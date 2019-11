Tourisme Montréal s'engage dans le succès des événements de ses clients américains

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal, s'engage dans une promesse de succès pour les événements de ses clients américains. Tout à fait confiante en sa capacité de tenir parole, l'organisation lance la campagne publicitaire multiplateforme sous le nom Gage de succès garanti (Guaranteed Success Pledge) sur le marché américain. L'objectif derrière cette initiative est d'attirer de nouveaux clients et de présenter les nombreux atouts de la ville pour leurs événements d'affaires.

« Devant la concurrence, nous poursuivons nos efforts de démarchage en misant sur nos forces telles que l'engouement des délégués pour notre destination vibrante et l'aspect abordable de la ville. Montréal est une ville accessible où il est facile de faire des affaires. Nous savons que l'expérience des délégués sera positive », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

En plus de faire vivre une expérience enrichissante et emballante aux délégués à destination, deux volets importants guident cette garantie (des conditions s'appliquent) :

1. L'engagement dans l'atteinte du nombre de participants souhaité

Tourisme Montréal est si confiant que ses clients atteindront le nombre de délégués souhaité qu'il s'engage à honorer son engagement financier pour le nombre de participants prévu. Il s'agit là d'une idée simple et convaincante qui innove dans l'industrie, et ce n'est possible que grâce à l'offre unique en son genre de Montréal*.

2. Taux de change fixe

L'autre volet de la garantie est celui de la location du Palais des congrès de Montréal au meilleur taux de change offert entre le moment de la réservation et la tenue de l'événement. En d'autres mots, si le taux devient moins avantageux pour les planificateurs, le meilleur taux l'emporte*.

En plus de ces deux engagements principaux, Événements d'affaires Montréal promet à ses clients qu'ils en auront plus pour leur argent. Parmi les nombreux avantages mis de l'avant dans la campagne, on note :

l'accessibilité et la sécurité de la ville

les prix abordables comparativement à ceux de nombreuses villes nord-américaines

le fait de pouvoir réclamer jusqu'à 100 % des taxes sur les dépenses

la créativité et le côté innovant et surprenant de Montréal.

Par ailleurs, l'entité de l'équipe des réunions et congrès de Tourisme Montréal, Événements d'affaires Montréal, a été créée pour le marché des réunions et de congrès afin de se différencier sur les marchés étrangers. L'organisme fédère le milieu montréalais depuis 1919 et travaille en étroite collaboration avec les planificateurs de réunions pour assurer le succès des congrès et des événements internationaux à Montréal. Il a développé une expertise exceptionnelle dans la promotion de Montréal comme destination d'événements d'affaires. Très engagé dans la collectivité montréalaise et reconnu pour son action innovante, l'organisme met tout en œuvre pour maximiser les retombées socioéconomiques du tourisme et joue de ce fait un rôle vital dans l'écosystème touristique de la métropole.

Pour plus d'information, visitez le Gage de succès garanti d'Événements d'affaires Montréal.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui plus de 900 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

* Des conditions s'appliquent.

