays. À l'approche du 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 à Montréal, cette reconnaissance revêt un caractère encore plus particulier. Alors que nos regards se tournent vers les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, nous savons que cette série apportera l'énergie des Jeux plus près de chez nous, inspirant les athlètes et les communautés tout en mettant en vedette l'esprit unique de Montréal sur la scène mondiale »

- Tricia Smith, quadruple olympienne, médaillée d'argent et présidente du Comité olympique canadien

« L'accueil de l'Olympic Q-Series 2028 au Parc olympique est une occasion exceptionnelle de réaffirmer notre rôle au cœur du mouvement sportif et culturel montréalais. Alors que nous célébrons le 50e anniversaire des Jeux de 1976, cette annonce s'inscrit pleinement dans l'évolution de notre site : un lieu vivant, rassembleur et tourné vers l'avenir, où se rencontrent sport, culture et communauté. Nous sommes fiers de contribuer au rayonnement international de Montréal et d'offrir à la population un espace contemporain où se vivent des expériences marquantes »

- Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Pour plus d'informations : Source : Tourisme Montréal, Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale RP, 514 918-5290, [email protected]; Source : Ville de Montréal, Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Source : Ministère du Tourisme, Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Source : Comité olympique canadien, Vanessa Lee, Directrice, Communications et relations médiatiques, Comité olympique canadien, 514-216-1417, [email protected]; Source : Parc olympique, Cédric Essiminy, Conseiller en communication, 514-209-8176, [email protected]