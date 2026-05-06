MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - Tourisme Montréal, la Ville de Montréal et Montréal centre-ville célèbrent avec fierté et émotion la parution de la deuxième sélection du Guide MICHELIN au Québec, marquée par une avancée remarquable pour la métropole, qui passe de 3 à 5 étoiles MICHELIN.

Cette progression témoigne de l'élan exceptionnel de la scène culinaire montréalaise. Les restaurants Mastard, Sabayon et Jérôme Ferrer - Europea conservent leur étoile, confirmant la constance et l'excellence de leur cuisine. Ils sont désormais rejoints par de nouvelles tables distinguées : Hoogan et Beaufort ainsi que Sushi Nishinokaze, qui font leur entrée au palmarès et contribuent à porter Montréal à un total de 5 étoiles MICHELIN.

Au-delà des étoiles, 7 restaurants montréalais obtiennent une distinction Bib Gourmand et 49 établissements s'illustrent dans la catégorie Sélectionnée, illustrant la richesse et la diversité de l'offre gastronomique de la métropole.

Véritable porte d'entrée gourmande en Amérique du Nord, Montréal séduit par l'authenticité et la vitalité de sa scène culinaire. Selon le plus récent sondage de Tourisme Montréal, 86 % des visiteurs annuels accordent une grande importance à la découverte gastronomique, une hausse notable depuis l'arrivée du Guide MICHELIN.

Tourisme Montréal, la Ville de Montréal et Montréal centre-ville adressent leurs plus chaleureuses félicitations à l'ensemble des établissements honorés. Cette reconnaissance collective confirme que Montréal s'impose plus que jamais comme une destination gastronomique incontournable.

Citations

« L'arrivée du Guide MICHELIN l'an dernier a marqué un véritable tournant pour Montréal. Nous avons vu affluer des passionnés de gastronomie et des chasseurs d'étoiles venus des quatre coins du monde, attirés par la créativité et l'excellence de notre scène culinaire. Cet engouement exceptionnel a propulsé Montréal sous les projecteurs de la scène gastronomique internationale. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers de poursuivre cette aventure avec le Guide MICHELIN, qui vient confirmer, année après année, que Montréal s'impose comme une destination incontournable pour les amateurs de grandes tables. »

- Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal

« Chaque reconnaissance du Guide MICHELIN souligne l'excellence de nos restaurateurs et confirme que Montréal joue dans la cour des grandes destinations gastronomiques. C'est une fierté et un levier concret pour l'attractivité de notre métropole et de toute notre économie touristique. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« La présence du Guide MICHELIN vient renforcer une signature déjà bien établie : celle d'une destination gastronomique de premier plan. Nous saluons et remercions le talent, la créativité et le travail remarquable de nos restaurateurs, de nos chefs ainsi que de leurs équipes en salle et en cuisine, qui contribuent chaque jour à faire rayonner Montréal. Au centre-ville, cette reconnaissance soutient la vitalité de nos artères, renforce le pouvoir d'attraction du cœur de la métropole et enrichit une expérience reconnue pour sa qualité et sa diversité. Elle contribue à affirmer un centre-ville dynamique, distinctif et solidement positionné parmi les grandes destinations internationales. »

- Jules Hébert, directeur général de Montréal centre-ville

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteuses et visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos de la Ville de Montréal

Montréal est la plus grande ville au Québec. Situé sur une île au cœur de la vallée du Saint-Laurent, ce centre urbain est composée de 19 arrondissements. La Ville offre des services sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal. Sa structure organisationnelle comporte des instances politiques, des organismes associés, des services municipaux et des arrondissements. Les services aux citoyens sont offerts par la Ville et ses arrondissements.

À propos de Montréal centre-ville

Fondée en 1999, la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain, et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada. Pour plus d'information, visitez montrealcentreville.ca

SOURCE Tourisme Montréal

Source : Tourisme Montréal, Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale en RP, 514 918-5290 / [email protected]; Source : Ville de Montréal, Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Source : Montréal centre-ville, Dany St-Jean, Attaché de presse, 514 212-5457 / [email protected]