Tourisme Montréal invite les artisans du tourisme à découvrir les attraits de la métropole

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal donne le coup d'envoi de la 27e édition des Portes ouvertes de l'industrie touristique dans le Grand Montréal. Pendant tout le mois de juin, l'accès à plus de 45 attraits sera offert gracieusement aux 15 000 employés du secteur dans le but d'améliorer leurs connaissances et l'accueil des touristes. De plus en plus populaire au fil des ans, une quinzaine d'attraits s'ajoutent à l'initiative organisée en étroite collaboration avec les partenaires du milieu, les institutions d'arts, de culture et sportives. Il y a quelques nouveautés à noter, comme un tout nouveau système de gestion de billets de façon électronique, ce qui facilite l'accès aux participants.

« Depuis 27 ans, nous invitons le personnel œuvrant en tourisme à découvrir tout ce que Montréal peut offrir aux touristes. Riches de leurs expériences, ces employés deviendront de meilleurs ambassadeurs dans leur réseau et auprès de leurs clients. Ils seront aussi mieux outillés pour répondre aux questions des touristes », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Tourisme Montréal fédère le milieu touristique montréalais depuis 100 ans. En tant qu'organisme privé innovant, il joue un rôle essentiel à la vitalité économique et touristique de Montréal. Toujours très attendue, l'opération Portes ouvertes de l'industrie touristique a été mise sur pied pour créer des opportunités d'affaires pour tous. La liste complète des attraits et activités est disponible au lien suivant.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Andrée-Anne Pelletier, Gestionnaire, Relations publiques corporatives, Tourisme Montréal, 514 844-3344, 514 248-7844, aapelletier@mtl.org

Related Links

https://www.mtl.org/en